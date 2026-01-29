  • Cotizaciones
    Guerra en Gaza: ¿Qué sigue tras el retorno de todos los rehenes israelíes?

    Con el regreso de todos los rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás, Israel enfrenta ahora el compromiso de avanzar en la apertura del paso de Rafah, clave para el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja

    Camiones de ayuda humanitaria se alinean en el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza.

    Camiones de ayuda humanitaria se alinean en el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Tras el regreso de todos los rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás, se abre un nuevo escenario en el conflicto y crecen las preguntas sobre cuándo comenzará la segunda fase del plan de paz para Gaza.

    Con la restitución del cuerpo del sargento mayor Ran Gvili, Israel queda ahora llamado a cumplir con su parte del acuerdo y habilitar la apertura del paso de Rafah, un punto estratégico para permitir el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

    Leé además

    gaza, el holocausto y el cuple de la discordia
    Opinión y Análisis

    Gaza, el Holocausto y el cuplé de la discordia

    Por Rafael Porzecanski
    Israel apaga reloj de rehenes tras 844 días; palestinos esperan reapertura del cruce de Rafah.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel apaga el reloj de los rehenes en Tel Aviv y da un paso hacia la apertura del paso fronterizo de Rafah

    Por France 24
    Embed - Guerra en Gaza: ¿Qué sigue tras el retorno de todos los rehenes israelíes? • FRANCE 24 Español

    FUENTE:FRANCE24

