¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Desde Anne Hathaway hasta Donatella Versace: íconos de Hollywood y la moda despidieron a Valentino

El funeral reunió a unas 200 personas entre familiares y amigos, entre quienes estaban varias de las figuras más influyentes de la industria, además de celebridades que tenían un vínculo muy cercano con el diseñador italiano fallecido a los 93 años

Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.

Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El mundo de la moda está de luto. Tras dos días de velatorio abierto al público en el centro cultural PM23, ubicado en la plaza Mignanelli de Roma, este viernes 23 la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires fue escenario del último adiós a Valentino Garavani, el legendario diseñador fallecido el lunes 19 de enero a los 93 años.

El funeral reunió a unas 200 personas entre familiares y amigos, entre quienes estaban varias de las figuras más influyentes de la industria, además de celebridades que tenían un vínculo muy cercano con Valentino.

Leé además

Los actores estadounidenses Lewis Pullman y Danielle Brooks anunciaron los nominados a la 98a edición de los premios Oscar en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.
Lo mejor del cine

Se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominados

Por Redacción Galería
La nominada a Mejor Película Pecadores durante el anuncio de las nominaciones a los 98.º Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026
Video
Lo mejor del cine

Oscar 2026: ‘Pecadores’ lidera unas nominaciones históricas y redefine la carrera hacia la estatuilla

Por  RFI  y Redacción Búsqueda
La plenitud le llega al galán en esta etapa de su vida tras un camino lleno de desvíos, nuevos comienzos, luces y sombras.
Video
Luces y sombras de un galán

Patrick Dempsey cumple 60: ocho momentos del galán por accidente que se casó con la mejor amiga de su madre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Valentino
Un retrato de Valentino Garavani sonriente acompañó el féretro durante la ceremonia.

Un retrato de Valentino Garavani sonriente acompañó el féretro durante la ceremonia.

Una presencia infaltable fue la de Anne Hathaway, musa y amiga del diseñador, quien lo conoció en 2005 en el set de El diablo viste a la moda, película en la que Valentino tuvo un cameo, junto con Giancarlo Giammetti, su compañero de toda la vida, expareja y socio de la firma.

Anne Hathaway
Anne Hathaway fue musa y amiga de Valentino, a quien conoció en 2005 en el set de El diablo viste a la moda.

Anne Hathaway fue musa y amiga de Valentino, a quien conoció en 2005 en el set de El diablo viste a la moda.

Vestida de luto y acompañada por su esposo, el actor Adam Shulman, la actriz entró a la basílica visiblemente afectada. El día de su fallecimiento, Hathaway compartió un emotivo mensaje en el que definió a Valentino no solo como un titán de la moda, sino como alguien que la acompañó, la cuidó y hasta educó.

“Durante los últimos 20 años, ha sido para mí un extraordinario honor haber conocido, amado y cuidado al gran Valentino Garavani. Él es un diseñador amado, de renombre mundial, un titán, pero también fue mi querido amigo, que me educó, me crio, me envió flores todos los años en mi cumpleaños, me hizo reír, fue mi compañero de baile y karaoke en tantas noches alegres, y quien hizo que mi mundo fuera mucho más brillante”, escribió.

Valentino
Los dos perros de raza pug de Valentino también formaron parte del funeral.

Los dos perros de raza pug de Valentino también formaron parte del funeral.

Tampoco faltó Donatella Versace, quien primero asistió al velatorio de traje rojo, en guiño al emblemático color de Valentino, y se vistió de negro para la ceremonia. Sin hacer declaraciones, la empresaria saludó a otras figuras de renombre, como Anna Wintour y Tom Ford, que también se sumaron al último adiós.

Donatella Versace
Sin hacer declaraciones, Donatella Versace fue una de las figuras influyentes del mundo de la moda que asistió al funeral de Valentino.

Sin hacer declaraciones, Donatella Versace fue una de las figuras influyentes del mundo de la moda que asistió al funeral de Valentino.

Anna Wintour
La exeditora jefa de Vogue Anna Wintour llegó entre lágrimas a despedir al diseñador.

La exeditora jefa de Vogue Anna Wintour llegó entre lágrimas a despedir al diseñador.

Entre las coronas florales, hubo dos que llamaron la atención: las enviadas por Sophia Loren, con el mensaje “Siempre en mi corazón”, y una rosa roja de la supermodelo alemana Claudia Schiffer.

Luego de la ceremonia, el cortejo se dirigió al cementerio Flaminio de Roma, donde Valentino fue enterrado en la capilla familiar que él mismo ordenó construir, y que también albergará algún día a Giammetti, como él mismo expresó.

Funeral de Valentino
Giancarlo Giammetti, socio y compañero de toda la vida de Valentino, declaró a la prensa: “Siempre estará a mi lado en el camino que seguiré para que nunca lo olvidemos”.

Giancarlo Giammetti, socio y compañero de toda la vida de Valentino, declaró a la prensa: “Siempre estará a mi lado en el camino que seguiré para que nunca lo olvidemos”.

El socio de Valentino, que recibió los pésames de íconos de la moda y de Hollywood, se limitó en estos días a publicar en sus redes un retrato del diseñador acompañado de la palabra forever y otro de Warhol en “rojo Valentino” con la música O mio bambino caro, de María Callas. La imagen cita una famosa frase que parece resumir la conexión entre Valentino y Giancarlo: “Me gusta la belleza, no es culpa mía”. En el funeral, en tanto, aprovechó para agradecer la presencia de todos y dejar un mensaje a través de la prensa: “Siempre estará a mi lado en el camino que seguiré para que nunca lo olvidemos”.

Selección semanal
Unión Europea

Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

Por Guillermo Draper
Criptoactivos

Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

Por Redacción Búsqueda
Receso parlamentario

La oposición promueve un “verano caliente” en la Comisión Permanente, con citaciones e interpelaciones

Por Leonel García
Bienestar animal

El gobierno formó un grupo asesor honorario en busca de un consenso que combine jineteadas y bienestar animal

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Con vaqueros oscuros es una opción de aire retro. 

Las ojotas se reinventan, de acompañar el bikini y la toalla a objeto de lujo silencioso

Por Redacción Galería
Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.

Desde Anne Hathaway hasta Donatella Versace: íconos de Hollywood y la moda despidieron a Valentino

Por Redacción Galería
En la zona exterior se añadió una nueva área para el disfrute de la familia, donde se ubica la piscina y el renovado parrillero de líneas orgánicas, estilo que se repite en toda la casa.

Aire europeo y raíces uruguayas en la renovación de una clásica casa de Punta del Este

Por Rosana Zinola
Sinners batió récord con 16 nominaciones al Oscar, lo máximo recibido por una película en la historia de los premios.
Video

Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)

Por Redacción Galería