Venezolanos están descontentos con Donald Trump

El presidente Donald Trump ha dicho que los venezolanos están “bailando en las calles” gracias al dinero que está entrando en el país rico en petróleo desde el derrocamiento de Nicolás Maduro este año. Muchos venezolanos no están tan seguros.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las encuestas muestran que la popularidad del presidente estadounidense, que se disparó tras la operación militar de enero para capturar a Maduro, ha comenzado a decaer entre los venezolanos frustrados por el lento ritmo del cambio.

Una encuesta realizada por Meganálisis el mes pasado reveló que el índice de aprobación de Trump había caído de 75 puntos en marzo a 47 puntos en abril, mientras que una encuesta de Atlas Intel y Bloomberg mostró que bajó del 53% en febrero al 45% en mayo.

Financial Times El Banco Mundial advierte que El Niño podría provocar un aumento de los precios mundiales de alimentos

Trump dijo el miércoles que Venezuela “se ha convertido en un país feliz”, pero Carlos Salazar, coordinador de una coalición de sindicatos, dijo: “Aquí en Venezuela, tenemos que decirle al presidente Trump que nadie está feliz”.

Horas después del arresto de Maduro, la administración Trump respaldó a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para que impulsara reformas destinadas a abrir las vastas reservas petroleras y mineras del país a la inversión privada. Durante las marchas a favor de la democracia en Caracas en febrero, algunos manifestantes ondearon pancartas agradeciendo a Trump.

A cambio, Washington ha comenzado a levantar las sanciones y a permitir que Venezuela venda su crudo a precios de mercado a través de intermediarios con sede en Estados Unidos (EE.UU.).

Pero más allá de la liberación de unos 600 presos políticos y de una mayor tolerancia hacia las manifestaciones públicas, muchos venezolanos dicen que aún no han visto cambios tangibles en un país donde la inflación anual supera el 600%.

La producción petrolera ha comenzado a repuntar y los ejecutivos han viajado por todo el país con la esperanza de cerrar acuerdos, pero el nivel de vida de muchos venezolanos comunes y corrientes aún no ha mejorado.

“No ha habido mejoras económicas en el país”, dijo Óscar Montero, un taxista de Caracas. “Si ha entrado más dinero por los ingresos del petróleo, a nosotros no nos ha llegado”.

Venezuela-petrolero La producción de petróleo en Venezuela ha aumentado desde que Nicolás Maduro fue derrocado en enero. Margioni Bermudez/AFP/Getty Images

Miles de personas han salido a las calles en marchas durante los últimos meses para exigir aumentos del salario mínimo.

La tasa de inflación mensual del país fue del 6.3% en mayo, según el banco central, mientras que la inflación interanual se situó en más del 500%.

Los venezolanos no pueden cubrir sus necesidades básicas con un salario mínimo de 130 bolívares al mes, equivalente a menos de 26 centavos de dólar estadounidense. Esa suma se complementa habitualmente con prestaciones, pero un paquete de ingresos mínimos equivalente a US$240 al mes, que en abril aumentó desde los US$180, sigue estando muy por debajo de las necesidades de los hogares. Los analistas del sindicato de docentes han señalado que los alimentos para una familia de cinco personas durante un mes costaban aproximadamente US$730 en mayo.

“Todos valoramos el 3 de enero [la captura de Maduro], pero poco ha cambiado en el país desde entonces”, dijo Luz Blanco, dueña de un pequeño negocio de alimentos.

La producción de petróleo ha aumentado un poco, según Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la compañía petrolera estatal PDVSA, quien dijo en un foro reciente con ejecutivos del sector petrolero que la producción alcanzó los 1.2 millones de barriles diarios (b/d) a finales de 2025, frente al millón de barriles del año anterior. Dijo que se espera un nuevo aumento hasta los 1.3 millones de b/d este año.

Desde la destitución de Maduro, el gobierno de EE.UU. se ha hecho cargo de los ingresos petroleros de Venezuela, que, según dice, se están gestionando para garantizar la estabilidad y la distribución de ayuda dentro de Venezuela.

Pero los venezolanos dicen que han recibido poca información sobre si se está utilizando para beneficiarlos.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha dicho que el dinero se está depositando ahora en una cuenta bancaria de Nueva York, auditada por KPMG. El gobierno de Rodríguez dijo que hasta marzo habían entrado en el país US$300 millones.

Un sitio web venezolano creado para rastrear los fondos indica que todos estos ingresos se distribuyeron como bonificaciones para los empleados públicos. El Ministerio de Finanzas de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

Un empresario venezolano, que pidió permanecer en el anonimato, dijo: “Hay una gran pregunta en torno a todos los avances logrados hasta ahora, y es: '¿por cuánto tiempo seguirá Trump interesado en Venezuela?'”

Washington ha dado poca claridad sobre el calendario para una transición política.

Salazar, el líder sindical, ha enviado cartas a la embajada de EE.UU. en Caracas — que reabrió en marzo — para pedir nuevas elecciones, pero no ha recibido respuesta. Maduro se proclamó vencedor en las elecciones presidenciales de 2024, pero la opinión generalizada es que las perdió por un amplio margen.

La administración Trump ha dicho que las elecciones se celebrarán a su debido tiempo, una vez que el país y su economía se hayan estabilizado. Unos 8 millones de venezolanos abandonaron el país durante los 13 años de mandato de Maduro, a medida que la economía se derrumbaba.

Delcy-Rodriguez Delcy Rodríguez ha reorganizado a la mayor parte del gabinete de Maduro, pero ha mantenido su aparato represivo. Federico Parra/AFP/Getty Images

“Venezuela se encuentra hoy en una mejor situación y en una mejor trayectoria que hace cinco meses”, dijo el martes el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio en una audiencia del Senado. “¿Está dónde debería estar? La respuesta es, por supuesto, no. En última instancia, para lograr una verdadera transición, deben celebrar elecciones multipartidistas, libres y justas”.

Óscar Murillo, coordinador del grupo de derechos humanos Provea, con sede en Caracas, dijo que “existe el riesgo de que la estabilización priorice las garantías para la inversión extranjera por encima de los derechos humanos”.

Rodríguez ha reorganizado la mayor parte del gabinete de Maduro, pero ha mantenido su aparato represivo y ha nombrado a Gustavo González López como ministro de Defensa, un exjefe de inteligencia que supervisaba las brutales prisiones de Venezuela.

Alrededor de 400 presos políticos permanecen tras las rejas, según Foro Penal, un organismo de vigilancia local.

“El marco represivo permanece intacto”, dijo Murillo. “Los cambios económicos y legislativos apuntan a un modelo más ordenado, pero no necesariamente más transparente ni más respetuoso de los derechos humanos”.

Trump también ha avivado el nacionalismo latente en Venezuela al plantear la idea de que el país debería convertirse en el estado número 51 de EE.UU.. Incluso Rodríguez, quien ha elogiado la mejora en las relaciones con Washington, se opuso a ello y dijo el mes pasado que Venezuela “no es una colonia, sino un país libre”.

Nicmer Evans, politólogo venezolano, dijo: “Esa sugerencia genera confusión. Muchos simplemente lo ven como una broma”.

Oliver Díaz, quien vende café todos los días en las calles de la capital, fue tajante: “Maduro se fue y todo sigue igual. No hay tanto miedo, pero nada ha mejorado, y los precios siguen subiendo. Sólo estamos intentando sobrevivir”.

Copyright The Financial Times Limited 2026

© 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.