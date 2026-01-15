  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    Gobiernos toman medidas contra Grok por creación de ‘deepfakes’ sexuales

    Continúa la ola de críticas contra la herramienta de inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, por permitir generar deepfakes de desnudos no consentidos

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La red social ha asegurado estar tomando medidas, pero las autoridades continúan los debates para tomar medidas contra la plataforma.

    En Reino Unido, la ministra de Tecnología anunció que entrará en vigor una ley que tipifica como delito la creación de imágenes sexuales falsas y la ministra de Asuntos Digitales de Bélgica anunció que está en consideración suspender el uso de la IA.

    FUENTE:FRANCE24

