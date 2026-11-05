Falleció el científico Gonzalo Moratorio

Padecía un tumor cerebral agresivo que le fue diagnosticado hace más de un año; será velado en el Palacio Legislativo

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio falleció este jueves 5 a causa de un tumor celebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Será velado en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El investigador de la Universidad de la República y el Institut Pasteur de Montevideo fue uno de los científicos que lideró el desarrollo de los tests nacionales para el diagnóstico del covid-19. En 2020 fue destacado como uno de los 10 científicos más importantes del año por la revista Nature.

Junto a la viróloga e investigadora Pilar Moreno fundó la startup Guska, cuyo trabajo se centra en el desarrollo de virus modificados para combatir las células cancerígenas sin afectar las sanas. Tras el diagnóstico de Moratorio, el trabajo de los investigadores pasó a centrarse específicamente en el tipo de tumor que padeció el científico.

El 14 de mayo de 2026 Moratorio fue reconocido por el parlamento uruguayo otorgándole la distinción de uno de los Héroes Contemporáneos del Bicentenario por su aporte a la ciencia y la sociedad uruguaya.

Despedida El Instituto Pasteur dio la noticia al mediodía con un sentido comunicado.