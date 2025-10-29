¡Hola !

Vogue World reunió a las estrellas de Hollywood en Los Ángeles para celebrar la unión del cine y la moda

Una de las sorpresas de esta gala fue el número musical protagonizado por Nicole Kidman en homenaje a Rita Hayworth

Nicole Kidman rindió homenaje al personaje de Rita Hayworth, Gilda, con un vestido Chanel.

FOTO

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los estudios Paramount Pictures de Los Ángeles se convirtieron en una pasarela que reunió a estrellas del cine y la moda para celebrar la cuarta edición de Vogue World: Hollywood.

Llevada adelante por la revista estadounidense, la gala tiene el propósito de recaudar fondos para Entertainment Community Fund, una organización que apoya a los actores, trabajadores y creativos de la industria cinematográfica. En esta oportunidad, se hizo hincapié en el apoyo a los profesionales de vestuario afectados por los incendios que azotaron Los Ángeles en enero de este año. Desde su primera edición, el espectáculo ha recaudado más de 3 millones de dólares.

Jackie Rodríguez Stratta.
Obituario

Murió Jackie Rodríguez Stratta, reconocido divulgador cinematográfico

Por Redacción Búsqueda
Fotos

Noche de estrellas

Kim Kardashian enmascarada y el premio a Penélope Cruz: lo más destacado de la Gala del Museo de la Academia
Fotos
Noche de estrellas

Kim Kardashian enmascarada y el premio a Penélope Cruz: lo más destacado de la Gala del Museo de la Academia

Por Redacción Galería

La celebración creada por Anna Wintour en 2022 se enfocó esta vez en el diálogo entre el cine y la moda mediante la representación de los personajes más icónicos de la historia cinematográfica, como Charles Chaplin, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Rita Hayworth, con diseños creados por casas como Louis Vuitton, Valentino, Balmain, Alaïa y Miu Miu, de la mano de figuras claves del vestuario de Hollywood, como Catherine Martin y Sandy Powell, entre otras.

La encargada de abrir el desfile fue Kendall Jenner, quien caminó a paso firme con un traje original de Moulin Rouge diseñado por Catherine Martin, al ritmo de Baby Did a Bad Bad Thing, de Chris Isaak.

Pero una de las grandes sorpresas fue un número musical protagonizado por Nicole Kidman en el papel de Gilda (Rita Heyworth). La actriz cantó Put the Blame on Mame y desfiló por los estudios Paramount vestida por Chanel. Por su parte, Julia Garner interpretó a María Antonieta con uno de los más de 60 trajes que Kirsten Dunst llevó en la película de Sofia Coppola, un vestido color crema diseñado que adoptó la estética del “más es más” que caracterizó a todo el desfile.

Kendall Kenner
Kendall Jenner abrió el desfile con un icónico look de la película de 2001 Moulin Rouge, diseñado por Catherine Martin y Angus Strathie.

Heidi Klum

Heidi Klum
La modelo de 52 años Heidi Klum se robó todas las miradas con un vestido color crema transparente y escotado de Vivienne Westwood, que dejaba a la vista un soutien de encaje.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow
La actriz Gwyneth Paltrow no se perdió del desfile Vogue Hollywood World, al que asistió con un atuendo all-white.

Miley Cyrus

Miley Cyrus
La cantante Miley Cyrus optó por un look militar de Saint Laurent que usó como vestido, compuesto por una gabardina ceñida a la cintura, una gorra de cuero, zapatos de taco, lentes de sol y guantes de cuero negro.

Mark Foster Julia Garner

Mark Foster Julia Garner
Mark Foster y Julia Garner fueron de los primeros en llegar a la afterparty de Vogue Hollywood World 2025 en el hotel Chateau Marmont.

Camila Alves Vogue

Camila Alves Vogue
La modelo y diseñadora Camila Alves eligió un vestido blanco y negro de Givenchy.

Ashley Park

Ashley Park
La estrella de Emily in Paris Ashley Park llevó un minivestido de Wiederhoeft.

Lizzo

Lizzo
La rapera estadounidense Lizzo llegó al desfile con un vestido plateado y acompañada de su pareja, Myke Wright.

Julia Garner

Julia Garner
Julia Garner interpretó a María Antonieta con uno de los más de 60 trajes que Kirsten Dunst llevó en la película de Sofia Coppola.

Julia Garner interpretó a María Antonieta con uno de los más de 60 trajes que Kirsten Dunst llevó en la película de Sofia Coppola.

Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

