Intento de incursión en Cuba: Marco Rubio y Estados Unidos “vigilan la situación” de cerca
Mientras que cuatro personas a bordo de una embarcación registrada en Florida murieron y seis resultaron heridas en un intercambio de disparos con los guardacostas cubanos el miércoles, las autoridades estadounidenses aseguran que investigan el tiroteo y que actuarán “en consecuencia”
Marco Rubio asiste a una plenaria de la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom, 25 de febrero de 2026.
“A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para reaccionar en consecuencia”, declaró al margen de una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.
Consultado sobre la posibilidad de que este episodio hubiera involucrado a personal del gobierno estadounidense o se tratara de una operación del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio respondió categóricamente: “No”.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos nacido en Miami, afirmó recientemente que la administración Trump espera que su presión económica contribuya a derrocar lo que calificó como el “régimen ilegítimo” de La Habana.
Antes del anuncio de La Habana sobre la presencia a bordo de un grupo armado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, había anunciado la apertura de una investigación judicial. “El gobierno cubano no es digno de confianza y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas respondan por sus actos”, escribió en X.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que EE.UU. "vigila" la situación.
Las relaciones entre Cuba y EE.UU. atraviesan un nuevo periodo de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.