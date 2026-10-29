Una delegación del gobierno viaja a Paraguay para avanzar en la construcción de un puerto de aguas profundas

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, encabezará una delegación del Poder Ejecutivo que se reunirá con autoridades de Paraguay y Bolivia para evaluar la posibilidad de que productos de ambos países se exporten por vía marítima a través de un nuevo puerto en Uruguay.

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Etcheverry viajará hoy, jueves 29, a la ciudad de Asunción con la canciller en funciones, Valeria Csukasi, y la directora general del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos de Cancillería, la embajadora Cecilia Otegui. Abordarán diversos asuntos, entre ellos, como uno de los más importantes, la posibilidad de desarrollar un puerto de aguas profundas oceánico en el departamento de Rocha que complemente el transporte fluvial que actualmente conecta a Paraguay y Bolivia con el océano Atlántico y sea una opción logística para algunas de sus exportaciones.

El encuentro es un paso más en una relación comercial reactivada en setiembre por los tres países, tras un acuerdo entre los presidentes Yamandú Orsi, Santiago Peña y Rodrigo Paz durante las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

Allí, los tres mandatarios destacaron la importancia estratégica de revisar integralmente los acuerdos fundacionales de Urupabol, un mecanismo de coordinación e integración entre Uruguay, Paraguay y Bolivia para trabajar proyectos y políticas de interés común. “Esta modernización buscará adecuar su estructura a las exigencias económicas y comerciales actuales de los países miembros”, informó la Presidencia de la República en un comunicado publicado el 23 de setiembre, luego de que Orsi, Peña y Paz emitieran una declaración conjunta sobre Urupabol.

Esa declaración destaca “la importancia de consolidar una logística regional eficiente mediante el aprovechamiento de la red portuaria a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná” y “continuar trabajando en los mecanismos de cooperación bilateral existentes en materia de facilitación de la navegación e infraestructura portuaria”.

El puerto de aguas profundas, en la agenda del gobierno

En agosto, al hablar en un comité de base del Frente Amplio, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno estaba enfocado en resolver algunos de los “problemas concretos que hoy hay planteados” en el Puerto de Montevideo. Durante varios meses, y hasta el 8 de octubre, el puerto vivió el conflicto entre la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuya propiedad mayoritaria pertenece al grupo belga Katoen Natie— con el sindicato de trabajadores. La disputa, que duró meses hasta que se firmó un nuevo convenio, incluyó desacuerdos sobre las condiciones laborales, los jornales asegurados y la organización del trabajo, y se agravó con la implementación de un nuevo sistema informático para gestionar las operaciones de contenedores.

En su oratoria en el comité de base, Oddone afirmó que su ministerio y el de Transporte trabajaban en una solución a largo plazo, una “visión un poco más amplia para que no sea solamente el Puerto de Montevideo” la terminal de salida de grandes contenedores, sino también que sea el sistema de puertos del litoral y, eventualmente, “dejar sentada la base para un puerto oceánico, por lo menos en sus bases iniciales”. Según el jerarca, el puerto de aguas profundas es “un tema central” para Uruguay porque baja “el costo de exportar e importar”, además de que “vuelve más competitivo” y refuerza la “localización geográfica” que ofrece el país.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, junto al presidente Yamandú Orsi. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Esta semana fue Etcheverry quien amplió sobre el tema, siendo más específica respecto a la posibilidad de que el gobierno efectivamente inicie el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas, una iniciativa que también estuvo sobre la mesa durante el gobierno de José Mujica. “Esto fue muy discutido en su momento. Lo que hay que hacer ahora es actualizarlo y volver a analizarlo”, sostuvo la ministra de Transporte el martes 27, entrevistada en Canal 5.

En 2012, el entonces presidente Mujica firmó un decreto que puso a consideración de la Asamblea General la habilitación del puerto en Rocha, entre el Cabo Santa María (La Paloma) y La Angostura (costa de la zona de laguna Negra). El decreto designó para su expropiación a 458 terrenos ubicados entre los kilómetros 236,5 y 242 de la ruta nacional N° 10, en la décima Sección Catastral de Rocha. La inversión prevista inicialmente era de US$ 1.200 millones, con un calado de 18 metros o superior y la implementación de un contrato de participación público-privada.

Sin embargo, el proyecto nunca se concretó, en parte debido a la falta de volúmenes de mercadería regional suficientes para garantizar la viabilidad económica de la inversión en el puerto. Eso es lo que el actual gobierno se propone volver a estudiar.

“Lo importante es tener claro que exista carga a los efectos de justificar y amortizar la inversión. No solo carga de Uruguay, sino de la región: tener un puerto oceánico para Paraguay, para Bolivia y como distribución para potros países del Mercosur sin dudas puede generar el escenario que justifique esa inversión”, señaló Etcheverry. Explicó que, más allá de este elemento comercial esencial, el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos (ANP) analizarán qué componentes físicos y de infraestructura son necesarios modificar para que el puerto pueda construirse en la misma zona de Rocha donde estaba previsto.