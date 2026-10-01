Netanyahu: Israel se prepara para más “amenazas potenciales” después de que un piloto intentara estrellar un avión

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el miércoles que uno de los pilotos de un avión de Flydubai con destino a Tel Aviv había planeado estrellarlo con la intención de matar a sus pasajeros , en su mayoría israelíes, quienes, según él, habían evitado un “gran desastre”.

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“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, dijo Netanyahu en un mensaje de vídeo.

Según Flightradar24, el vuelo descendió bruscamente de unos 10.000 metros a 5.100 metros en aproximadamente un minuto, antes de describir un círculo errático cerca de la frontera con Jordania.

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Tres funcionarios israelíes describieron previamente el incidente como un posible intento de “ataque terrorista” que obligó al avión a desviarse a Arabia Saudí , donde aterrizó sin problemas.

Según informaron, la tripulación de cabina entró en la cabina de mando y tomó el control del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel . El vuelo se desvió a Arabia Saudita al sobrevolar el espacio aéreo jordano. Uno de los funcionarios identificó al atacante como un ciudadano omaní.

Según la información de seguimiento de vuelos disponible públicamente, el avión de Flydubai transmitió una alerta de emergencia poco después del despegue.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, ubicado en la ciudad saudí de Tabuk, “a las 9:45 a. m. (06:45 GMT) y se constató que su capitán y copiloto presentaban lesiones y fueron trasladados al hospital”, según un comunicado de la empresa que opera el aeropuerto, que añade que los pasajeros recibieron la atención necesaria.

Netanyahu afirmó que las autoridades saudíes habían arrestado y estaban interrogando al presunto autor del apuñalamiento.

Flydubai afirmó que todos los pasajeros —de los cuales 166 de 174 eran israelíes, según informes de prensa— se encontraban a salvo. La aerolínea recalcó que aún se desconocen las causas del incidente y advirtió contra las especulaciones prematuras.

La aerolínea anunció posteriormente el miércoles que suspendía los vuelos con origen y destino en Israel mientras se investigaba el incidente.

’Fuera de control’

La pasajera Miryam Shira Ohayon declaró que el avión estaba “prácticamente fuera de control” cuando se produjo el apuñalamiento sobre Jordania , en la ruta del vuelo entre Dubái y Tel Aviv.

“El copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, declaró a los periodistas por teléfono, mientras su madre la esperaba en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv.

“Estaba a punto de estrellarse, y fue simplemente gracias al ingenio de muchas personas que tomaron el control del copiloto y lo neutralizaron”, dijo.

También había un médico que les prestó primeros auxilios y personal que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor temor era un accidente, que era precisamente lo que él intentaba provocar.

Un portavoz de Netanyahu declaró a Reuters que el capitán herido, identificado por la oficina del líder israelí como Smit Machchhar, de nacionalidad india, yacía en el suelo cubierto de sangre cuando logró accionar el mecanismo para abrir la puerta de la cabina. Los pasajeros que entraron encontraron al copiloto golpeando el panel de control del avión, añadió el portavoz.

“Es algo que haces sin pensarlo, simplemente corres para salvar la vida de tu hija, la vida de tu familia”, dijo Asaf Rajuan, uno de los pasajeros que ayudó a reducir al atacante.

Habló con la frente aún ensangrentada por la lucha.

Los medios israelíes informaron de que otros dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y que habían tomado los mandos para realizar el aterrizaje de emergencia.

Más tarde, el miércoles 30 de setiembre, un segundo vuelo de Flydubai procedente de Dubái con destino a Tel Aviv apareció en Flightradar24 como desviado, pero posteriormente se mostró que continuaba su ruta.

Flydubai es la aerolínea filial de bajo coste de Emirates . Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde que ambos países normalizaron sus relaciones en 2020.

Israel no ha sufrido un secuestro de avión en décadas, pero mantiene uno de los sistemas de seguridad aeroportuaria más estrictos del mundo.

Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí, declaró a Reuters que Netanyahu había dado instrucciones a las autoridades para que “intensificaran la seguridad” en los vuelos a Israel operados por compañías aéreas israelíes y no israelíes.

Con AP, AFP y Reuters

FUENTE:FRANCE24