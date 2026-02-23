  • Cotizaciones
    lunes 23 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Corea del Sur quiere retomar negociaciones con Mercosur tras visita de Lula

    Los presidentes de Brasil y Corea del Sur acordaron el lunes en Seúl retomar negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el país asiático y Mercosur

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se estrechan la mano antes de su reunión en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur, el 23 de febrero de 2026.

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se estrechan la mano antes de su reunión en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur, el 23 de febrero de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Tras una reunión bilateral, el surcoreano Lee Jae Myung y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunciaron un conjunto de acuerdos en numerosas áreas, de la agricultura a la cooperación empresarial, sin dejar de lado los productos de “K-belleza”, como se conocen los productos coreanos de cuidado de la piel.

    “Sobre las negociaciones de libre comercio entre Brasil y la República de Corea, discutimos caminos para retomar negociaciones interrumpidas en 2021”, indicó Lula en una conferencia de prensa.

    Leé además

    El expríncipe Andrés y el rey Carlos III en un evento de la realeza británica, setiembre 2025.
    Video
    Reino Unido

    Caso Epstein: el rey Carlos III pide que la justicia siga su curso tras el arresto del expríncipe Andrés

    Por  France 24 , RFI  y Redacción Búsqueda
    Nayib Bukele, presidente de El Salvador, junto a Javier Milei, presidente de Argentina.
    Javier Milei

    Javier Milei y su acercamiento a la “democracia iliberal”

    Por Roberto Saba

    Lee indicó que él y Lula coincidieron en que los beneficios de la cooperación económica “deben ser expandidos” a sus países vecinos.

    “Brasil es miembro clave del Mercosur. Reiteré la necesidad de relanzar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Corea y Mercosur, y el presidente Lula concordó”, manifestó Lee.

    Lula destacó que los dos países lanzaron un plan de acción “con iniciativas concretas para los próximos tres años”.

    “Brasil es el principal destino de las inversiones coreanas en América Latina, y con 11.000 millones de dólares, Corea es nuestro cuarto socio comercial en Asia”, señaló el líder brasileño.

    Aseguró que su visita a Seúl “concluye un ciclo fundamental de la política exterior brasileña en mi tercer mandato. Los últimos tres años fortalecimos las relaciones con Asia, centro dinámico de la economía mundial. He visitado China, India, Indonesia, Malasia y Vietnam”.

    Embed - Presidente Lula concede declaração à imprensa em Seul, Coreia do Sul

    Antes de la reunión, Lee destacó que él y Lula coinciden en haber ascendido en sus respectivos países pese a su origen humilde.

    Lee trabajó en un taller textil para sustentar a su familia, mientras Lula abandonó la escuela para vender maní y lustrar zapatos.

    Lula llegó a Corea del Sur procedente de India y tiene previsto continuar su gira en Emiratos Árabes Unidos.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este domingo, en Ciudad de México (México).
    Video

    México: ejército mata al poderoso narcotraficante “El Mencho” y se desata ola de violencia en el país

    Por RFI
    Los años nuevos.
    Video

    El tiempo, esa ilusión

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    La delegación ministerial en la London Stock Exchange Group.

    Apoyado por el Reino Unido, el Ministerio de Economía quiere crear una agencia de infraestructura

    Por Ismael Grau
    Fiscalía General de la Nación en Montevideo

    Fiscalía avanza en proyecto con el BID para usar IA en investigaciones, y el Poder Judicial elabora “guías éticas”

    Por Macarena Saavedra
    // Leer el objeto desde localStorage