Flávio Bolsonaro viajó a Ecuador desde Argentina tras huir de Brasil
El senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó este miércoles a Ecuador desde Argentina, país al que se trasladó tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula; el excandidato tenía prohibido salir de Brasil por orden judicial, en el marco de una investigación por lavado de dinero
La misteriosa camioneta que llegó desde Brasil directamente hacia el Aeropuerto en Iguazú.
Flávio Bolsonaro, de 45 años, que no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, cruzó la frontera terrestre con Argentina “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”, según un comunicado en X de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.
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Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego “un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, según la misma fuente.
La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo.
El avión que lleva a Bolsonaro a Guayaquil despegó de la localidad argentina de Puerto Iguazú en Misiones (noreste) pasada medianoche, según el sitio Flight Radar.
El lunes, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”. El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.
AHORA | Fuga de Flavio Bolsonaro: inusual operativo en el Aeropuerto de Puerto Iguazú cerca de la medianoche https://t.co/FW3vwGHNKo
Donald Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.
Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados. Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.
Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”, durante su fiesta de 81 cumpleaños en Brasilia.
“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo con miembros de su gobierno y simpatizantes.