Crisis política en Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña

Santiago Peña renunció al cargo de presidente de Paraguay en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank, que afecta a millones de clientes y abrió un frente de inestabilidad política. La decisión se produjo después de que los bloques de la Cámara de Diputados, entre ellos el oficialista Partido Colorado, anunciaran su apoyo al juicio político y confirmaran los votos necesarios para avanzar con su destitución.

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“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

Sostuvo que su prioridad en este momento es “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L

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“Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, afirmó.

La crisis estalló después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidió el martes intervenir Ueno Bank por insuficiencia de capital, tras lo cual fueron suspendidos sus servicios.

Casi la mitad de los 6,4 millones de paraguayos tienen cuenta en Ueno Bank. El escándalo llevó a la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo.

Acusación

El miércoles 4 de noviembre en la noche, cientos de manifestantes volvieron a protestar por segundo día en Asunción a los gritos de "devuelvan nuestra plata" y "juicio a Santi Peña", observó la AFP.

Más temprano, clientes formaron largas filas fuera de los locales de Ueno Bank en busca de sus depósitos.

“Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar”, dijo a la AFP Teresa Montiel, una médica de 50 años que se acercó a la protesta con una pancarta con la inscripción “unidos somos más fuertes“.

Durante la movilización, se registraron enfrentamientos con la policía, que intentó dispersar a los manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, aunque muchos continuaron con la protesta.

La convocatoria para tratar el juicio estaba citada para este jueves 5. Ante la inminencia del proceso, Peña decidió renunciar.

El ahora exmandatario, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025.

El texto de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados pedía tramitar el juicio político "por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo".

Peña es acusado, entre otros cargos, de “conflicto de intereses” y enfrenta cuestionamientos por el aumento de su patrimonio.

El gobierno anunció que devolverá a los afectados una parte de sus depósitos.

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Con información de France 24 y AFP

FUENTE:FRANCE24