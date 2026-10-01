Uruguay recibirá US$ 6,5 millones de Estados Unidos para crear una estrategia contra el crimen organizado

Uruguay y Estados Unidos concretaron un acuerdo de cooperación en seguridad pública sobre el cual ambos países venían dialogando desde inicios de 2026. El convenio prevé la entrega de US$ 6,5 millones durante un año, con la posibilidad de extenderse en el tiempo con la aprobación previa del Congreso estadounidense.

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Se trata del primer acuerdo estrictamente bilateral en la materia entre ambos países, ya que hasta ahora Uruguay había recibido de Estados Unidos fondos provenientes de programas regionales.

Según informaron a Búsqueda fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, el programa por el cual Uruguay recibirá el dinero proviene de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés). Es la agencia encargada de diseñar, financiar y ejecutar programas de cooperación en seguridad, lucha contra las drogas, fortalecimiento institucional y justicia.

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La INL desarrolla, además, programas de cooperación bilateral con distintos países de América Latina y otras regiones. Uno de los casos más conocidos es Plan Colombia, la estrategia de cooperación entre Colombia y Estados Unidos que comenzó en 2000 y que incluyó un importante componente de asistencia estadounidense en materia de lucha contra las drogas y aplicación de la ley.

“La INL debilita y desmantela organizaciones criminales transnacionales y cárteles narcoterroristas mediante la capacitación y el equipamiento de fuerzas de seguridad extranjeras, y facilitando que las autoridades estadounidenses priven a estos grupos de sus ganancias ilícitas, investiguen sus estructuras operativas y de liderazgo, y arresten, procesen judicialmente y extraditen a narcoterroristas que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses”, indica el organismo en su sitio oficial.

El acuerdo bilateral con Uruguay comenzó a gestarse a comienzos de año a través de conversaciones informales entre Yamandú Orsi, jerarcas del Poder Ejecutivo y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, liderados por el embajador Lou Rinaldi. Orsi pidió a Estados Unidos mayor colaboración en materia de seguridad pública. Los diálogos entre ambos gobiernos se centraron luego, de manera formal, en los fondos que Uruguay podía necesitar para llevar adelante ciertas acciones.

“Desde su arribo al país, el embajador Lou Rinaldi aprovechó el muy buen vínculo que estableció con el presidente Yamandú Orsi para destacar la importancia de ayudar a un socio como Uruguay en estos enormes desafíos”, habían dicho a Búsqueda fuentes de la embajada semanas atrás.

¿Cuáles serán las prioridades del plan contra el crimen organizado?

Hasta ahora, buena parte de la asistencia de Estados Unidos a Uruguay se canalizó mediante iniciativas de carácter ad hoc y a través de fondos regionales destinados también a otros países. La intención de Washington es ahora establecer un programa más ordenado y diseñado específicamente para Uruguay, que pueda sostenerse en el tiempo y permita combinar oportunidades de asistencia puntuales con objetivos más permanentes. Que se centre, además, en la lucha contra el crimen organizado, considerado por ambos gobiernos como uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrenta Uruguay.

“Uruguay tiene hoy la posibilidad de enfrentar ciertos desafíos de crimen organizado. Es clave hacerlo ahora, antes de que haya mayores problemas aquí o en los países vecinos”, indicó Chris Andino, encargado de Negocios de Estados Unidos en Uruguay. “Nuestra intención es que sea un compromiso a largo plazo, una estrategia nacional a largo plazo”, añadió Andino, consultado por Búsqueda acerca del nuevo programa.

Definido el monto de dinero a entregar, ahora las dos partes trabajarán en diseñar la estrategia. En las próximas semanas viajarán a Montevideo agentes estadounidenses de organismos de seguridad como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que se reunirán con funcionarios de la embajada en Uruguay y con sus contrapartes del gobierno uruguayo para establecer las prioridades del plan.

Estos agentes ya supervisan las acciones de Estados Unidos en Uruguay, pero desde oficinas en las embajadas de Buenos Aires y Brasilia. Entre ellos se encuentra Thomas Miles, agregado de la DEA en Argentina, quien viaja a Montevideo una vez al mes para mantener contacto personal con integrantes de divisiones policiales como la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Miles, además, permanece en comunicación diaria con policías uruguayos a través de WhatsApp.

La Dirección Nacional de Aduanas es uno de los organismos locales con los cuales Estados Unidos prevé trabajar. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Además de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, el objetivo de Uruguay y Estados Unidos es que el programa de la INL abarque otras dependencias locales relacionadas con la seguridad pública, como la Dirección Nacional de Aduanas, la Prefectura Nacional Naval, el Ejército Nacional, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Algunos de los posibles componentes del plan incluyen análisis jurídicos para determinar qué nuevas regulaciones podría necesitar Uruguay, el desarrollo de casos e investigaciones en el país y el fortalecimiento de las capacidades para gestionar e intercambiar información a escala nacional e internacional, aprovechando los contactos y la experiencia que Estados Unidos y la INL ya han desarrollado en otros países latinoamericanos.

Algunos de los temas que ya se han discutido entre ambos gobiernos son el narcotráfico por vía marítima que afecta al Puerto de Montevideo y el papel de la Hidrovía Paraná-Paraguay en ese esquema. También se abordó la expansión internacional del Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal brasileña con presencia en distintos puntos de la región y en Uruguay.

“Hoy ha cambiado mucho cómo enfrentamos al comercio de drogas y a las organizaciones cuyo negocio no es solo vender drogas, sino lavar el lucro de esa venta. Son organizaciones que tienen tentáculos por todos lados: tráfico de drogas, de armas, de personas... Por eso, pensamos que, si nos enfocamos en los nodos logísticos y financieros, esto va a dar mucho fruto”, afirmó Andino.