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    Lula calificó de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

    Durante el acto por su cumpleaños 81, el presidente brasileño cuestionó que el hijo de Jair Bolsonaro viajara a Estados Unidos y comparó su situación con la que él afrontó durante el caso Lava Jato

    El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), celebra su cumpleaños junto a su esposa Janja da Silva (i), y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en el Palacio de la Alvorada, este martes en Brasilia (Brasil).

    El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), celebra su cumpleaños junto a su esposa Janja da Silva (i), y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en el Palacio de la Alvorada, este martes en Brasilia (Brasil).

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    EFE/ Andre Borges
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    “Lamento que se haya ido de Brasil porque podría haberse quedado y haber demostrado que las acusaciones son falsas”, declaró Lula durante el discurso por su cumpleaños 81. El mandatario también recordó que había propuesto entregar su propia documentación judicial, pero que su adversario se negó a hacer lo mismo.

    “Este hombre, la persona más engañosa que he visto jamás en la faz de la Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Este acto es vergonzoso”, agregó.

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    Lula recordó el caso Lava Jato

    Durante su discurso ante simpatizantes y votantes, Lula comparó la salida de Flávio Bolsonaro con su propia experiencia en el caso de corrupción Lava Jato. El presidente fue juzgado y condenado, pero el Tribunal Supremo Federal anuló posteriormente el proceso por irregularidades procesales.

    “Recibí muchas invitaciones para abandonar Brasil, pero decidí quedarme porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia. Cuando me pidieron que entregara mi pasaporte, lo hice”, afirmó.

    “Un ciudadano que abandona su país en secreto lo hace porque tiene una deuda o teme a algo. Y no anden diciendo que Brasil no tiene democracia. Si no la tuviera, un miembro de una milicia no podría ser candidato presidencial. Lamento la falta de respeto que demostró hacia sus votantes y hacia la democracia”, expresó Lula.

    Luego apuntó contra la familia Bolsonaro con una frase dirigida a su relación con Estados Unidos. “Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, sostuvo.

    Alckmin también cuestionó la salida

    El vicepresidente Geraldo Alckmin también se refirió al viaje de Flávio Bolsonaro. Al salir del Palacio de la Alvorada, habló brevemente con la prensa y calificó el episodio como inusual.

    “La fuga de Flávio es incomprensible. Nunca había visto nada igual”, declaró.

    FUENTE:FRANCE24

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