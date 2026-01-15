Finaliza con éxito la primera evacuación médica de la NASA

Es la primera misión de la Estación Espacial Internacional en volver por razones de salud.
Tras 167 días en el espacio, los astronautas de SpaceX Dragon y la NASA regresaron a la Tierra antes de tiempo debido a una afección médica
La tripulación llevaba en la ISS desde principios de agosto y tenía previsto permanecer allí hasta mediados de febrero.
FUENTE:FRANCE24