Comienza la carrera presidencial en Chile: un ultraderechista y una comunista son los favoritos

Al menos seis candidatos han registrado sus campañas antes de que venza el plazo a la medianoche de este lunes, según el Servicio Electoral (Servel).

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara lideran las encuestas.

Conflicto en Medio Oriente Israelíes se manifiestan en todo el país pidiendo el fin de la guerra en Gaza y el acuerdo sobre los rehenes

Conflicto en Medio Oriente Uruguay, Chile y Brasil condenan plan de Israel para ocupar la ciudad de Gaza

El tercer lugar lo disputan la exalcaldesa derechista Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi, que es tachado por sus críticos de populista.

Los sondeos muestran una estrecha disputa entre Kast y Jara, en los extremos del arco político.

“Es un escenario de polarización nuevo” para Chile , dice a la AFP Mireya Dávila, analista y académica de la Universidad de Chile.

Los chilenos hoy se muestran más sensibles frente al tema de la seguridad, a diferencia de 2021 cuando el entonces diputado de izquierda Gabriel Boric derrotó en la segunda vuelta presidencial a Kast.

Entonces el clamor popular era el de reformar a fondo un país tan rico como desigual, tras el estallido social de 2019.

Boric asumió con la promesa de cambiar la Constitución, pero fracasó en el intento que lideró la izquierda radical. Un segundo proceso, liderado por la ultraderecha, también falló posteriormente.

Nuevo escenario

Al inicio de la campaña, Kast recogió las banderas de quienes reclaman mano dura contra el crimen organizado.

Al inscribir su tercera candidatura presidencial, se comprometió a “recuperar cada barrio y cada espacio público”.

De 59 años, Kast es un político sobrio y pragmático. No tiene la estridencia de líderes de extrema derecha a los que admira como el argentino Javier Milei o el brasileño Jair Bolsonaro.

Ha prometido “un gobierno de emergencia” para “rescatar“ a Chile. “No se preocupen, todo va a estar bien”, suele decir Kast en el cierre de sus discursos.

Su principal rival es una abogada comunista de 51 años, quien debuta como candidata.

Jeannette Jara saltó a la arena pública como ministra del Trabajo del gobierno de Boric, donde pactó con la derecha importantes reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Lidera una amplia coalición que agrupa desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, tras ganar la primaria del 29 de junio.

“Que Jara sea comunista puede ser un techo, pero me parece que no es definitorio. El problema mayor de su candidatura es cómo logra instalarse como la líder de su partido y coalición de apoyo”, dice Dávila.

Jara ha insistido en definirse como la “candidata de la centro izquierda y no del Partido Comunista”, con cuyos líderes ha tenido diferencias públicas sobre los regímenes de Venezuela y Cuba.

Embed - Chile: Jeannette Jara será la candidata de izquierda para las presidenciales

Disputa por el tercer lugar

El tercer lugar, según sondeos, lo disputan Evelyn Matthei y Franco Parisi.

Con 71 años, Matthei es la política de más trayectoria entre los candidatos. Encabezaba las encuestas hasta hace unos meses, pero perdió fuerza en favor de Kast.

“Estar arriba en las encuestas durante mucho tiempo produce un desgaste“, reconoce a la AFP, Paula Daza, vocera de su campaña.

Parisi dio la sorpresa en la elección de 2021 al alcanzar el tercer lugar con una campaña solo por redes sociales desde Estados Unidos, con un discurso contra las élites.

“Chile no es de extremos. Chile va al centro”, dijo este lunes, al inscribir su candidatura en el Servicio electoral.

Disputarán también la jefatura de Estado el libertario Johannes Kaiser, el expresidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls, el cineasta izquierdista Marco Enríquez-Ominami y el profesor de ultraizquierda Eduardo Artés.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24