Falleció el científico Gonzalo Moratorio

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio falleció este jueves 5 a causa de un tumor celebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Será velado en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo.
Padecía un tumor cerebral agresivo que le fue diagnosticado hace más de un año; será velado en el Palacio Legislativo
El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio falleció este jueves 5 a causa de un tumor celebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. Será velado en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo.
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El investigador de la Universidad de la República y el Institut Pasteur de Montevideo fue uno de los científicos que lideró el desarrollo de los tests nacionales para el diagnóstico del covid-19. En 2020 fue destacado como uno de los 10 científicos más importantes del año por la revista Nature.
Junto a la viróloga e investigadora Pilar Moreno fundó la startup Guska, cuyo trabajo se centra en el desarrollo de virus modificados para combatir las células cancerígenas sin afectar las sanas. Tras el diagnóstico de Moratorio, el trabajo de los investigadores pasó a centrarse específicamente en el tipo de tumor que padeció el científico.
El 14 de mayo de 2026 Moratorio fue reconocido por el parlamento uruguayo otorgándole la distinción de uno de los Héroes Contemporáneos del Bicentenario por su aporte a la ciencia y la sociedad uruguaya.
El Instituto Pasteur dio la noticia al mediodía con un sentido comunicado.
Apenas conocida la noticia, las principales figuras del sistema político, académicos, instituciones de enseñanza e investigación y de la sociedad civil recurrieron a sus redes para despedir a Moratorio.
“Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos“, escribió el presidente Yamandú Orsi.
El exministro de Salud Daniel Salinas, quien ocupó el cargo durante la pandemia, también expresó su dolor por la muerte del investigador. “Un enorme científico, que dio mucho más allá de su deber. Trasciende su propia vida. Un patriota. Un luchador. Un amigo. Su legado perdurará en la memoria de nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia. Gracias por tanto. Hasta siempre Gonza”, posteó en X.