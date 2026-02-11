El adiós a James Van Der Beek, ícono juvenil de los 90 y estrella de ‘Dawson's Creek’

El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por protagonizar la serie televisiva Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, según confirmó su familia.
“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, señaló su esposa, Kimberly, en un comunicado publicado en Instagram, en el que también pidió privacidad para la familia durante el duelo.
Casado y padre de seis hijos, el actor había anunciado en 2024 que padecía cáncer colorrectal en etapa 3, enfermedad que se había mantenido en privado antes de hacerla pública.
Van Der Beek alcanzó fama internacional al interpretar a Dawson Leery en el drama adolescente Dawson’s Creek (1998-2003), una serie que siguió la vida de un grupo de amigos en un pequeño pueblo de Massachusetts y se convirtió en un fenómeno televisivo de fines de los años noventa.
Aunque también participó en películas como Varsity Blues y The Rules of Attraction, su carrera quedó fuertemente asociada al legado de la popular ficción televisiva. No obstante, el propio actor aseguraba mirar su trayectoria con satisfacción: “En general, he llevado mi pasado con orgullo en lugar de verlo como algo de lo que debo deshacerme”, declaró en una entrevista con Page Six en 2011.
El mensaje difundido en redes sociales estuvo acompañado por una fotografía del intérprete y fue replicado por su esposa. “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”, agregó la familia, antes de reiterar el pedido de “privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.
