¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El adiós a James Van Der Beek, ícono juvenil de los 90 y estrella de ‘Dawson's Creek’

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido por su papel como Dawson Leery en la serie televisiva Dawson’s Creek, falleció este miércoles a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal

James Van Der Beek.

James Van Der Beek.

FOTO

Búsqueda | France 24
Por France 24

El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por protagonizar la serie televisiva Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, según confirmó su familia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, señaló su esposa, Kimberly, en un comunicado publicado en Instagram, en el que también pidió privacidad para la familia durante el duelo.

Leé además

Diane Keaton en Un misterioso asesinato en Manhattan, 1993.
Cine

Adiós a Diane Keaton, el alma libre que marcó una generación en Hollywood

Por France 24
Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.
Moda de luto

Desde Anne Hathaway hasta Donatella Versace: íconos de Hollywood y la moda despidieron a Valentino

Por Redacción Galería
Nicole Kidman rindió homenaje al personaje de Rita Hayworth, Gilda, con un vestido Chanel.
Mirador internacional

Vogue World reunió a las estrellas de Hollywood en Los Ángeles para celebrar la unión del cine y la moda

Por Redacción Galería

Van Der Beek alcanzó fama internacional al interpretar a Dawson Leery en el drama adolescente Dawson’s Creek (1998-2003), una serie que siguió la vida de un grupo de amigos en un pequeño pueblo de Massachusetts y se convirtió en un fenómeno televisivo de fines de los años noventa.

Embed - Dawson's Creek 1998 season 1 Intro 4k

Aunque también participó en películas como Varsity Blues y The Rules of Attraction, su carrera quedó fuertemente asociada al legado de la popular ficción televisiva. No obstante, el propio actor aseguraba mirar su trayectoria con satisfacción: “En general, he llevado mi pasado con orgullo en lugar de verlo como algo de lo que debo deshacerme”, declaró en una entrevista con Page Six en 2011.

El mensaje difundido en redes sociales estuvo acompañado por una fotografía del intérprete y fue replicado por su esposa. “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”, agregó la familia, antes de reiterar el pedido de “privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

FUENTE:FRANCE24

Selección semanal
Seguridad Pública

La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Por Juan Francisco Pittaluga
Derechos humanos

Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

Por Redacción Búsqueda
Fútbol

IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

Por Lucía Cuberos
Viaje oficial

China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

El hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026
Video

El hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026

Por Redacción Galería
El calendario del deseo: en qué días y horarios se tiene más sexo

El calendario del deseo: en qué días y horarios se tiene más sexo

Por Santiago Perroni
El actor chileno Pedro Pascal, la cantante colombiana Karol G y la estadounidense Cardi B fueron algunas de las figuras invitadas a formar parte del espectáculo de Bad Bunny. 
Video

Los famosos en las gradas, una boda real y el elogio de Adam Sandler: el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Redacción Galería
Arco. 
Video

Qué películas infantiles compiten en los Premios Oscar y dónde verlas