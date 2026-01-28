  • Cotizaciones
    Estados Unidos e Irán escalan la tensión entre amenazas militares y gestiones diplomáticas

    Donald Trump volvió a advertir sobre una posible acción militar en Medio Oriente, mientras Irán rechaza cualquier diálogo bajo presión y los países del Golfo buscan evitar una escalada del conflicto

    Trump, aseguró este que el “enorme” contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con “rapidez”, “determinación” y “entusiasmo”, y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con la detención de Nicolás Maduro.

    FOTO

    EFE/US Navy
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se agravaron luego de que el presidente Donald Trump reiterara sus amenazas de una eventual acción militar, aludiendo al despliegue de buques de guerra estadounidenses en Medio Oriente como parte de su estrategia de presión.

    En paralelo, el gobierno iraní rechazó la posibilidad de entablar negociaciones bajo amenaza, mientras varios Estados del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, intentan desempeñar un rol de mediación para frenar una escalada mayor en la región.

    Embed - Tensiones EE. UU. - Irán: amenazas militares, despliegue de buques e importantes retos diplomáticos

    FUENTE:FRANCE24

