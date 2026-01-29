Guerra en Gaza: ¿Qué sigue tras el retorno de todos los rehenes israelíes?

Tras el regreso de todos los rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás, se abre un nuevo escenario en el conflicto y crecen las preguntas sobre cuándo comenzará la segunda fase del plan de paz para Gaza.
Con el regreso de todos los rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás, Israel enfrenta ahora el compromiso de avanzar en la apertura del paso de Rafah, clave para el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja
Tras el regreso de todos los rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás, se abre un nuevo escenario en el conflicto y crecen las preguntas sobre cuándo comenzará la segunda fase del plan de paz para Gaza.
Con la restitución del cuerpo del sargento mayor Ran Gvili, Israel queda ahora llamado a cumplir con su parte del acuerdo y habilitar la apertura del paso de Rafah, un punto estratégico para permitir el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
FUENTE:FRANCE24