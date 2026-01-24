  • Cotizaciones
    Delcy Rodríguez prometió a la Casa Blanca colaboración tras la caída de Maduro, según ‘The Guardian’

    Un informe del diario británico sostiene que Delcy Rodríguez y su entorno ofrecieron al gobierno de Donald Trump cooperación una vez que Nicolás Maduro fuera removido del poder, antes de la captura del expresidente por fuerzas estadounidenses

    Delcy Rodríguez, hablando durante un acto de gobierno el viernes 23 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela).&nbsp;

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    De acuerdo con el periódico británico, los contactos entre representantes de Rodríguez y funcionarios estadounidenses se llevaron a cabo a través de intermediarios y con la participación de emisarios de Catar. Las fuentes consultadas señalan que estas gestiones se extendieron desde el otoño boreal de 2025 y se intensificaron después de una llamada telefónica entre Trump y Maduro en noviembre, en la que el presidente venezolano se negó a abandonar el cargo.

    Según The Guardian, aunque Delcy y su hermano no participaron directamente en la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro el 3 de enero, sí habrían garantizado su disposición a cooperar con Washington al día siguiente de ese suceso. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió la presidencia interina dos días después.

    La revelación ocurre en un contexto de reconfiguración de las relaciones entre Caracas y Washington. Tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez anunció públicamente que su gobierno trabajaría “sin miedo” con Estados Unidos para resolver diferencias por la vía diplomática, aunque sin referirse explícitamente a la invitación oficial de la Casa Blanca. “Estamos en un proceso de diálogo, trabajando con Estados Unidos, sin miedo, para enfrentar las diferencias, las dificultades, tanto los temas más sensibles como los menos sensibles, para poder resolverlos por la vía diplomática”, dijo Rodríguez en una sesión ante la Cámara de Representantes.

    Nuevos comandantes militares

    Paralelamente, Washington confirmó la nominación de Laura F. Dogu como encargada de negocios interina en Venezuela, un paso que desde fuentes diplomáticas se interpreta como un gesto hacia la normalización de la relación bilateral después de los acontecimientos de principios de enero. Asimismo, el presidente interino ha designado nuevos comandantes militares en Caracas como parte de su reestructuración interna.

    En el ámbito económico, la Cámara de Representantes venezolana aprobó en primera lectura un proyecto de ley que permitiría la participación de empresas privadas en la exploración y explotación del petróleo, un cambio radical respecto al modelo estatal que rigió durante décadas bajo los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Maduro. Esa reforma incluye la posibilidad de que firmas privadas no solo desarrollen proyectos de hidrocarburos sino que también comercialicen el crudo, y plantea una reducción de las tarifas pagadas al Estado.

    La administración de Trump ha subrayado que espera importantes inversiones privadas en el sector petrolero venezolano, una medida que considera clave para revitalizar una industria cuya producción ha caído de manera prolongada en los últimos años.

    FUENTE:RFI

