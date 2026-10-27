Lula calificó de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil
Durante el acto por su cumpleaños 81, el presidente brasileño cuestionó que el hijo de Jair Bolsonaro viajara a Estados Unidos y comparó su situación con la que él afrontó durante el caso Lava Jato
El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), celebra su cumpleaños junto a su esposa Janja da Silva (i), y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en el Palacio de la Alvorada, este martes en Brasilia (Brasil).
“Lamento que se haya ido de Brasil porque podría haberse quedado y haber demostrado que las acusaciones son falsas”, declaró Lula durante el discurso por su cumpleaños 81. El mandatario también recordó que había propuesto entregar su propia documentación judicial, pero que su adversario se negó a hacer lo mismo.
“Este hombre, la persona más engañosa que he visto jamás en la faz de la Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Este acto es vergonzoso”, agregó.
Durante su discurso ante simpatizantes y votantes, Lula comparó la salida de Flávio Bolsonaro con su propia experiencia en el caso de corrupción Lava Jato. El presidente fue juzgado y condenado, pero el Tribunal Supremo Federal anuló posteriormente el proceso por irregularidades procesales.
“Recibí muchas invitaciones para abandonar Brasil, pero decidí quedarme porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia. Cuando me pidieron que entregara mi pasaporte, lo hice”, afirmó.
“Un ciudadano que abandona su país en secreto lo hace porque tiene una deuda o teme a algo. Y no anden diciendo que Brasil no tiene democracia. Si no la tuviera, un miembro de una milicia no podría ser candidato presidencial. Lamento la falta de respeto que demostró hacia sus votantes y hacia la democracia”, expresó Lula.
Luego apuntó contra la familia Bolsonaro con una frase dirigida a su relación con Estados Unidos. “Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, sostuvo.