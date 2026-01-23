Desde Anne Hathaway hasta Donatella Versace: íconos de Hollywood y la moda despidieron a Valentino

El funeral reunió a unas 200 personas entre familiares y amigos, entre quienes estaban varias de las figuras más influyentes de la industria, además de celebridades que tenían un vínculo muy cercano con el diseñador italiano fallecido a los 93 años

Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.

El mundo de la moda está de luto. Tras dos días de velatorio abierto al público en el centro cultural PM23, ubicado en la plaza Mignanelli de Roma, este viernes 23 la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires fue escenario del último adiós a Valentino Garavani, el legendario diseñador fallecido el lunes 19 de enero a los 93 años.

El funeral reunió a unas 200 personas entre familiares y amigos, entre quienes estaban varias de las figuras más influyentes de la industria, además de celebridades que tenían un vínculo muy cercano con Valentino.

Valentino Un retrato de Valentino Garavani sonriente acompañó el féretro durante la ceremonia. AFP Una presencia infaltable fue la de Anne Hathaway, musa y amiga del diseñador, quien lo conoció en 2005 en el set de El diablo viste a la moda, película en la que Valentino tuvo un cameo, junto con Giancarlo Giammetti, su compañero de toda la vida, expareja y socio de la firma.

Anne Hathaway Anne Hathaway fue musa y amiga de Valentino, a quien conoció en 2005 en el set de El diablo viste a la moda. AFP Vestida de luto y acompañada por su esposo, el actor Adam Shulman, la actriz entró a la basílica visiblemente afectada. El día de su fallecimiento, Hathaway compartió un emotivo mensaje en el que definió a Valentino no solo como un titán de la moda, sino como alguien que la acompañó, la cuidó y hasta educó.

“Durante los últimos 20 años, ha sido para mí un extraordinario honor haber conocido, amado y cuidado al gran Valentino Garavani. Él es un diseñador amado, de renombre mundial, un titán, pero también fue mi querido amigo, que me educó, me crio, me envió flores todos los años en mi cumpleaños, me hizo reír, fue mi compañero de baile y karaoke en tantas noches alegres, y quien hizo que mi mundo fuera mucho más brillante”, escribió.