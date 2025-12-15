  • Cotizaciones
    El hijo de Rob Reiner, detenido por la muerte del cineasta y su esposa

    Nick Reiner fue detenido por la muerte del cineasta y de su esposa, Michele Singer, en un caso que la policía investiga como presunto homicidio

    Rob Reiner y su hijo Nick, en una conferencia en Nueva York en mayo de 2016.

    Rob Reiner y su hijo Nick, en una conferencia en Nueva York en mayo de 2016.

    FOTO

    Laura Cavanaugh / FilmMagic
    Búsqueda
    Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    En las últimas horas, distintos medios estadounidenses informaron sobre la detención de uno de los hijos del matrimonio, en el marco de una investigación que la Policía de Los Ángeles calificó como un presunto homicidio.

    Leé además

    Rob Reiner.
    Hollywood

    El director de cine Rob Reiner, hallado muerto junto a su esposa en su casa en Los Ángeles

    Por RFI
    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.
    Hollywood

    La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un “aparente homicidio”

    Por RFI

    El arresto de Nick Reiner

    Según informaron TMZ y People, Nick Reiner, de 32 años, permanece bajo custodia con una fianza fijada en cuatro millones de dólares.

    De acuerdo con estos reportes, la detención figura en los registros del sheriff del condado de Los Ángeles y se produjo el domingo por la noche, aunque la noticia trascendió recién en la mañana del lunes.

    Rob-Reiner-Esposa
    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.

    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.

    Un crimen que conmociona a Hollywood

    Rob Reiner, figura central del cine estadounidense y responsable de títulos como Cuando Harry conoció a Sally, fue hallado sin vida junto a su esposa el domingo 14 de diciembre en California. Tras los primeros informes de la prensa local, la policía confirmó que las muertes eran investigadas como un “aparente homicidio”.

    En una conferencia de prensa realizada el domingo por la noche, los detectives señalaron que en ese momento no había detenidos, aunque horas después se conoció el arresto de Nick Reiner.

    Una historia marcada por las adicciones

    La vida de Nick Reiner estuvo atravesada durante años por problemas de adicción. Según reconstruyen medios estadounidenses, comenzó a consumir sustancias desde muy joven y a los 15 años ya había ingresado en rehabilitación. En distintos períodos se distanció de su familia e incluso llegó a vivir en la calle.

    En la última década, sin embargo, había retomado el vínculo con sus padres y se encontraba nuevamente integrado a la vida familiar.

    Embed - Being Charlie Official Trailer 1 (2016) - Nick Robinson, Common Movie HD

    El reflejo del drama familiar en el cine

    La compleja relación entre Nick y su familia fue abordada públicamente en Being Charlie (2015), un drama inspirado en sus propias experiencias. Nick coescribió el guion junto a un compañero de rehabilitación, mientras que Rob Reiner dirigió la película.

    El film, estrenado en el Festival de Toronto y luego emitido por Starz, retrata la historia de un joven adicto, hijo de una figura pública, y las tensiones familiares generadas por los tratamientos obligatorios y las recaídas. Para muchos, la película ofreció una mirada inusualmente honesta sobre el drama que atravesaba la familia Reiner en esos años.

    Un caso abierto

    Por el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre los cargos ni sobre las circunstancias exactas de las muertes.

    La investigación continúa, mientras Hollywood sigue de cerca un caso que combina tragedia familiar, fama y una figura importante de la historia reciente del cine estadounidense.

