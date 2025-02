Siga el baile

Uno diría que superan el Carnaval, con sus versos flechados y previsibles, que solo animan y divierten a los conversos, y defraudan sin excepción a los “sinversos”, que somos todos aquellos amantes de la verdadera diversión y sana alegría, aquella que antes iba por barrios, pero que ahora ha constituido domicilio oficial en el Teatro de Verano Ramón Collazo, que (no falta mucho) el próximo intendente de Montevideo rebautizará como Teatro Carolina Cosse, en medio de la general algarabía popular, no tengáis dudas.

Díganme si no, el maravilloso espectáculo que nos han dado la bella exdiputada de Artigas Valentina dos Santos y sus innumerables admiradores, adláteres y agradecidos correligionarios tratando de torcerle el brazo al Honorable Directorio del Partido Nacional, lo cual se ha constituido en un tesoro de originalidad y prestidigitación. La doña tiene tantos procesamientos, acusaciones e imputaciones como votos (son apenas unos pocos menos que los del intendente), y ella y sus acólitos argumentan que, si no la dejan competir por la intendencia, en Artigas va a ganar el Frente Amplio (FA). Es como decir que te pasaste a Uber porque los ómnibus son muy inseguros, y si no, mirá el 121 que terminó en la playa.

A los colorados les rebota un candidato por semana. Falló Barrera, Bordaberry dijo que no, Ruibal tampoco agarró, hubo rebotes varios que se hicieron públicos y otros que permanecieron en el discreto anonimato, y ahora andan detrás de la simpática presidenta del Codicen de la ANEP, la Dra. Virginia Cáceres, que donde les diga que no, los dirigentes colorados tendrán que salir a buscar algún descendiente de Alba Roballo o de José Serrato para completar la fórmula de la coalición, en la que Martín Lema parece ir razonablemente delante, según las encuestas. (Las pobres encuestas la tienen difícil, porque nombre propio seguro por ahora está el de don Martín, y los encuestadores preguntan por cuál otro partido votarían, ya que no hay nombres propios para consultar)

Es razonable la reticencia de muchos de los consultados, porque pongas a quien pongas, es una fija cuasi segura que la Coalición Republicana se va a estrellar contra la muralla de 35 años de gobiernos frentistas en Montevideo, porque es territorio conquistado y no hay índices de que haya aflojes como para renunciar al mismo.

Fieles al principio sendiquista de que el FA gana aunque pongan de candidato a una heladera, los frentistas vienen haciendo una recolección de ejemplares dignos de un entomólogo, y por cierto que el coleccionista de mariposas (o de cascarudos, elijan el bicho que les guste más) sigue activo en su tarea.

El MPP ha echado con su hisopo sagrado unas gotas de agua bendita sobre el economista Mario Bergara, una de esas cosas difíciles de entender políticamente (bueno, entre el Pepe, el Pacha, doña Lucía y demás escasos pero poderosos capitostes del grupo mayoritario del Frente, se toman decisiones indiscutibles, no porque no se las pueda discutir, sino porque da trabajo discutirlas y entenderlas). El astoribergarismo se asoma con posibilidades al balcón de ladrillo del Palacio Municipal, pero don Mario debe tener presente que por detrás vienen corriendo, con tanta energía como escasas posibilidades, pero que están ahí están, el antiguo decano de la Facultad de Arquitectura, el Arq. Salvador Schelotto, la bióloga y magíster en Ciencias Agrarias, vicepresidenta del FA y comunista, Verónica Piñeyro (cuya fama ha aumentado considerablemente esta semana porque además es “gerenta de Ambiente” de la Intendencia de Montevideo (IM), y anduvo de medio en medio, con una visible e inexplicable sonrisa, argumentando que los coliformes fecales que nadan alegremente en las playas de la capital son inocentes y no son tantos, que al fin de cuentas quién no ha tenido un coliforme cerca). No nos explicó, sin embargo, por qué todos los participantes de una excursión natatoria en nuestras aguas costeras terminó con la unanimidad de los participantes enfermos con enterocolitis, vómitos y diarreas. Debe ser que todos habían comido alguna milanesa en mal estado la noche anterior.

También viene corriendo de atrás la Arq. Silvana Pissano, alcaldesa del Municipio B y antigua directora de Desarrollo Urbano de la IM, y el célebre jurista socialista Juan Ceretta, activista en las luchas sociales en favor de los derechos humanos, comandante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, donde se elige a los clientes no porque carezcan de fondos para costearse un abogado profesional, sino porque profesan algunas de las ideas que con tanto entusiasmo defiende este candidato a intendente. Tendrá que hacerse cargo también de que su partido, en caso de llegar a dirigir la IM su candidato, tiene un programa tan divertido como el de instalar en Montevideo tranvías y navíos fluviales del tipo ferry para transportar a los ciudadanos, así como crear una inmobiliaria pública y amortiguar “los vaivenes del capitalismo”. Si no lo cree, consulte el programa del PS.

Se escuchan ofertas, hay innumerables ediles, alcaldes, dirigentes políticos y gremiales en el Frente con ideas tan innovadoras como esas, o como las de hacerle un paro a Yazaki porque no puso mayonesa para las papas fritas en la comida de un empleado, lo cual motivó un paro total al día siguiente. Uno entre más de 100 paros en un año que le hicieron a la empresa, que dejó 1.200 empleados y obreros en la calle, porque el Uruguay no es competitivo, y además porque no se bancan más al turquito Abdala y su tribu, la cual, junto con el nuevo ministro de Trabajo, desde marzo, luchan —como ellos lo han dicho— por un Uruguay marxista y comunista.

Desde la IM se puede hacer mucho, muchachos. Bájenlo a Bergara, que miente conscientemente sobre las cifras de los impuestos que dice que el gobierno les cobró por anticipado a las empresas del Estado que el FA va a dirigir desde dentro de un par de meses (para justificar de antemano el aumento de impuestos que aplicará el FA) y pónganse ustedes a luchar por el Uruguay que ustedes creen que nos merecemos.

Aunque no todos, créanme.