Elecciones en Israel: tras participación récord, sondeos a pie de urna apuntan al empate de Eisenkot y Netanyahu

Las elecciones celebradas en Israel en plena guerra parecían estar en un punto de empate, según mostraban las encuestas a pie de urna, lo que supondría un posible revés para el veterano primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Ninguna de las partes tiene un camino claro hacia el poder, aunque el bloque del opositor Gadi Eisenkot podría obtener la primera oportunidad de formar gobierno.

No obstante, el punto muerto aún podría jugar a favor de Netanyahu, permitiéndole permanecer en el poder en calidad de primer ministro en funciones mientras los partidos intentan forjar una coalición de gobierno.

Israel Eisenkot promete unir a Israel ante un Netanyahu que lo pinta como blando con Irán

La participación fue del 77,7%, según informó la Comisión Electoral Central de Israel, la más alta en más de dos décadas y unos 7 puntos porcentuales superior a la de las anteriores elecciones de 2022.

Según encuestas emitidas a última hora del martes, el bando de Netanyahu y la oposición liderada por el centrista Eisenkot empatan, con 51 escaños cada uno. Los canales de televisión 11 y 13 apuntaron a esa paridad, mientras que el canal 12 sigue dando una ligera ventaja al bloque de Eisenkot con 52 escaños, frente a los 50 de su rival..

Entre 17 y 18 escaños restantes se asignan a partidos árabes no alineados, según esos sondeos, lo que los podría convertir en decisivos para una formación de gobierno.

Sin embargo, tanto Netanyahu como Eisenkot dicen no contemplar ninguna alianza con los partidos árabes israelíes. Netanyahu ha sido tajante y en la noche del martes afirmó que Israel necesita un gobierno “fuerte de derecha”, sin “los partidos árabes y antisionistas”; mientras que Eisenkot, líder del partido Yashar, ha descartado prácticamente formar gobierno con ellos, lo que complica su camino hacia la mayoría, a pesar de la ventaja de su bloque.

Algunos medios de comunicación israelíes, entre ellos el Canal 14, afín a Netanyahu, pronosticaron un resultado mucho más sólido para Netanyahu y sus partidos, afirmando que obtendrían en conjunto 60 escaños.

Los resultados definitivos podrían tardar días en conocerse, y el fragmentado sistema político de Israel convierte a los partidos más pequeños en posibles decisores. Ningún partido ha conseguido jamás por sí solo 61 escaños en la Knesset (el parlamento israelí), que cuenta con 120 escaños, por lo que las coaliciones son la norma.

Se trataba de las primeras elecciones desde los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 y las guerras subsiguientes en Gaza, el Líbano e Irán.

Yohanan Plesner, presidente del Instituto para la Democracia de Israel, calificó las encuestas a pie de urna como una derrota importante para la coalición de Netanyahu, ya que mostraban una caída de los 68 escaños que tenía en la Knesset saliente a unos 50. Sin embargo, señaló que Eisenkot no se ha perfilado como un claro ganador.

Plesner advirtió que la situación podría cambiar considerablemente a medida que se fueran contando los votos. Si el resultado final se ajustara a las encuestas a pie de urna, señaló, Eisenkot podría intentar formar un gobierno en minoría que apartara a Netanyahu del poder, aunque solo durara hasta la celebración de nuevas elecciones.

Impulso anti-Netanyahu

Aunque no hubo un resultado claro, las encuestas a pie de urna reflejaron la fuerza de la oposición a Netanyahu.

El líder de uno de los partidos del bloque de oposición, Yair Lapid, declaró en un comunicado: “Que nadie se confunda: el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante. Se trata de un colapso total y la ciudadanía les ha dicho que se vayan a casa”.

Eisenkot, de 66 años, un exjefe militar de línea dura que perdió a un hijo y a dos sobrinos en la guerra de Gaza, se erigió como el rival más fuerte de Netanyahu, haciendo hincapié en su trayectoria en materia de seguridad al tiempo que se posicionaba como centrista en el ámbito nacional.

Entró en política hace solo cuatro años y se unió al gabinete de guerra de Netanyahu tras el ataque de Hamás de 2023, pero dimitió ocho meses después, criticando el liderazgo del primer ministro.

Eisenkot propone romper con el liderazgo de Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, pero no con el enfoque de línea dura en materia de seguridad que se ha afianzado aún más desde el ataque de Hamás de 2023: se opone a la creación de un Estado palestino y afirma que el ala militar de Hamás debe ser destruida o desmantelada.

Eisenkot afirma que la respuesta de Israel —una guerra que ha causado la muerte de más de 74.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza— ha sido un fracaso porque Hamás sigue al mando.

“Queridos demócratas, se ha tomado una decisión”, declaró Yair Golan, líder del Partido Demócrata y rival de Netanyahu, en un mitin tras el cierre de las urnas. “La nación nos ha encomendado un deber sagrado: convertir en acciones la confianza que han depositado en nosotros, fortalecer la democracia, salvar a Israel y proporcionar una verdadera defensa al Estado”.

En la sede de la Lista Conjunta, una alianza de varios partidos árabes, se escucharon silbidos y aplausos cuando se dieron a conocer las encuestas a pie de urna al cierre de la votación, en una noche histórica por la participación de los ciudadanos palestinos de Israel.

“Rechazamos la ocupación y el racismo, y nos quedaremos aquí”, afirmó Faten Gattas, candidata de la Lista Conjunta, en un discurso pronunciado en la sede de la alianza en Nazaret.

Los candidatos esperaban que la elevada participación del electorado árabe les permitiera desempeñar un papel decisivo para impedir que la coalición de Netanyahu —la más de extrema derecha de la historia de Israel— volviera al poder.

Una participación récord

Largas colas se formaron a las puertas de los colegios electorales, ya que los votantes acudieron en masa, aún convulsionados por el trauma del día más sangriento de Israel —en el que Hamás mató a 1.200 personas y tomó como rehenes a 251— y por las guerras en Gaza y contra Hezbolá de Líbano e Irán que le siguieron.

Aunque Netanyahu fue criticado por el mayor fracaso de seguridad del país, argumentó que había hecho que Israel y el mundo fueran más seguros al asesinar a los principales líderes de Hamás, Hezbolá e Irán.

Las políticas de la coalición de derecha de Netanyahu han sido motivo de división a nivel nacional y han agravado el aislamiento internacional de Israel, pero él se ha presentado como el líder con la entereza necesaria para plantar cara a los enemigos de Israel.

Netanyahu, de 77 años, ha ocupado el cargo de primer ministro durante casi 19 de los últimos 30 años y ha sobrevivido en repetidas ocasiones a crisis políticas.

Sus oponentes solo han logrado arrebatarle la presidencia del Gobierno una vez desde 2009, tras cuatro elecciones sin resultado claro en dos años. Dieciocho meses después, volvió al poder.

Se presentó a las elecciones enfrentándose a acusaciones de corrupción de larga data, que él niega, y a críticas por los fallos de los servicios de inteligencia que permitieron a los militantes liderados por Hamás llevar a cabo su ataque.

Netanyahu hizo campaña contando con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su aliado en la guerra contra Irán.

Con Reuters

FUENTE:FRANCE24