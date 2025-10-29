Vogue World reunió a las estrellas de Hollywood en Los Ángeles para celebrar la unión del cine y la moda

Una de las sorpresas de esta gala fue el número musical protagonizado por Nicole Kidman en homenaje a Rita Hayworth

Nicole Kidman rindió homenaje al personaje de Rita Hayworth, Gilda, con un vestido Chanel.

Los estudios Paramount Pictures de Los Ángeles se convirtieron en una pasarela que reunió a estrellas del cine y la moda para celebrar la cuarta edición de Vogue World: Hollywood.

Llevada adelante por la revista estadounidense, la gala tiene el propósito de recaudar fondos para Entertainment Community Fund, una organización que apoya a los actores, trabajadores y creativos de la industria cinematográfica. En esta oportunidad, se hizo hincapié en el apoyo a los profesionales de vestuario afectados por los incendios que azotaron Los Ángeles en enero de este año. Desde su primera edición, el espectáculo ha recaudado más de 3 millones de dólares.

La celebración creada por Anna Wintour en 2022 se enfocó esta vez en el diálogo entre el cine y la moda mediante la representación de los personajes más icónicos de la historia cinematográfica, como Charles Chaplin, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Rita Hayworth, con diseños creados por casas como Louis Vuitton, Valentino, Balmain, Alaïa y Miu Miu, de la mano de figuras claves del vestuario de Hollywood, como Catherine Martin y Sandy Powell, entre otras.

La encargada de abrir el desfile fue Kendall Jenner, quien caminó a paso firme con un traje original de Moulin Rouge diseñado por Catherine Martin, al ritmo de Baby Did a Bad Bad Thing, de Chris Isaak.

Pero una de las grandes sorpresas fue un número musical protagonizado por Nicole Kidman en el papel de Gilda (Rita Heyworth). La actriz cantó Put the Blame on Mame y desfiló por los estudios Paramount vestida por Chanel. Por su parte, Julia Garner interpretó a María Antonieta con uno de los más de 60 trajes que Kirsten Dunst llevó en la película de Sofia Coppola, un vestido color crema diseñado que adoptó la estética del “más es más” que caracterizó a todo el desfile.