  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El salón de baile de Donald Trump: la mayor parte del ala este de la Casa Blanca será destruida

    Donald Trump explicó que sus renovaciones en la Casa Blanca serían más extensas de lo previsto. Para construir “uno de los salones de baile más grandes del mundo”, el presidente estadounidense acabará demoliendo la mayor parte del Ala Este, donde tradicionalmente se ubican las oficinas de la Primera Dama. La oposición protesta

    El presidente estadounidense, Donald J. Trump, sostiene una maqueta del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca

    El presidente estadounidense, Donald J. Trump, sostiene una maqueta del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Donald Trump dijo el miércoles 22 de octubre que una gran parte del Ala Este de la Casa Blanca sería demolida para dar paso a un salón de baile que tanto desea, confirmando que los trabajos de demolición serían mucho más extensos de lo anunciado previamente.

    El presidente estadounidense aseguró que, “tras estudiar con los mejores arquitectos del mundo”, “derribar por completo” esta ala era la mejor solución, dejando solo “algunas partes”. “Será uno de los salones de baile más grandes del mundo”, afirmó, mientras que las imágenes de excavadoras derribando secciones de los muros del histórico edificio provocaron fuertes críticas entre la oposición en Estados Unidos.

    Leé además

    Captura de un video difundido por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, quien aseguró que su país perpetró un nuevo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico. Los hechos informados el 22 de octubre de 2025 ocurrieron un día antes, según Washington.
    Video
    Estados Unidos

    Trump prepara ataques contra el narcotráfico por tierra tras primer golpe en el Pacífico

    Por RFI
    hay que hacer algo
    No es broma

    Hay que hacer algo

    Por Kid Gragea

    Los demócratas acusaron al republicano de faltarle el respeto a la residencia presidencial al demoler el “Ala Este”, donde tradicionalmente se ubican las oficinas de la Primera Dama. También lo criticaron por lanzar el proyecto de 250 millones de dólares el lunes, mientras el país permanece en un estado de parálisis fiscal y los estadounidenses enfrentan un alto costo de vida.

    Embed - Directo D.C. y la polémica demolición de parte de la Casa Blanca

    “Yo soy el que paga”

    En un almuerzo en los terrenos de la Casa Blanca el martes, el presidente expresó su satisfacción por la obra. “Probablemente, puedan oír el hermoso ruido de la construcción detrás de nosotros. ¿Oyen ese sonido? ¡Ay, es música para mis oídos! Me encanta ese sonido”, dijo.

    El magnate inmobiliario de 79 años también insistió en que el proyecto no se financiaría con dinero público. “Cuando oigo ese ruido, pienso en dinero. En este caso, pienso en falta de dinero, porque soy yo quien paga”, dijo.

    El multimillonario republicano dijo anteriormente que ayudaría a financiar el nuevo salón de baile con “patriotas generosos y grandes empresas”.

    Desde su regreso al poder, Trump ha estado trabajando para remodelar la Casa Blanca a su imagen y semejanza. El Despacho Oval, por ejemplo, ha sido adornado con adornos dorados, y se han erigido dos enormes postes en el césped para sostener grandes banderas estadounidenses.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos
    Polémica

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

    Por Martín Mocoroa

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo