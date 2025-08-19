  • Cotizaciones
    martes 19 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Comienza la carrera presidencial en Chile: un ultraderechista y una comunista son los favoritos

    Un ultraderechista y una comunista parten como favoritos para las presidenciales de Chile del 16 de noviembre. Todas las encuestas coinciden en que el ultraderechista José Antonio Kast pasará a la segunda vuelta, que se celebrará el 15 de diciembre, junto a Jeannette Jara, exministra de Trabajo del Gobierno Boric y candidata única de la izquierda y la centro-izquierda chilena

    El candidato presidencial chileno José Antonio Kast en el lanzamiento de su campaña en Antofagasta el 18 de agosto de 2025. (Foto cortesía de su equipo de campaña)

    El candidato presidencial chileno José Antonio Kast en el lanzamiento de su campaña en Antofagasta el 18 de agosto de 2025. (Foto cortesía de su equipo de campaña)

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Al menos seis candidatos han registrado sus campañas antes de que venza el plazo a la medianoche de este lunes, según el Servicio Electoral (Servel).

    El ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara lideran las encuestas.

    Leé además

    Una imagen tomada cerca de la frontera con Gaza muestra movimientos de tanques y vehículos blindados del ejército israelí mientras continúan sin interrupción los ataques de Israel en Gaza, el 10 de agosto de 2025
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay, Chile y Brasil condenan plan de Israel para ocupar la ciudad de Gaza

    Por  RFI , Redacción Búsqueda  y France 24
    Un manifestante sostiene una pancarta mientras otros bloquean una carretera durante una protesta antigubernamental que exige un acuerdo para liberar a los israelíes detenidos en la Franja de Gaza por militantes de Hamás
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israelíes se manifiestan en todo el país pidiendo el fin de la guerra en Gaza y el acuerdo sobre los rehenes

    Por RFI

    El tercer lugar lo disputan la exalcaldesa derechista Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi, que es tachado por sus críticos de populista.

    Los sondeos muestran una estrecha disputa entre Kast y Jara, en los extremos del arco político.

    “Es un escenario de polarización nuevo” para Chile, dice a la AFP Mireya Dávila, analista y académica de la Universidad de Chile.

    Los chilenos hoy se muestran más sensibles frente al tema de la seguridad, a diferencia de 2021 cuando el entonces diputado de izquierda Gabriel Boric derrotó en la segunda vuelta presidencial a Kast.

    Entonces el clamor popular era el de reformar a fondo un país tan rico como desigual, tras el estallido social de 2019.

    Boric asumió con la promesa de cambiar la Constitución, pero fracasó en el intento que lideró la izquierda radical. Un segundo proceso, liderado por la ultraderecha, también falló posteriormente.

    Nuevo escenario

    Al inicio de la campaña, Kast recogió las banderas de quienes reclaman mano dura contra el crimen organizado.

    Al inscribir su tercera candidatura presidencial, se comprometió a “recuperar cada barrio y cada espacio público”.

    De 59 años, Kast es un político sobrio y pragmático. No tiene la estridencia de líderes de extrema derecha a los que admira como el argentino Javier Milei o el brasileño Jair Bolsonaro.

    Ha prometido “un gobierno de emergencia” para “rescatar“ a Chile. “No se preocupen, todo va a estar bien”, suele decir Kast en el cierre de sus discursos.

    Su principal rival es una abogada comunista de 51 años, quien debuta como candidata.

    Jeannette Jara saltó a la arena pública como ministra del Trabajo del gobierno de Boric, donde pactó con la derecha importantes reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

    Lidera una amplia coalición que agrupa desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, tras ganar la primaria del 29 de junio.

    “Que Jara sea comunista puede ser un techo, pero me parece que no es definitorio. El problema mayor de su candidatura es cómo logra instalarse como la líder de su partido y coalición de apoyo”, dice Dávila.

    Jara ha insistido en definirse como la “candidata de la centro izquierda y no del Partido Comunista”, con cuyos líderes ha tenido diferencias públicas sobre los regímenes de Venezuela y Cuba.

    Embed - Chile: Jeannette Jara será la candidata de izquierda para las presidenciales

    Disputa por el tercer lugar

    El tercer lugar, según sondeos, lo disputan Evelyn Matthei y Franco Parisi.

    Con 71 años, Matthei es la política de más trayectoria entre los candidatos. Encabezaba las encuestas hasta hace unos meses, pero perdió fuerza en favor de Kast.

    “Estar arriba en las encuestas durante mucho tiempo produce un desgaste“, reconoce a la AFP, Paula Daza, vocera de su campaña.

    Parisi dio la sorpresa en la elección de 2021 al alcanzar el tercer lugar con una campaña solo por redes sociales desde Estados Unidos, con un discurso contra las élites.

    “Chile no es de extremos. Chile va al centro”, dijo este lunes, al inscribir su candidatura en el Servicio electoral.

    Disputarán también la jefatura de Estado el libertario Johannes Kaiser, el expresidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls, el cineasta izquierdista Marco Enríquez-Ominami y el profesor de ultraizquierda Eduardo Artés.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    El primer ministro chino, Li Qiang, habla en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghái, el 26 de julio de 2025

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper
    Álvaro Danza

    MSP avala trabajo del presidente de ASSE en mutualistas, mientras la oposición pide su renuncia y el FA analiza

    Por Leonel García
    El ministro Gabriel Oddone y la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio

    El gobierno anuncia cambios institucionales y nuevo foco para los incentivos fiscales a la inversión

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump posa con el presidente de Ucrania y líderes europeos en la Casa Blanca
    Video

    Trump anuncia preparativos para una cumbre entre Zelenski y Putin y una posterior reunión trilateral

    Por  France 24  y RFI