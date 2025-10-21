Estados Unidos descarta enviar tropas a Gaza y defiende el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás

En medio de la persistente tensión en Gaza y las dudas sobre la viabilidad del nuevo alto el fuego, el vicepresidente de Estados Unidos (EE.UU.), J.D. Vance, intentó este martes transmitir una imagen de optimismo. Durante su primera visita oficial a Israel , aseguró que el “plan de paz” impulsado por Washington “va mejor de lo esperado” y ratificó que no habrá presencia militar estadounidense en el enclave palestino.

“El presidente de Estados Unidos lo ha dejado muy claro: no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza”, declaró Vance en una conferencia de prensa conjunta con autoridades israelíes.

El alto el fuego —en vigor desde el 10 de octubre— es el eje de un acuerdo de 20 puntos promovido por la administración de Donald Trump, que busca poner fin a dos años de combates entre Israel y Hamás . Sin embargo, los enfrentamientos y las acusaciones cruzadas de violaciones al pacto han puesto a prueba la tregua en los últimos días.

Acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor presidencial Jared Kushner, Vance visitó un centro de coordinación civil-militar en Israel, creado para monitorear la implementación del acuerdo. Pese a los rebrotes de violencia, aseguró que la primera fase del plan “supera las expectativas”.

No obstante, admitió que el futuro político de Gaza y el desarme de Hamás siguen siendo los principales puntos de incertidumbre.

“Sabemos que Hamás tiene que cumplir con el acuerdo y, si no lo hace, ocurrirán cosas muy malas”, advirtió el vicepresidente, al tiempo que rechazó fijar una fecha límite para el desarme del grupo.

Kushner, considerado uno de los arquitectos del pacto, pidió comprender la complejidad del proceso:

“Ambas partes están pasando de dos años de guerra muy intensa a una situación de paz”.

Rehenes y cadáveres: la dimensión humanitaria del acuerdo

Uno de los pilares del alto el fuego es el intercambio de restos humanos. Hamás se comprometió a entregar los cuerpos de 28 rehenes israelíes fallecidos a cambio de 15 cadáveres palestinos por cada uno de ellos.

Hasta ahora, el grupo islamista devolvió 13 cuerpos, incluido el del sargento mayor Tal Haimi, comandante del kibutz Nir Yitzhak, muerto en el ataque de octubre de 2023 que desató la guerra.

En contrapartida, Israel ha entregado 165 cuerpos palestinos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que supervisa las operaciones. El Ministerio de Salud de Gaza denunció que varios de esos cuerpos presentan signos de tortura, mientras el Servicio de Prisiones de Israel negó los abusos y defendió su accionar.

Vance pidió “un poco de paciencia” ante el ritmo lento de las devoluciones.

“Algunos rehenes están bajo toneladas de escombros. Nadie sabe dónde están. Esto requiere paciencia”, sostuvo.

EE.UU. impulsa una fuerza de estabilización sin soldados en Gaza

Mientras tanto, Washington avanza en la creación del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), una fuerza internacional destinada a garantizar la seguridad y la reconstrucción del enclave.

El Reino Unido confirmó el envío de un pequeño contingente de oficiales de planificación militar para integrarse al CMCC. EE.UU., por su parte, ofrecerá hasta 200 soldados de apoyo, aunque sin desplegarlos en Gaza. También se mantienen conversaciones con Egipto, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Azerbaiyán para sumar efectivos.

“Estamos empezando a conceptualizar cómo sería esa fuerza de seguridad internacional”, explicó Vance. “Pero no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno”.

Trump amenaza con una intervención aliada

Desde su red social Truth Social, Trump advirtió a Hamás que varios aliados regionales “estarían dispuestos” a intervenir militarmente en Gaza si el grupo incumple el acuerdo.

“Su fin sería rápido, furioso y brutal”, escribió. “Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto, pero muchos países están listos para actuar”.

El mandatario agradeció especialmente a Indonesia por su apoyo, y describió la actual cooperación en Medio Oriente como “la más entusiasta en mil años”.

Violencia en Cisjordania y nuevas denuncias

Mientras se intenta consolidar la tregua en Gaza, la violencia crece en Cisjordania. La ministra de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, acusó a los colonos israelíes de llevar adelante una “campaña sistemática de desplazamiento y exterminio”.

La Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos informó 158 ataques contra agricultores palestinos desde el inicio de la cosecha de aceitunas, incluidos 17 protagonizados por fuerzas israelíes.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que al menos 13 palestinos fueron asesinados por fuego israelí en las últimas 24 horas, pese al cese del fuego, según datos difundidos por la cadena Al Jazeera.

La CIJ evaluará las obligaciones de Israel en Palestina

En otro frente diplomático, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá este miércoles 22 de octubre su opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel respecto a la presencia de Naciones Unidas y otros actores internacionales en los territorios ocupados.

El pronunciamiento, esperado en La Haya, podría tener implicaciones directas sobre el marco legal del alto el fuego y las operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania.

Un equilibrio precario

La visita de Vance a Israel buscó reforzar la frágil tregua y mostrar que la Casa Blanca mantiene el control político del proceso. Sin embargo, la realidad sobre el terreno —bombardeos esporádicos, denuncias de tortura y violencia en los asentamientos— refleja que la paz sigue siendo más una aspiración que un hecho.

Pese a su tono optimista, el vicepresidente reconoció que el camino recién comienza:

“Gran parte de este trabajo es arduo. Pero creemos que esta paz puede perdurar, si todos cumplen con lo acordado”.

FUENTE:FRANCE24