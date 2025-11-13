Exposición de Mónica Ferrero en el Parlamento acrecentó la preocupación del oficialismo por nombrar un fiscal titular, aunque postergará la discusión

La comparecencia de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero , a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, el pasado 29 de octubre, estuvo marcada por el atentado que sufrió en su casa un mes antes, algo que definió como un “hecho histórico” para el país, contra una funcionaria pública que “lucha contra el crimen organizado” desde 2004.

“El crimen organizado , matándome a mí, mandaba un mensaje dentro del crimen: ‘Lo logramos’; ‘Miren hasta dónde llegué’”, dijo frente a los legisladores sobre el ataque con una granada y varios disparos que produjo daños en su casa, pero no tuvo víctimas. Porque además de ser la fiscal de Corte, es la fiscal de Estupefacientes de 1er turno, que se dedica a las investigaciones penales sobre el tráfico internacional de drogas, lo que la llevó a ser el blanco del crimen organizado transnacional.

Si bien su presencia en el Parlamento era para defender la necesidad de otorgar más presupuesto a la Fiscalía General de la Nación, Ferrero aprovechó para exponer sobre el “flagelo del narcotráfico” y advertir a los senadores que, si no se toman medidas serias, el país se enfrentará a un “empuje impresionante” del crimen organizado. Además, narró el ataque que sufrió: “¡Miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros! Es así. ¡Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida!”, dijo Ferrero según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Para la fiscal, que lloró más de una vez durante su exposición, el ataque se debió a que está “molestando demasiado” con sus investigaciones y la quieren “sacar del medio”.

La comparecencia de Ferrero no dejó una buena impresión en la bancada oficialista. Tampoco causó agrado entre algunos fiscales, de acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda .

Algunos legisladores comentaron que Ferrero se mostró muy afectada emocionalmente por el ataque sufrido y por la situación de la seguridad del país. Su “estado” causó preocupación y acrecentó las dudas sobre si es conveniente que continúe asumiendo la responsabilidad del cargo, comentaron fuentes de la bancada. Un senador señaló que, por momentos, pareció una “puesta en escena” para “asustar” a los legisladores, y cuestionó que algunas de las declaraciones más inquietantes las realizara cuando ingresó la prensa a tomar fotos. Otro dijo que causó sorpresa que su exposición fuera tan “emocional”.

Dos fiscales señalaron a Búsqueda que la percepción de los legisladores es compartida por parte del gremio.

Entre legisladores oficialistas, la comparecencia de Ferrero abonó a la idea de que es necesario designar a un fiscal de Corte titular que tome su lugar. No obstante, en la bancada consideran que hay que esperar a que llegue el momento adecuado. Entienden que, tras el ataque que sufrió, nombrar de inmediato a un nuevo fiscal titular puede ser visto como una señal negativa y de falta de respaldo.

Además, desde el atentado, la mayoría de la oposición, que ya se había pronunciado a favor de mantenerla como fiscal subrogante, cerró filas detrás de Ferrero. Por eso, en el oficialismo saben que intentar impulsar en este momento un nuevo nombre sería condenar la negociación al fracaso.

Entre algunos legisladores de la oposición, la comparecencia de Ferrero causó una impresión similar. Un senador colorado comentó que, a su criterio, “se pasó un poco” y dijo que le llamó la atención que repitiera varias veces algunas advertencias, mientras un senador nacionalista señaló que en ciertos momentos se la vio “muy alterada”.

De todos modos, las declaraciones públicas de los senadores opositores fueron de respaldo absoluto a la fiscal. “Yo no conozco una mujer más heroína en este país que Mónica Ferrero, no la conozco; es la representación del coraje, de la humildad, de la sabiduría”, dijo el senador nacionalista Sebastián Da Silva. En tanto, en una entrevista con 970 Noticias, el senador colorado Andrés Ojeda respaldó a Ferrero en su cargo y señaló que “hoy en día sería el peor mensaje del mundo empezar la discusión para cambiar a Mónica Ferrero”.

“La fiscal de Corte es Mónica Ferrero, y eso no está en discusión”, dijo la nacionalista Graciela Bianchi a Búsqueda.

Por su parte, el colorado Tabaré Viera afirmó que los legisladores de Vamos Uruguay están “siempre dispuestos a dialogar y acordar un nombre”, pero opinó que “ahora no es el momento porque se le daría una mala señal al narco”.

Fuentes de Presidencia también señalaron a Búsqueda que la comparecencia causó preocupación por el tono que manejó Ferrero. Sobre la posibilidad de retomar las negociaciones para nombrar a un fiscal de Corte definitivo, transmitieron que es difícil que suceda este año.

En la bancada oficialista hay algunos matices sobre cuál debe ser la estrategia. Si bien al inicio del gobierno la designación de un fiscal titular se planteó como prioritario desde Presidencia, el oficialismo en el Parlamento ha sido más cauto, consciente de lo difícil que sería consensuar un nombre para conseguir dos tercios de los votos en el Senado. Actualmente, hay senadores que creen que el tema sigue siendo prioritario, pero que es necesario esperar al menos hasta el año que viene para abordarlo. Sin embargo, otros consideran que será muy difícil acordar con la oposición y que el tema debería postergarse hasta que haya condiciones más favorables, lo que puede ocurrir más avanzado el período de gobierno.

Una fiscal señaló a Búsqueda que nombrar a un fiscal de Corte titular —cargo vacante desde que renunció Jorge Díaz en 2021— es responsabilidad del Parlamento, y que Ferrero “está cumpliendo un rol que no pidió”. “Si están tan preocupados, podrían tomar acciones”, señaló.

Al hablar en el marco de la instancia presupuestal, Ferrero dijo que, si no se fortalece a “la Fiscalía y la Justicia, dentro de unos años vamos a tener muchísimos problemas”. Con relación al Ministerio Público, la fiscal de Corte señaló que el organismo “casi no tiene presupuesto”.

“El 70% del presupuesto de Fiscalía es financiado con el no llenado de vacantes, solamente se tiene el 30% del presupuesto”, agregó el secretario general de Fiscalía, el contador Pablo Velazco. Del presupuesto base, que para 2025 asciende a US$ 54 millones, el 96,7% corresponde a remuneraciones, el 3% a gastos de funcionamiento, y solo US$ 17.000 a inversión anual, especificó la responsable del área de Planificación y Presupuesto, la contadora Montserrat Vilanova.

Entre los planteos que no fueron recogidos en el proyecto de ley de Presupuesto que salió de la Cámara de Diputados, la Fiscalía insistió en la creación de al menos una fiscalía de ejecución para controlar el cumplimiento de las penas, dos fiscalías especializadas en estafas y una segunda de cibercrimen. También reclaman la creación de 15 cargos de trabajador social y psicólogo para la Unidad de Víctimas y Testigos, un equipo de apoyo de ocho fiscales adscriptos, además de dinero para videovigilancia y control de acceso a las sedes de la Fiscalía en todo el país.