El escritor Elvio Gandolfo será premiado por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina

Con más de medio siglo de trayectoria en Uruguay y Argentina, el escritor, periodista cultural y traductor atraviesa serios problemas de salud; el mismo reconocimiento se otorgará a la escritora argentina María Moreno

El Directorio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina (FNA), entidad estatal financiera que ayuda a artistas argentinos de todas las áreas, aprobó otorgarle un premio monetario al escritor, periodista cultural y traductor Elvio Gandolfo (San Rafael, Mendoza, 1947), quien está atravesando serios problemas de salud y requiere de cuidados permanentes. Con una trayectoria en su país y en Uruguay de más de 50 años, Gandolfo ejerció su labor cultural en Rosario, Buenos Aires y Montevideo, donde reside desde hace años.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Por su parte, el FNA otorgará el mismo premio a la escritora argentina María Moreno (Buenos Aires, 1947), considerada una de las más destacadas cronistas y ensayistas de su país.

La labor cultural de Gandolfo en Rosario se remonta a los años 60, cuando con su padre, el poeta e imprentero Francisco Gandolfo, fundó El Lagrimal Trifulca, revista cultural y poética que dejó su huella cultural. Fue crítico, periodista cultural y editor en El País Cultural de Montevideo, cuando estaba dirigido por Homero Alsina Thevenet. En Argentina ejerció el periodismo y la crítica en varias revistas y diarios como La Nación y Clarín. Tradujo obras de H. P. Lovecraft, Norman Mailer, Jack London, C. S. Lewis y Jack Kerouac, entre otros.

Destacado cuentista y novelista, reunió sus relatos en el volumen Vivir en la salina (2016), y publicó después Los lugares (2018) y Las diez puertas (2019). Entre sus novelas, se destacan Boomerang (1993), Mi mundo privado (2016) y Un error de Ludueña (2022). Su obra poética apareció en El año de Stevenson (2014) y Tengo ganas de risas raquel (2022). Otra faceta de su obra narrativa, que elude las clasificaciones, son Ómnibus (2006) y The book of writers (2010).

En 2014 recibió el Premio de la Crítica en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su libro de relatos Cada vez más cerca (2013). Otro reconocimiento obtuvo en 2022 del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con la medalla Delmira Agustini, que se otorga a ciudadanos y personalidades extranjeras que han contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes.