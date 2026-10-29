Noticias del barrio

Aquí al lado, nomás, termina de celebrarse un fiestón, con un concurso en el que ganó el que se creía que iba a perder.

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Lula, campeón, y el pueblo, feliz. No se lo esperaban ni él, ni el pueblo (o al menos la mitad del pueblo), ni mucho menos el Flávio, que había puesto todas las fichas a ganador (bueno, todas no, puso la billetera, la chequera, la plata suelta que tenía en el bolsillo, pero no puso el pasaporte). Por suerte, porque fue lo más importante que le quedó para emprender la huida rumbo a Miami, con mujer, hijos, mucama, limpiadora, planchadora, jardinero, chofer, guardaespaldas, el gato y una perrita callejera que había adoptado en los últimos días previos a las elecciones.

Lula, en cambio, no cabía en su camisa de tan contento que estaba (y también de gordito-panza-de-caipirinha, hay que ver la cantidad de brindis que hubo en la sede del PT cuando se confirmó la victoria).

Lo que lo tiene más contento a Lula es saber que tanto sus votantes como los de Flávio van a viajar gratis en el transporte público un día a la semana, van a cobrar un aguinaldo especial en noviembre y otro en diciembre, los jubilados tendrán un aumento de 20% en sus pensiones, los deudores que deban menos de un millón de dólares serán exonerados del total de sus deudas, y los que pasen el millón tendrán que devolver el capital en 60 meses, pero se les condonarán los intereses, las multas y los recargos, que serán absorbidos por el gobierno. Y esto solo para mencionar algunas de las recompensas que recibirán los brasileros de manos de Lula y de ese espíritu generoso y solidario al que llaman “erario público”.

Lula también prometió (si ganaba) la firma de una resolución que decretaría que la economía aumentaría un 5% el año que viene y que se decretarían “írritos, nulos y carentes de todo valor” la deuda pública y el déficit fiscal, que tenían (hasta ahora) tan preocupada a la economía del país.

También en el barrio, pero en la casa de al lado, hubo unos extraordinarios festejos celebrando el triunfo de Lula, porque vecinos son los vecinos (no todos, pero casi todos).

En el Chuy, por ejemplo, en el Comité de Base “Yamandula”, que tiene en su fachada pintadas las caras de Yamandú y de Lula, obra del artista local Eleuterio do Cascabel da Esquerda, hubo una concentración humana inesperada, que contempló por la tele el recuento de los votos y, cuando se supo el resultado, todos salieron en formato “escola do samba” con tamboriles, pandeiros, cornetas y pasacalles alusivos, como uno, por ejemplo, que decía: “Lula, amigo, o povo está contigo”. Hubo canilla libre de Velho Barreiro, baurús y pão de queijo, y pasearon la estatuilla de Nossa Senhora da Aparecida en procesión hasta la fronteira con Brasil, donde se abrazaron con sus hermanos brasileros, que venían festejando más o menos igual, aunque no con tanta gente como la procesión oriental.

El presidente Yamandú Orsi informó a los periodistas, que lo encontraron saliendo de la Huella de Seregni, que había hablado con Lula para felicitarlo y que le había recordado que ahora tendría que concretar la construcción del puente sobre la laguna Merín, con un diseño similar al de la Barra de Punta del Este, con ondas sinuosas, para acortar el trayecto de los turistas y bagayeros de ambos países que se dirijan de un país al otro. Dijo que Lula se lo confirmó, así como que le agradeció el obsequio de la cuota de carne exportable a China, que Uruguay no utilizará porque entiende más justo que la use el Brasil, país hermano, si los hay. Los periodistas apenas lo escuchaban al presidente, tal era el bochinche de festejos que provenían desde adentro del local partidario.

En medio de toda esta algarabía, la prensa también procuró la opinión de los integrantes de la oposición, que no parecían tan contentos con el resultado electoral del vecino país.

Un senador del Partido Nacional, que pidió no ser identificado, expresó a los periodistas, al salir de la sede del partido, que el triunfo de Lula era la noticia más trágica de la historia de ambos países desde la entrada del general Carlos Federico Lecor a Montevideo en enero de 1817, lo cual fue tomado por la prensa como una exageración del declarante, aunque el dirigente fue aplaudido animadamente por un grupo de militantes que salían de la sede en ese mismo momento.

A su vez, un diputado del Partido Colorado aportó su opinión en las conclusiones de un seminario llevado a cabo en la sede del partido, sobre el tema “La elección en Brasil, si gana Bolsonaro, es otro Maracanazo y, si gana Lula, se nos viene la noche”, coordinada por el politólogo Braulio Desequi Librado.

El legislador expresó su dolor y su pena por el resultado de la elección, comparándolo con la batalla de Tacuarembó en enero de 1820, cuando los portugueses aplastaron a los orientales y, luego de ello, Artigas se fue al Paraguay, para no volver más.

Otro de los integrantes del seminario propuso que se presentara un proyecto de ley en el Parlamento, para declarar tres días de duelo nacional por el desdichado triunfo del PT en Brasil. Y agregó, irónicamente, que ahora, en vez del Foro de San Pablo, iba a existir el forro de San Pablo, y que Lula volvería a protagonizarlo junto con las fuerzas de izquierda del continente.

El que estuvo más centrado fue el moderador del seminario, que trató de consolar a los asistentes diciéndoles que Lula iba a sufrir no solo por la dura situación económica que él mismo había agravado con sus promesas preelectorales, sino también porque tendría que pagarle mensualmente el sueldo de senador a Flávio Bolsonaro, girándoselo a un banco en Miami, mientras el prófugo tomaba mojitos al borde de la piscina del hotel cinco estrellas donde se alojará por un tiempo.

Qué tiempo loco que nos toca vivir, como dijo el loro del cuento.