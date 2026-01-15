  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Finaliza con éxito la primera evacuación médica de la NASA

    Tras 167 días en el espacio, los astronautas de SpaceX Dragon y la NASA regresaron a la Tierra antes de tiempo debido a una afección médica

    SpaceX Dragon y la NASA regresan a la tierra antes de tiempo por afección médica

    SpaceX Dragon y la NASA regresan a la tierra antes de tiempo por afección médica

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Es la primera misión de la Estación Espacial Internacional en volver por razones de salud.

    La tripulación llevaba en la ISS desde principios de agosto y tenía previsto permanecer allí hasta mediados de febrero.

    Leé además

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video
    Tensión en el Caribe

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Video
    Comercio

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24
    Embed - SpaceX Dragon y la NASA regresan a la tierra antes de tiempo por afección médica • FRANCE 24

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Yamandú Orsi

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Acceso a la información

    Presidencia declaró “reservados” los informes del grupo asesor para reformar el CPP

    Por Santiago Sánchez
    Estados Unidos

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau