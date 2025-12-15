La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un “aparente homicidio”

La policía de Los Ángeles estaba investigando la muerte de Rob Reiner y su esposa como un “aparente homicidio”, mientras llegaban las condolencias para el director detrás de éxitos como Cuando Harry conoció a Sally.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles con lo que parecían ser heridas de arma blanca, informaron medios estadounidenses. “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio”, declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles en redes sociales.

Giro político en Chile Orsi felicitó a Kast por su triunfo en Chile y acordó una comunicación telefónica

El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó por su parte a la prensa que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Y agregó: “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”.

La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

La revista People citó a fuentes familiares que señalan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como presunto responsable del homicidio. A su vez, otros medios, como Los Angeles Times, informaron que la policía interroga a un familiar cercano en el marco de la investigación y que no se hallaron indicios de ingreso forzado a la vivienda.

Embed Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom; el expresidente estadounidense Barack Obama y la ex vicepresidenta Kamala Harris emitieron comunicados expresando sus condolencias.

“Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, dijo el expresidente estadounidense en X, y afirmó que “serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron”.

Embed - Stand By Me (1986) - Ending scene

Cineasta comprometido

Reiner fue una de las figuras más influyentes y respetadas de Hollywood, con una trayectoria de más de cinco décadas entre cine y televisión. Alcanzó la popularidad en los años setenta como actor, gracias a su papel de Mike Stivic en la revolucionaria comedia Todo en Familia, creada por Norman Lear.

Su consagración definitiva llegó detrás de cámara. Debutó como director en 1984 con el falso documental satírico This Is Spinal Tap, convertido en un clásico de culto, y luego construyó una filmografía excepcional que incluyó títulos emblemáticos como Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally…, Misery y Cuestión de Honor.

Embed - You Can't Handle the Truth! - A Few Good Men (7/8) Movie CLIP (1992) HD

Su obra se distinguió por la capacidad de transitar con éxito géneros muy distintos —de la comedia romántica al drama judicial— sin perder impacto crítico ni popular.

Nacido en el Bronx en 1947, fue hijo del célebre comediante y cineasta Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. Criado en un entorno profundamente ligado al espectáculo, siempre reconoció la influencia decisiva de sus padres en la formación de su sensibilidad artística y su ética de trabajo.