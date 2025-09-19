Elecciones en Chile: comienza la campaña presidencial con Jara y Kast a la cabeza

Según las encuestas, el escenario se perfila polarizado entre dos figuras que concentran la mayor intención de voto: Jeannette Jara, postulante del Partido Comunista y el Partido Humanista, y José Antonio Kast, representante del Partido Republicano.
Comenzó oficialmente la campaña presidencial en Chile, con casi una decena de candidatos en competencia por llegar a La Moneda
Según las encuestas, el escenario se perfila polarizado entre dos figuras que concentran la mayor intención de voto: Jeannette Jara, postulante del Partido Comunista y el Partido Humanista, y José Antonio Kast, representante del Partido Republicano.
Más allá de quién resulte ganador, el próximo presidente deberá enfrentar uno de los problemas más urgentes y extendidos en la sociedad chilena: la inseguridad.
