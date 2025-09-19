  • Cotizaciones
    Elecciones en Chile: comienza la campaña presidencial con Jara y Kast a la cabeza

    Comenzó oficialmente la campaña presidencial en Chile, con casi una decena de candidatos en competencia por llegar a La Moneda

    Fotografía cedida por Chilevisión de los candidatos a la Presidencia de Chile, de izquierda a derecha, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, y Marco Enríquez-Ominami.

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Según las encuestas, el escenario se perfila polarizado entre dos figuras que concentran la mayor intención de voto: Jeannette Jara, postulante del Partido Comunista y el Partido Humanista, y José Antonio Kast, representante del Partido Republicano.

    Más allá de quién resulte ganador, el próximo presidente deberá enfrentar uno de los problemas más urgentes y extendidos en la sociedad chilena: la inseguridad.

    Leé además

    Jeannette Jara celebra su victoria en las primarias presidenciales en Santiago, Chile, el 29 de junio.
    Elecciones presidenciales

    Kast, Jara y Matthei marcan el pulso electoral en Chile: las ocho cartas rumbo a la presidencial de 2025

    Por France 24
    El candidato presidencial chileno José Antonio Kast en el lanzamiento de su campaña en Antofagasta el 18 de agosto de 2025. (Foto cortesía de su equipo de campaña)
    Chile

    Comienza la carrera presidencial en Chile: un ultraderechista y una comunista son los favoritos

    Por France 24
