Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

El empresario integra la lista de suplentes en el Senado del Herrerismo, pero en el sector aseguran que no tienen contacto con Sartori hace meses ni saben en qué proyectos está

A un dirigente del Partido Nacional, uno de los importantes, le llegó un mensaje de WhatsApp mientras iba en plena ruta, en esas recorridas por el interior del país que a veces obliga la agenda política. Remitente desconocido. Asunto: era un ingeniero agrónomo que buscaba pistas para poder contactar al empresario y exsenador blanco Juan Sartori. El dirigente le devolvió el mensaje con la respuesta más espontánea y honesta que se le ocurrió: “Búsquelo por el mundo”.

La aventura política de Sartori ha sido rápida, frenética, efímera. Primero, aquella campaña de expectativa en 2019 en la que varias personas se preguntaban en un aviso publicitario: “¿Vos sabés quién es Juan Sartori?”. Después, el fenómeno impensado de las elecciones internas, cuando desplazó al mismísimo Jorge Larrañaga, salió segundo detrás de Luis Lacalle Pou y obtuvo unos 100.000 votos. Luego, la historia más reciente: su polémico paso por la Cámara de Senadores, con más ausencias que presencias en la banca del Parlamento y un pie y medio siempre en el extranjero. En el medio, sus amagues con la idea de volver a presentarse como candidato a la presidencia y su alianza de última hora con el Herrerismo para ocupar un lugar como tercer suplente en la primera línea al Senado. ¿Y ahora? Ahora, otra pregunta que bien podría servir para otra pieza publicitaria: ¿qué es de la vida de Juan Sartori?

Entre la dirigencia del Partido Nacional —y en el propio Herrerismo, que lo cobijó a último momento— se repiten las respuestas: nadie sabe bien dónde está y son pocos los que tuvieron algún contacto con él en los últimos meses. La mayoría asume que la actividad política ya no está en sus planes. “Estará haciendo plata por algún lado”, dijo un dirigente de la lista 71, que confirmó que, pese a que integra la nómina de suplentes al Senado detrás de Luis Alberto Heber, Rodrigo Blás y Alexandra Inzaurralde, no ha participado en ninguna reunión de coordinación en esta legislatura. “Hasta el 2028 ni aparece”, agregó la fuente.

Desde el entorno de Sartori dijeron a Búsqueda que el exsenador “hoy claramente no está en la política nacional”. “Está en sus proyectos empresariales e internacionales”, afirmó una fuente que mantiene contacto con el empresario. “En la última elección hizo su participación para apoyar al Partido Nacional, pero su foco ahora está en ser un uruguayo en el mundo atrás de proyectos relevantes y que en algún momento terminen derramando para Uruguay. El vínculo con el país siempre está, pero no desde lo político”.

La última aparición política de Sartori en sus redes es de diciembre del 2024, después del balotaje. Ahí grabó un mensaje para agradecer a sus militantes “los cinco años de confianza”. En el video destaca que fue el senador blanco “con más proyectos presentados” y se jacta de haber traído “millones de dólares de inversión”. Dice que mantiene intacto su “deseo de liderar los destinos del Uruguay”. “Nunca me fui, ni me iré. Uno nunca se va de su casa. Uruguay y los uruguayos siempre podrán contar conmigo”, afirma, al tiempo que le agradece al “pueblo blanco” por su confianza y asegura que no se va del Partido Nacional.