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    Con el objetivo de aprontarse para la “guerra moderna”, el Ejército lanzará su primera Unidad de Drones

    “Hay que tener una adecuada doctrina y capacidad de empleo de vehículos aéreos no tripulados”, aseguró Mario Stevenazzi, quien dejará en los próximos meses su cargo de comandante en jefe

    Un dron sobrevuela el Parque Nacional de Santa Teresa, propiedad del Ejército Nacional, en el departamento de Rocha.

    Un dron sobrevuela el Parque Nacional de Santa Teresa, propiedad del Ejército Nacional, en el departamento de Rocha.

    FOTO

    Nicolás Celaya/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Mario Stevenazzi vive sus últimos meses como comandante en jefe del Ejército Nacional. Prevé retirarse a inicios de 2027, según la normativa vigente, y antes de irse quiere dejar en funcionamiento uno de los proyectos en los que más trabajó al frente de la institución: la Unidad de Drones.

    El Ejército presentará en las próximas semanas esa unidad, destinada a concentrar en una sola división todos los medios no tripulados que fabrique y adquiera. Se trata de una capacidad orgánica propia orientada al reconocimiento, la vigilancia y el apoyo táctico, con funciones que incluyen el ataque.

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    “La Unidad de Drones del Ejército va a estar operativa en poco tiempo; de esta manera, concretaremos una necesidad ineludible para el reconocimiento y el combate moderno y una herramienta muy importante para mejorar nuestro desempeño en fronteras”, afirmó Stevenazzi este lunes 18, en su discurso oficial por el 215° aniversario del Ejército.

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    Mario Stevenazzi, durante su discurso en el aniversario del Ejército Nacional.

    Mario Stevenazzi, durante su discurso en el aniversario del Ejército Nacional.

    Una unidad de drones es una división militar especializada en el despliegue y operación de vehículos aéreos no tripulados con fines de inteligencia, vigilancia y ataque. Este tipo de unidades se consolidó como elemento central de la guerra moderna: en el conflicto entre Rusia y Ucrania, los drones —tanto comerciales adaptados como diseñados específicamente para uso militar— transformaron radicalmente la forma de combatir, al permitir reconocimiento en tiempo real, ataques de precisión con bajo costo y riesgos reducidos para el personal propio. Su uso masivo en ese conflicto aceleró la adopción de estas capacidades en ejércitos de todo el mundo.

    En esa línea, Stevenazzi sostuvo en su discurso que “los actuales conflictos le han enseñado mucho” al Ejército sobre el empleo de estos medios. “Porque generalmente los resultados dependen del nivel de planificación, hemos iniciado un trabajo ordenado y profundo sobre doctrina de empleo de drones. Queremos estar completamente seguros de los medios aéreos no tripulados que necesitamos y, de esta manera, pasar a la siguiente etapa, que es la adquisición o el desarrollo propio de estos medios”, explicó.

    Mientras el Ejército define el proceso logístico y administrativo de la nueva unidad, un reciente reporte del Arma de Ingenieros valoró el uso de drones con explosivos, es decir, vehículos aéreos no tripulados adaptados para portar y detonar cargas sobre objetivos específicos, un método que se consolidó en los conflictos bélicos actuales.

    El 6 de mayo, el Arma de Infantería realizó, por su parte, una muestra de un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por sus propios efectivos. En colaboración con personal civil, crearon un prototipo denominado Zapican 01-02, orientado a ampliar las capacidades operativas y favorecer la integración de este tipo de medios en operaciones militares en terreno urbano.

    La salida de Mario Stevenazzi

    Stevenazzi, que tiene 61 años, asumió como comandante en jefe en 2023. Antes ocupó los cargos de jefe del Estado Mayor del Ejército, comandante de la División de Ejército I y de la División de Ejército III, y presidente del Tribunal Superior de Ascensos y Recursos del Ejército. Fue ascendido al grado de general el 1 de febrero de 2019. La ley establece un máximo de ocho años de actividad para todo oficial general, por lo cual puede permanecer en su puesto hasta febrero de 2027, salvo que medie una disposición excepcional.

    Información-Orsi-Aniversario-Ejército-2026-Zina-adhoc
    Yamandú Orsi, a su llegada al Campo Deportivo del Ejército Nacional.

    Yamandú Orsi, a su llegada al Campo Deportivo del Ejército Nacional.

    Durante el acto del aniversario —encabezado por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo—, Stevenazzi señaló que era su última celebración como comandante. Además de referirse a las tareas cotidianas del Ejército, a la percepción que parte de la sociedad y del sistema político tiene sobre los militares y a las misiones de paz de las Naciones Unidas, se enfocó en la capacidad institucional ante posibles conflictos y en la importancia de la Unidad de Drones.

    “Nuestra institución tiene las herramientas necesarias para estar entrenada y capacitada para adaptarse a los requerimientos de la guerra moderna. Pero hoy no alcanza con la vieja concepción de armas de combate y armas de apoyo: hay que controlar el ciberespacio y hay que tener una adecuada doctrina y capacidad de empleo de vehículos aéreos no tripulados. El Ejército también trabaja y avanza rápidamente en ello”, sostuvo.

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