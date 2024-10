Tiempos difíciles

Montevideo, 30 de octubre de 2026. (De nuestras agencias). Tras largos meses de negociaciones, el Parlamento uruguayo llegó a la primera decisión consensuada para proceder a la designación del presidente de un ente del Estado, no sin antes haber vivido las vicisitudes propias de los cuerpos legislativos en los que no hay mayorías surgidas de las elecciones.

La comisión estaba integrada por algunos representantes de la Cámara Baja y otros del Senado, entre los cuales se encontraban legisladores de todos los partidos, incluso los minoritarios, como el Dr. Gustavo Salle, del debutante partido de la Identidad Soberana.

Poco antes de comenzar la sesión de trabajo, el Dr. Salle apareció en la sala con un megáfono y, desde la puerta del recinto, vociferó: “Estos criptocriminales narcogobernantes vendepatria, indignos de cualquier respeto, deberían estar presos en vez de estar robando el sueldo, con el que se le podría pagar una carga de combustible para incinerar todas las vacunas contra el Covid, que todavía quedan en las cuevas siniestras de los curanderos de la estafa más grande que ha sufrido la patria desde la aprobación de la Constitución”.

Varios legisladores procuraron disuadirlo, pero se trenzaron entre sí propinándose golpes de puño con la intención de ser los que finalmente habían silenciado a Salle.

“¡Lo sacamos los comunistas!”, gritaba el Boca Andrade, mientras el Pacha Sánchez le recriminaba, a los empujones, que los comunistas no sacan a nadie y que, si no fuera por el MPP, el Parlamento sería un caos. “¡Ustedes no existen!”, vociferaba el Pacha, mientras trataba de sacarle el megáfono a Salle, sin darse cuenta de que lo tenía amarrado a su pescuezo con una cadena. En medio de este escándalo, varios legisladores debutantes, tanto blancos como colorados, aprovechaban para sacarse selfis con Salle, mientras Ojeda repartía piñazos a diestra y, sobre todo, a siniestra, dejando desmayados a los que habían recibido su poderoso punch.

Ahí fue cuando intervino la Guardia Republicana, disolviendo aquel tumulto que amenazaba con romper las sillas y la mesa de reuniones de la sala.

Culminado este episodio, se retomó el diálogo con vistas a la votación de la designación de Braulio Elcas Trado para la presidencia de UTE.

“Para nosotros, es una garantía de equidistancia y neutralidad; no se le conoce militancia en ningún sector de ningún partido”, dijo una senadora comunista, a lo que otra colega emepepista le enrostró que, si los comunistas lo proponían, debía ser porque tenía alguna relación con ellos. Un diputado blanco interrumpió diciendo que el Partido Nacional tenía buena información sobre el Ing. Elcas Trado y que habían hecho una investigación sin encontrarle rastro alguno de participación política, pero fue desmentido por un diputado de Cabildo Abierto, que dijo que el tipo había sido milico y lo habían expulsado por simpatías con los colorados.

Otro diputado del MPP sugirió que, en su caso y en el de algunos de los integrantes de la bancada, estarían dispuestos a dar su voto si, simultáneamente, se le cambiara el nombre a la Torre Ejecutiva y se rebautizara como Palacio Pepe Mujica, colocándose una estatua del anciano tupamaro junto a la de Artigas, pero un poco más abajo. “Del mismo tamaño, pero con un pedestal un poco más bajo”, agregó con énfasis.

La propuesta fue recogida por un senador colorado, quien dijo que tenía buenos datos de Elcas Trado, pero que la idea de rebautizar la Torre Ejecutiva estaría buena, siempre que, simultáneamente, se le cambiara el nombre al Palacio Legislativo y se le llamara, en adelante, Palacio José Batlle y Ordóñez, con lo cual él daría su voto para la designación del ingeniero sin ningún problema.

El tema de la designación del Ing. Elcas Trado para la presidencia de la UTE había pasado a segundo plano, porque a las impresionantes propuestas de cambios de nombre de dos edificios patrióticos siguió la de condicionar el voto proponiendo designar a un correligionario como encargado de Negocios del Uruguay en Hungría, contra el traslado del consejero de la Embajada del Uruguay en Zambia y la designación de otra correligionaria, pero del grupo contrario, como representante de nuestro país en la OMS.

El intercambio y la violenta discusión de opiniones contrarias habían pasado de la Comisión de Negociaciones Interpartidarias al seno del plenario del Parlamento, dada la dificultad de poner orden en el debate y llegar a alguna posición razonable.

A esa altura, el Ing. Elcas Trado, que presenciaba desde las barras la discusión parlamentaria, se había retirado de su lugar profundamente compungido, la presidenta de la Asamblea General había gastado la pila del timbre que se usa para llamar la atención y hacer callar a los que se vociferaban insultos y maldiciones desde sus bancas, y el caos reinaba en la sala.

Con el micrófono cerrado, la presidenta dijo en voz baja, por lo que nadie la oyó: “Se propone la designación del Ing. Braulio Elcas Trado para la presidencia de UTE”. Luego, abrió el micrófono y, en voz muy alta, preguntó: “¿Están dispuestos a que posterguemos esta sesión hasta la semana que viene?”.

Y todos alzaron la mano.

Fue así que se logró unanimidad para designar al presidente de UTE, aunque hay algunas mociones de reconsideración de la decisión, porque no todos parecen haber estado enterados de lo que estaban votando.