Desde Anne Hathaway hasta Donatella Versace: íconos de Hollywood y la moda despidieron a Valentino
El funeral reunió a unas 200 personas entre familiares y amigos, entre quienes estaban varias de las figuras más influyentes de la industria, además de celebridades que tenían un vínculo muy cercano con el diseñador italiano fallecido a los 93 años
Hathaway entró a la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires visiblemente afectada.
El mundo de la moda está de luto. Tras dos días de velatorio abierto al público en el centro cultural PM23, ubicado en la plaza Mignanelli de Roma, este viernes 23 la basílica de Santa María de los Ángeles de los Mártires fue escenario del último adiós a Valentino Garavani, el legendario diseñador fallecido el lunes 19 de enero a los 93 años.
El funeral reunió a unas 200 personas entre familiares y amigos, entre quienes estaban varias de las figuras más influyentes de la industria, además de celebridades que tenían un vínculo muy cercano con Valentino.
Una presencia infaltable fue la de Anne Hathaway, musa y amiga del diseñador, quien lo conoció en 2005 en el set de El diablo viste a la moda, película en la que Valentino tuvo un cameo, junto con Giancarlo Giammetti, su compañero de toda la vida, expareja y socio de la firma.
Vestida de luto y acompañada por su esposo, el actor Adam Shulman, la actriz entró a la basílica visiblemente afectada. El día de su fallecimiento, Hathaway compartió un emotivo mensaje en el que definió a Valentino no solo como un titán de la moda, sino como alguien que la acompañó, la cuidó y hasta educó.
“Durante los últimos 20 años, ha sido para mí un extraordinario honor haber conocido, amado y cuidado al gran Valentino Garavani. Él es un diseñador amado, de renombre mundial, un titán, pero también fue mi querido amigo, que me educó, me crio, me envió flores todos los años en mi cumpleaños, me hizo reír, fue mi compañero de baile y karaoke en tantas noches alegres, y quien hizo que mi mundo fuera mucho más brillante”, escribió.
Tampoco faltó Donatella Versace, quien primero asistió al velatorio de traje rojo, en guiño al emblemático color de Valentino, y se vistió de negro para la ceremonia. Sin hacer declaraciones, la empresaria saludó a otras figuras de renombre, como Anna Wintour y Tom Ford, que también se sumaron al último adiós.
Entre las coronas florales, hubo dos que llamaron la atención: las enviadas por Sophia Loren, con el mensaje “Siempre en mi corazón”, y una rosa roja de la supermodelo alemana Claudia Schiffer.
Luego de la ceremonia, el cortejo se dirigió al cementerio Flaminio de Roma, donde Valentino fue enterrado en la capilla familiar que él mismo ordenó construir, y que también albergará algún día a Giammetti, como él mismo expresó.
El socio de Valentino, que recibió los pésames de íconos de la moda y de Hollywood, se limitó en estos días a publicar en sus redes un retrato del diseñador acompañado de la palabra forever y otro de Warhol en “rojo Valentino” con la música O mio bambino caro, de María Callas. La imagen cita una famosa frase que parece resumir la conexión entre Valentino y Giancarlo: “Me gusta la belleza, no es culpa mía”. En el funeral, en tanto, aprovechó para agradecer la presencia de todos y dejar un mensaje a través de la prensa: “Siempre estará a mi lado en el camino que seguiré para que nunca lo olvidemos”.