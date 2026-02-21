Trump pone a los ovnis en agenda y acusa a Obama de revelar datos sensibles
El presidente estadounidense ordenó iniciar la identificación y posible publicación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados y vida alienígena, en medio de una polémica con Barack Obama por comentarios en un pódcast que reavivaron teorías conspirativas y el debate público sobre la existencia de extraterrestres
El Área 51, ese lugar de pruebas ultrasecreto de la Guerra Fría, ubicado en el desierto de Nevada, que ha alimentado durante mucho tiempo las teorías de conspiración entre los entusiastas de la ufología.
“Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar (UAP; en inglés ndlr) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social.
Aunque no especificó si documentos clasificados serán publicados, el presidente estadounidense dijo que debe incluirse “toda y cualquier otra información vinculada con este tema altamente complejo, pero en extremo interesante e importante”.
Embed - Trump ordena revelar archivos relacionados con extraterrestres y Ovnis
El anuncio llegó horas después de que Trump criticara al expresidente Barack Obama por revelar información “clasificada” en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.
“Dio información clasificada, se supone que no puede hacer eso”, lamentó Trump más temprano el jueves, cuando reporteros le preguntaron en su avión presidencial sobre las recientes declaraciones de Obama que reavivaron las teorías de la conspiración sobre el tema.
Sus comentarios fueron pólvora en redes sociales. El exmandatario publicó el domingo por la noche un mensaje en su cuenta de Instagram para precisar su postura, y aseguró que había hecho esos comentarios únicamente para mantener el tono ligero del pódcast. “Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida ahí fuera”, escribió en Instagram.
“Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que nos hayan visitado extraterrestres son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan establecido contacto con nosotros. ¡De verdad!”, agregó Obama.
Trump no especificó qué parte de los comentarios de Obama era clasificada, pero aseguró que “ometió un gran error”.