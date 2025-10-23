El salón de baile de Donald Trump: la mayor parte del ala este de la Casa Blanca será destruida
Donald Trump explicó que sus renovaciones en la Casa Blanca serían más extensas de lo previsto. Para construir “uno de los salones de baile más grandes del mundo”, el presidente estadounidense acabará demoliendo la mayor parte del Ala Este, donde tradicionalmente se ubican las oficinas de la Primera Dama. La oposición protesta
El presidente estadounidense, Donald J. Trump, sostiene una maqueta del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca
Donald Trump dijo el miércoles 22 de octubre que una gran parte del Ala Este de la Casa Blanca sería demolida para dar paso a un salón de baile que tanto desea, confirmando que los trabajos de demolición serían mucho más extensos de lo anunciado previamente.
El presidente estadounidense aseguró que, “tras estudiar con los mejores arquitectos del mundo”, “derribar por completo” esta ala era la mejor solución, dejando solo “algunas partes”. “Será uno de los salones de baile más grandes del mundo”, afirmó, mientras que las imágenes de excavadoras derribando secciones de los muros del histórico edificio provocaron fuertes críticas entre la oposición en Estados Unidos.
Los demócratas acusaron al republicano de faltarle el respeto a la residencia presidencial al demoler el “Ala Este”, donde tradicionalmente se ubican las oficinas de la Primera Dama. También lo criticaron por lanzar el proyecto de 250 millones de dólares el lunes, mientras el país permanece en un estado de parálisis fiscal y los estadounidenses enfrentan un alto costo de vida.
Embed - Directo D.C. y la polémica demolición de parte de la Casa Blanca
“Yo soy el que paga”
En un almuerzo en los terrenos de la Casa Blanca el martes, el presidente expresó su satisfacción por la obra. “Probablemente, puedan oír el hermoso ruido de la construcción detrás de nosotros. ¿Oyen ese sonido? ¡Ay, es música para mis oídos! Me encanta ese sonido”, dijo.
El magnate inmobiliario de 79 años también insistió en que el proyecto no se financiaría con dinero público. “Cuando oigo ese ruido, pienso en dinero. En este caso, pienso en falta de dinero, porque soy yo quien paga”, dijo.
El multimillonario republicano dijo anteriormente que ayudaría a financiar el nuevo salón de baile con “patriotas generosos y grandes empresas”.
Desde su regreso al poder, Trump ha estado trabajando para remodelar la Casa Blanca a su imagen y semejanza. El Despacho Oval, por ejemplo, ha sido adornado con adornos dorados, y se han erigido dos enormes postes en el césped para sostener grandes banderas estadounidenses.