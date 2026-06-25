“Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”, vecinos cuentan cómo vivieron los terremoto en Venezuela

El terremoto sorprendió a miles de personas durante el feriado. En Caracas y otros estados hubo edificios derrumbados, viviendas dañadas y vecinos que escaparon como pudieron. En La Guaira, la zona más afectada, los primeros rescates quedaron en manos de los propios habitantes

Una mujer herida es transportada en un vehículo luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano.

Era día feriado. Mucha gente estaba en sus casas cuando, de un momento a otro, tuvo que salir corriendo a la calle. Algunos encontraron grietas en las paredes y techos dañados. Otros quedaron atrapados bajo los escombros. En Caracas hubo una decena de edificios que se derrumbaron por completo. La misma escena se repitió en otros estados del país.

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“Muy impresionante fue ver quebrarse las paredes y caerse las baldosas”, contó una vecina a RFI. “La verdad entramos en pánico, porque es la primera vez que experimentamos algo similar”, dijo otro residente. Un hombre resumió lo vivido con una frase que se repitió entre muchos sobrevivientes. “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”.

Valentina Gil también relató el momento del sismo. “Yo escuché el ruido y el escándalo y pensé que era el edificio donde nosotros estábamos. Le decía a Guillermo, mi amigo, 'vámonos porque se está cayendo el edificio por pedazos'. Lo que más pánico me daba era que nos cayera el techo encima, porque veía cómo se estaba agrietando. Él tenía la perra y me decía que me quedara tranquila porque la perra se estaba alterando. Yo le respondía 'pero yo también me estoy alterando y nos va a caer el techo encima, así que amárrala y vámonos'. Al final salimos cuando ya había terminado el sismo. Escuchaba el ruido, veía el humo por la ventana y juraba que el edificio se estaba cayendo por pedazos”, contó a RFI.

Primeros testimonios tras los terremotos en Venezuela La Guaira, la zona más golpeada La Guaira, sobre la costa del mar Caribe, fue el estado más afectado. El gobierno la declaró zona de desastre. Hay edificios derrumbados, casas destruidas, comercios en el suelo, incendios provocados por explosiones de bombonas de gas y un número aún incierto de desaparecidos, heridos y muertos.

Desde allí, Roison Figuera describió el panorama. “Tras el terremoto, la gente se movilizó sola. Los primeros auxilios los prestaron los propios ciudadanos. No se ven brigadistas en la calle. Hay algunas patrullas, pero la coordinación la ha llevado la propia población. Muchos están en plazas y recintos deportivos porque tienen miedo de volver a sus casas”.