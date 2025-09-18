  • Cotizaciones
    UTE cortó el suministro a Tether, uno de sus principales clientes, por una deuda de casi US$ 5 millones

    Mientras busca renegociar su tarifa con la estatal uruguaya, la empresa de criptomonedas que tiene a Juan Sartori como directivo anunció su posible expansión a Brasil

    Sede central de UTE, Palacio de la Luz, en Montevideo.

    Sede central de UTE, Palacio de la Luz, en Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Desde el 25 de julio UTE mantiene cortado el servicio de energía eléctrica de la empresa de blockchain Tether, uno de sus principales clientes, después de que acumulara casi US$ 5 millones de deuda, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo.

    A través de su filial Microfin, Tether estaba negociando con UTE las condiciones de una eventual nueva instalación, para la cual planteó desarrollar una inversión millonaria y pidió una reducción de la tarifa que paga, según los informantes de la compañía estatal.

    En ese marco de negociación, Tether dejó de pagar la factura en mayo, que tenía un consumo de alrededor de US$ 2 millones al mes. UTE cortó el servicio en julio, cuando la deuda superó el monto de la garantía entregado por la compañía. Las deudas son de $ 95 millones en su proyecto de Camino a Carreta Quemada, en Flores, y de $ 87 millones en el de Colonia Sánchez, en Florida. En total, debe US$ 4,8 millones sin contar multas y recargos, precisaron fuentes de la compañía.

    En junio la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, firmó una resolución en la que aceptaba un memorándum de entendimiento alcanzado por la gerencia comercial con Tether, “condicionado a que la empresa se encuentre al día en el pago de sus obligaciones y compromisos”.

    Expansión regional

    Al momento de aterrizar en el país, en mayo del año 2023, el gerente de tecnología de la compañía, Paolo Ardoin, había destacado que Uruguay tiene una “red eléctrica robusta y confiable”, una “sólida base” para que Tether “comience las operaciones de minería” de criptomonedas. El minado consiste en manejar máquinas que consumen mucha energía y ejecutan órdenes complejas para generar una cripto, similar a los data center.

    Mientras negociaba con UTE, Tether anunció la posible expansión de sus proyectos de minería de criptos en Brasil. En un comunicado emitido el 3 de julio, la compañía informó que había firmado un memorando de entendimiento con Adecoagro, de la que es accionista mayoritaria, para avanzar en ese sector mediante el uso de energías renovables.

    El exsenador uruguayo Juan Sartori, jefe de Iniciativas de Negocio de Tether y directivo de Adecoagro en representación de la compañía de criptomonedas, declaró en ese comunicado que la colaboración entre esas empresas “permite explorar una nueva intersección entre agricultura, energía y tecnología”.

