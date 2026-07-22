Meningococo: el MSP confirmó aumento de vacunación gratuita; desde el lunes incluye a los de 13, 14 y 15 años

Debido al “aumento inusual” de casos de meningitis registrados en el país, con 22 afectados y siete fallecidos, con un hombre de 33 años internado por esta causa en el Hospital de Tacuarembó, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió ampliar la cobertura de vacunación contra la bacteria meningococo. La intención es que a fines de agosto se inocule de forma gratuita a toda la población hasta 18 años.
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Este miércoles 22, mientras se presentaban las obras de remodelación y ampliación del Hospital de Ciudad de la Costa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que desde el lunes 27 se abrirá la agenda de vacunación contra la meningitis —en la propia página web del MSP— para los adolescentes de 13, 14 y 15 años. Se espera que “en el correr de la semana” ya haya stock suficiente en los 484 vacunatorios públicos y privados del país.
La jerarca anunció que para el lunes siguiente, el 3 de agosto, se incorporarán al esquema los niños de 9 y 10 años. “En la medida que vayamos recibiendo vacunas, a fines de agosto, se llegará al resto de los grupos etarios”, de 2 a 18 años. Para entonces se contará con 348.000 nuevas dosis.
Tanto los expertos del Observatorio del Sistema de Salud como el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, exdirector del Hospital Pereira Rossell, habían señalado a Búsqueda la necesidad de ampliar las cohortes etarias para la vacunación contra esta enfermedad.
En el 80% de los casos detectados, el circulante es el serotipo C de la bacteria meningococo.
La meningitis bacteriana provocada por la Neisseria meningitidis, el meningococo, es una enfermedad muy rápida y potencialmente mortal que afecta la meninges, la membrana que protege al cerebro. En un 20% de los casos es invalidante, con secuelas tales como amputaciones, ceguera y sordera, y en otro 10% directamente es mortal. Como los síntomas son comunes a varias patologías (fiebre, irritabilidad, cuello rígido, diarrea, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas y vómitos), la detección suele ser tardía, cuando el meningococo ya se propagó por la sangre; de ahí el rótulo de “fulminante”.