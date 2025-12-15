  • Cotizaciones
    La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un “aparente homicidio”

    La policía de Los Ángeles está investigando las muertes del actor y cineasta de Hollywood Rob Reiner y de su esposa como un “aparente homicidio”, en medio de una oleada de mensajes de pésame al director de éxitos como Cuando Harry encontró a Sally

    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.

    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La policía de Los Ángeles estaba investigando la muerte de Rob Reiner y su esposa como un “aparente homicidio”, mientras llegaban las condolencias para el director detrás de éxitos como Cuando Harry conoció a Sally.

    Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles con lo que parecían ser heridas de arma blanca, informaron medios estadounidenses. “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio”, declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles en redes sociales.

    Leé además

    Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.
    Giro político en Chile

    Orsi felicitó a Kast por su triunfo en Chile y acordó una comunicación telefónica

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Héctor Alterio, siete décadas de escena y pantalla.
    Video
    Tenía 96 años

    Adiós a Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

    Por Redacción Búsqueda

    El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó por su parte a la prensa que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Y agregó: “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”.

    La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

    La revista People citó a fuentes familiares que señalan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como presunto responsable del homicidio. A su vez, otros medios, como Los Angeles Times, informaron que la policía interroga a un familiar cercano en el marco de la investigación y que no se hallaron indicios de ingreso forzado a la vivienda.

    Embed

    El gobernador de California, Gavin Newsom; el expresidente estadounidense Barack Obama y la ex vicepresidenta Kamala Harris emitieron comunicados expresando sus condolencias.

    “Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, dijo el expresidente estadounidense en X, y afirmó que “serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron”.

    Embed - Stand By Me (1986) - Ending scene

    Cineasta comprometido

    Reiner fue una de las figuras más influyentes y respetadas de Hollywood, con una trayectoria de más de cinco décadas entre cine y televisión. Alcanzó la popularidad en los años setenta como actor, gracias a su papel de Mike Stivic en la revolucionaria comedia Todo en Familia, creada por Norman Lear.

    Su consagración definitiva llegó detrás de cámara. Debutó como director en 1984 con el falso documental satírico This Is Spinal Tap, convertido en un clásico de culto, y luego construyó una filmografía excepcional que incluyó títulos emblemáticos como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally…, Misery y Cuestión de Honor.

    Embed - You Can't Handle the Truth! - A Few Good Men (7/8) Movie CLIP (1992) HD

    Su obra se distinguió por la capacidad de transitar con éxito géneros muy distintos —de la comedia romántica al drama judicial— sin perder impacto crítico ni popular.

    Nacido en el Bronx en 1947, fue hijo del célebre comediante y cineasta Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. Criado en un entorno profundamente ligado al espectáculo, siempre reconoció la influencia decisiva de sus padres en la formación de su sensibilidad artística y su ética de trabajo.

