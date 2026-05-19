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    El gobierno evalúa viabilidad de construir un gasoducto que conecte Argentina y el sur de Brasil

    El Poder Ejecutivo creó un grupo técnico asesor para estudiar el proyecto, que incluiría llevar gas al interior de Uruguay, y “formular recomendaciones” al presidente Orsi

    El intendente de Florida Carlos Enciso y el presidente Yamandú Orsi.&nbsp;

    El intendente de Florida Carlos Enciso y el presidente Yamandú Orsi. 

    FOTO

    Mauricio Zina/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    A través de una resolución firmada el 7 de mayo, el Poder Ejecutivo le encomendó a un grupo técnico asesor el estudio de la “viabilidad técnica, jurídica, económica, descentralizadora e integradora” del proyecto Gas Oriental, que se propone conectar el gasoducto Cruz del Sur con Brasil y a la vez llevar el gas natural al interior del país. La resolución establece además que el grupo podrá “formular recomendaciones al presidente de la República, para su eventual implementación”.

    El proyecto Gas Oriental fue desarrollado por el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) en 2015, según explicó a Búsqueda su actual presidente, Alberto Volonté. El excandidato presidencial sostuvo que el proyecto se plantea conectar a través de un gasoducto Argentina con el sur de Brasil y también abastecer a todo el territorio nacional de gas natural.

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    La resolución, que fue firmada por el presidente Yamandú Orsi y el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, sostiene que el proyecto aborda “las posibles vías de abastecimiento de gas natural, con el fin de asegurar un suministro confiable y sostenible en forma descentralizada en todo el territorio nacional”. Destaca que el proyecto “reviste interés para el país, por cuanto procura el suministro presente y futuro de gas natural mediante la integración de Uruguay a la red regional de gasoductos, y en atención a su contribución estratégica al desarrollo energético”; y que supone un “fortalecimiento de las políticas de descentralización, al dotar a las intendencias de una alternativa energética con alcance territorial, y simultáneamente se alinea con los objetivos nacionales en materia de integración regional”.

    La propuesta había sido también reactivada por el actual intendente de Florida, Carlos Enciso, durante un asado que mantuvo el presidente junto con los intendentes del país celebrado en la residencia de Suárez el miércoles 20 de agosto del año pasado. “Sabiendo que Argentina comenzará a exportar gas a la región desde Vaca Muerta, lo que planteé es que breguemos por la posibilidad de que el gas que ya en parte viene hacia Montevideo, porque tiene la infraestructura para eso, pueda continuar hacia el sur de Brasil, y por qué no hasta San Pablo”, dijo el intendente tras el encuentro al diario El País.

    El grupo técnico asesor creado por la resolución estará integrado por representantes de Presidencia y del Ministerio de Industria, pero además se invitará al Congreso de Intendentes y al Cefir a designar sus propios delegados para participar. Tendrá en total 120 días para elevar un informe al gobierno.

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