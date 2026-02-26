  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Intento de incursión en Cuba: Marco Rubio y Estados Unidos “vigilan la situación” de cerca

    Mientras que cuatro personas a bordo de una embarcación registrada en Florida murieron y seis resultaron heridas en un intercambio de disparos con los guardacostas cubanos el miércoles, las autoridades estadounidenses aseguran que investigan el tiroteo y que actuarán “en consecuencia”

    Marco Rubio asiste a una plenaria de la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom, 25 de febrero de 2026. &nbsp;

    Marco Rubio asiste a una plenaria de la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom, 25 de febrero de 2026.

     

    FOTO

    EFE/ Caricom
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para reaccionar en consecuencia”, declaró al margen de una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

    Leé además

    cuba afirma que sus fuerzas mataron a cuatro tripulantes de una lancha rapida de florida que entro en sus aguas
    Cuba

    Cuba afirma que sus fuerzas mataron a cuatro tripulantes de una lancha rápida de Florida que entró en sus aguas

    Por France 24
    Mario Lubetkin. 
    Oficialismo

    Mario Lubetkin se defiende ante críticas de parte del Frente Amplio por su postura sobre Cuba

    Por Santiago Sánchez

    Consultado sobre la posibilidad de que este episodio hubiera involucrado a personal del gobierno estadounidense o se tratara de una operación del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio respondió categóricamente: “No”.

    Rubio, hijo de inmigrantes cubanos nacido en Miami, afirmó recientemente que la administración Trump espera que su presión económica contribuya a derrocar lo que calificó como el “régimen ilegítimo” de La Habana.

    Antes del anuncio de La Habana sobre la presencia a bordo de un grupo armado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, había anunciado la apertura de una investigación judicial. “El gobierno cubano no es digno de confianza y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas respondan por sus actos”, escribió en X.

    Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que EE.UU. "vigila" la situación.

    Las relaciones entre Cuba y EE.UU. atraviesan un nuevo periodo de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Búsqueda y Galería

    Suscribite a nuestras newsletters

    Por Mandy Barrios
    Caso Cardama

    Comisión bicameral por el caso Cardama comienza con dudas sobre su funcionamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    La Inddhh apeló el fallo que rechazó detener prospección petrolera en el mar uruguayo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Votación en la Cámara de Diputados

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda
    Inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo.

    Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

    Por Federico Castillo
    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    DGI empezó a publicar nómina de los “deudores contumaces”

    Por Redacción Búsqueda
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    La caja de profesionales inicia una investigación interna ante supuesta “filtración” de información y especulaciones sobre “micrófonos” ocultos en la sala del directorio

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage