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    El escritor Elvio Gandolfo será premiado por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina

    Con más de medio siglo de trayectoria en Uruguay y Argentina, el escritor, periodista cultural y traductor atraviesa serios problemas de salud; el mismo reconocimiento se otorgará a la escritora argentina María Moreno

    Elvio Gandolfo en el Palacio Taranco al recibir la medalla Delmira Agustini en 2022.&nbsp;

    Elvio Gandolfo en el Palacio Taranco al recibir la medalla Delmira Agustini en 2022. 

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    Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Directorio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina (FNA), entidad estatal financiera que ayuda a artistas argentinos de todas las áreas, aprobó otorgarle un premio monetario al escritor, periodista cultural y traductor Elvio Gandolfo (San Rafael, Mendoza, 1947), quien está atravesando serios problemas de salud y requiere de cuidados permanentes. Con una trayectoria en su país y en Uruguay de más de 50 años, Gandolfo ejerció su labor cultural en Rosario, Buenos Aires y Montevideo, donde reside desde hace años.

    Por su parte, el FNA otorgará el mismo premio a la escritora argentina María Moreno (Buenos Aires, 1947), considerada una de las más destacadas cronistas y ensayistas de su país.

    La labor cultural de Gandolfo en Rosario se remonta a los años 60, cuando con su padre, el poeta e imprentero Francisco Gandolfo, fundó El Lagrimal Trifulca, revista cultural y poética que dejó su huella cultural. Fue crítico, periodista cultural y editor en El País Cultural de Montevideo, cuando estaba dirigido por Homero Alsina Thevenet. En Argentina ejerció el periodismo y la crítica en varias revistas y diarios como La Nación y Clarín. Tradujo obras de H. P. Lovecraft, Norman Mailer, Jack London, C. S. Lewis y Jack Kerouac, entre otros.

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    Destacado cuentista y novelista, reunió sus relatos en el volumen Vivir en la salina (2016), y publicó después Los lugares (2018) y Las diez puertas (2019). Entre sus novelas, se destacan Boomerang (1993), Mi mundo privado (2016) y Un error de Ludueña (2022). Su obra poética apareció en El año de Stevenson (2014) y Tengo ganas de risas raquel (2022). Otra faceta de su obra narrativa, que elude las clasificaciones, son Ómnibus (2006) y The book of writers (2010).

    En 2014 recibió el Premio de la Crítica en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su libro de relatos Cada vez más cerca (2013). Otro reconocimiento obtuvo en 2022 del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con la medalla Delmira Agustini, que se otorga a ciudadanos y personalidades extranjeras que han contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes.

    El FNA argentino fue fundado en 1958 a impulsos de la escritora Victoria Ocampo. Es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación que otorga becas, subsidios y préstamos beneficiosos para artistas. Cuenta con recursos financieros propios y está habilitado para recaudar a través del dominio público pagante, que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor.

    El Directorio del FNA puede votar premios monetarios especiales, por única vez, a artistas reconocidos que atraviesan problemas económicos o de salud. Es el caso de Gandolfo, quien en los últimos años sufre un estado delicado, consecuencia de padecer patologías crónicas que lo privan, entre otras dolencias, de movilidad. Ha tenido varias internaciones, una reciente operación y requiere de medicación y cuidados permanentes. Para solventar los gastos, en Montevideo hay una cuenta a su nombre que recibe colaboraciones en el Banco Santander (Sucursal 71, cuenta en pesos: 1200267628; para transferir desde el BROU: 0071001200267628).

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