Caja Bancaria recibió calificación previo a emitir; garantía estatal da respaldo ante solvencia “débil”

En el marco de una ley del 2023 que previó algunas medidas de reforma para, a largo plazo, darle sustentabilidad financiera, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) ha ido dando pasos para emitir deuda en el mercado, posiblemente en junio. Un primer hito fue presentar al Banco Central (BCU) el prospecto de colocación de sus obligaciones negociables (ON); el más reciente es haber recibido la calificación de riesgo.

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Con fecha del martes 5, FIX SCR Uruguay le asignó a esa entidad paraestatal la calificación “BB+(uy)” como emisor; esa escala de nota “implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago en tiempo y forma es más vulnerable al desarrollo de cambios económicos adversos”.

El informe señala que esta caja —una persona de derecho público no estatal— registra déficit operativo. Para la agencia, eso supone una “posición de solvencia muy débil”, lo que hace necesario para la entidad tomar endeudamiento a corto plazo que le permita “no solo el cubrir el desbalance operativo sino también el pago de intereses”. Sin embargo, los perfiles de vencimiento de amortización de capital de la deuda financiera y de la emisión de ON —con garantía del Estado— “proveen del suficiente espacio temporal para lograr la reversión de los márgenes operativos a fin de mejorar la posición de solvencia y el repago de la deuda”.

Según el informe de FIX SCR —vinculada a la calificadora Fitch Ratings—, la CJPB prevé para este año colocar títulos de deuda por un monto máximo de 635 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, equivalentes a unos US$ 103 millones. La amortización del capital de esas ON comenzaría a partir de 2038, lo que “le permitiría a la entidad lograr una recomposición de su estructura de flujos y reservas financieras para el repago de la deuda con recursos propios”.

La garantía soberana sobre el endeudamiento que contraiga la CJPB, ya sea en emisiones de títulos o préstamos de organismos internacionales, es por hasta un total equivalente a 2.625 millones de UI, según lo previsto en la Ley 20.208. Esa norma, promulgada en 2023, estableció además la convergencia de esta caja al sistema previsional común y previó varias medidas con el fin de darle sostenibilidad financiera a largo plazo (el aumento de la edad mínima jubilatoria, los incentivos para postergar el retiro, el cobro de una contribución a los pasivos de la entidad y una prestación por ocho años a cargo de los bancos).

La agencia considera que “la garantía sobre las fuentes de financiamiento de la entidad es una fortaleza significativa, que le provee flexibilidad financiera ante su débil solvencia”.

En febrero, una fuente del mercado dijo a Búsqueda que la colocación todavía “no está cerca”, en la medida que la entidad paraestatal “tiene las necesidades de corto plazo medio cubiertas” y dispone de “fondos alternativos”, como desembolsos de una línea acordada con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina —por hasta US$ 300 millones— o una eventual renovación del crédito otorgado por el Banco República. Según consultas de Búsqueda, la CJPB presentará la próxima semana documentación al BCU y se estima que luego, dos semanas después, se concretará la emisión.

Un paso todavía pendiente es un decreto del Ministerio de Economía relativo a la garantía estatal.

Déficit y proyecciones

El análisis crediticio reseña que, desde el 2023, los márgenes operativos de la CJPB “son crecientemente deficitarios” como consecuencia del incremento de su población pasiva respecto de los afiliados en etapa activa. Cita proyecciones actuariales y de flujos operativos contemplados para la sanción de la Ley 20.208, para señalar que el déficit operativo acumulado hasta 2035 alcanzará los US$ 994 millones.

Según FIX, el endeudamiento de la CJPB es “moderado”; a diciembre del año pasado, el stock de deuda financiera representaba el 60% de la masa de ingresos operativos.

En 2025, el balance de esta caja fue deficitario en $ 3.833 millones, informó El País este martes 19. Eso equivale a unos U$S 93 millones, convertidos al tipo de cambio promedio de ese año.

El presidente de la CJPB, Pablo Andrade, dijo a Búsqueda que la ley 20.208 se elaboró con “proyecciones que ya determinaban que el mayor déficit operativo del instituto sería entre 2025 y 2027, por lo cual la situación evoluciona dentro de lo previsto”.

Agregó que el déficit del fondo jubilatorio el año pasado fue US$ 22 millones menor al presupuestado, por medidas tomadas. Destacó, en particular, que el estímulo a la permanencia en actividad de los trabajadores logró un comportamiento mejor al proyectado en su primer año de aplicación. Estimó que esta acción, “de enorme importancia en la generación de equilibrios por su incidencia positiva tanto en materia de ingresos como de egreso, irá teniendo un impacto mayor con el paso del tiempo”.

Andrade dijo que, con la financiación obtenida por la institución hasta el momento y la próxima emisión, “podrá cumplir todas sus obligaciones, hasta alcanzar la etapa de superávit, prevista a partir de 2032”.