Trump eleva al 15% el arancel global y desafía nuevamente la decisión de la Corte Suprema

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este sábado 21 en su red social, Truth, que elevará de inmediato el arancel global del 10% al 15%, después de que la Corte Suprema invalidara el andamiaje de su política tarifaria sustentada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

El republicano, que calificó como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense” la decisión de la Corte Suprema, ha renovado su imposición de aranceles bajo otra norma: la Ley de Comercio de 1974.

Bajo este nuevo paraguas jurídico, firmó el viernes 20 de febrero una orden ejecutiva para imponer un arancel de importación temporal del 10% a todos los países , con el objetivo de “abordar problemas fundamentales de pagos internacionales” y seguir “reequilibrando” las relaciones comerciales de Estados Unidos (EE.UU.). Pero ese monto no fue suficiente para ese ajuste de cuentas, a juzgar por la actualización porcentual del sábado.

El doctor Sergio Ocampo, profesor de la Universidad de Western Ontario (Canadá) y PhD en Economía de la Universidad de Minnesota, explicó a France 24 que “estos aranceles están motivados en la ley por una necesidad de controlar la balanza de pagos y, por tanto, no pueden ser usados en contra de un país en concreto o aplicarse específicamente sobre un producto, sino que deben ser de acción amplia (para todos los países y todos los productos)”.

En los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá nuevos aranceles “legalmente permisibles”, en el marco de lo que el presidente describió como un proceso “extraordinariamente exitoso” para “hacer a América grande de nuevo, más grande que nunca antes”.

En su mensaje, el republicano afirmó que varios países han estado “estafando” a EE.UU. durante décadas “sin represalia”.

Ocampo advirtió que “los potenciales problemas legales de estos nuevos aranceles vendrían cuando se cumpla el límite de 150 días impuestos por la ley, o si la administración trata de interpretar la ley para imponer aranceles sobre un único país o sobre un único producto”.

Trump escarba en los pliegues de la ley

Trump busca opciones en la legislación para blindar su política arancelaria, después de que la Corte Suprema tumbara –en una votación de 6 contra 3– sus imposiciones masivas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que ese texto “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Este sábado, Trump defendió que su nuevo arancel a escala planetaria es “plenamente permitido y legalmente probado”.

El republicano ahora se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esa normativa otorga al presidente la autoridad temporal para imponer medidas restrictivas a las importaciones en respuesta a “graves problemas de pagos internacionales”, una herramienta pensada para crisis macroeconómicas, como déficits persistentes en la balanza de pagos o depreciación inminente del dólar.

La ley permite a Trump imponer aranceles hasta un 15% sobre importaciones, cuotas de importación o ambas, aplicadas de manera amplia y uniforme a productos, salvo excepciones limitadas por necesidades económicas de EE.UU.

Sergio Ocampo considera “muy improbable que la Corte Suprema anule las nuevas medidas tomadas por la Administración”, tal como lo hizo con las IEEPA, ya que “están basadas en estatutos que directamente le otorgan al presidente la facultad de imponer aranceles”, si bien esta potestad es más “restringida”.

La norma establece que la vigencia de la medida no puede exceder los 150 días. Después de esto, solo será prorrogable a través del Congreso.

Trump puede suspender, modificar o terminar la imposición arancelaria en cualquier momento durante este período, algo que no es del todo raro en el republicano, habituado a renegociar o suspender aranceles poco después de imponerlos.

Un ejemplo de ello fue el choque comercial con China, que escaló a aranceles mutuos de hasta el 145% en mayo de 2025, antes de que un acuerdo entre ambas potencias económicas redujera el incremento para China hasta el 30% y para EE.UU. al 10%, durante 90 días.

México, Reino Unido o la Unión Europea (UE) son otros socios comerciales de EE.UU. que han logrado renegociar las tarifas arancelarias de la Casa Blanca, aunque hoy dudan de que sea una garantía estable en el tiempo.

Incertidumbre entre socios comerciales

Algunos socios comerciales de la Casa Blanca que habían renegociado sus acuerdos con Trump en 2025 se ven ahora atrapados entre el alivio por el fin de los aranceles IEEPA y la incertidumbre del nuevo impuesto mundial.

Canadá, México, Reino Unido y la UE son especialmente sensibles por el volumen de comercio involucrado y el capital político invertido en pactos recientes con la Casa Blanca.

Canadá y México, por ejemplo, han renegociado con EE.UU. algunas imposiciones arancelarias, pero ahora contienen la respiración hasta que Washington detalle si esos artículos estarán exentos del arancel global recién anunciado.

Sergio Ocampo, PhD en economía, sostiene que “en el caso de Canadá y México, el acuerdo comercial de Norteamérica que reemplazó al NAFTA en el primer mandato de Trump sigue en pie y, por tanto, la gran mayoría de los productos continúan exentos”.

El analista subraya que los sectores contemplados en ese acuerdo, que no resultaron afectados por los aranceles impuestos bajo IEEPA, “representan entre el 80% y el 90% del comercio de estos países con Estados Unidos”.

Asimismo, el Reino Unido pactó con Trump límites a parte de los aranceles “recíprocos” IEEPA en mayo 2025. El acuerdo implicó una reducción al 10% de los impuestos a los automóviles británicos y la eliminación total de los gravámenes al acero.

Un portavoz de la Casa Blanca reveló a la BBC el viernes que el Reino Unido pasará a pagar el nuevo 10% global, sustituyendo las tarifas negociadas, lo que borra de facto las ventajas acordadas el año pasado.

La UE, que acordó “techos” arancelarios bajo IEEPA, también se mantiene expectante ante la nueva ofensiva económica de Washington.

La Comisión Europea pidió el viernes a EE.UU. que reduzca los aranceles. “Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial”, señaló por escrito el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil.

Millonario choque de trenes

El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Judicial en EE.UU. por las imposiciones tarifarias de Trump compromete fondos millonarios recaudados por Washington en el último año fiscal.

El fallo de la Corte Suprema no ordena devoluciones automáticas de los aranceles recaudados bajo esa política de Trump, pero al declarar ilegales las tasas IEEPA abre la puerta a reclamaciones masivas de importadores ante Aduanas y los tribunales de comercio.

Así, unos 175.000 millones de dólares en ingresos arancelarios recaudados en 2025 estarían sujetos a posibles reembolsos, según estimaciones entregadas a Reuters por los economistas de Penn-Wharton Budget Model, una cifra que supera el gasto conjunto anual de los Departamentos de Transporte y Justicia de Estados Unidos.

“Eso es una parte grande del total de aranceles recaudados en el 2025, que en conjunto son 264 mil millones de dólares”, resalta el Dr. Sergio Ocampo, catedrático de la Universidad de Ontario, lo que significa que EE.UU. se juega cerca del 60% de los impuestos recaudados en el último año.

Un centro de investigación en políticas públicas independiente de la Universidad de Yale calculó el viernes que, si el arancel global del 10% se mantuviese vigente los 150 días que permite la ley, EE.UU. recaudaría unos 30.000 millones de dólares adicionales.

No obstante, la entidad señaló que “dados los efectos negativos de los aranceles sobre la producción, estos nuevos ingresos se verán parcialmente compensados por reducciones en la recaudación fiscal como resultado de un menor crecimiento”.

