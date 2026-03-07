  • Cotizaciones
    sábado 07 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ernesto Talvi asesora al Ministerio de Economía de Argentina en el plan de estabilización

    El excanciller trabaja junto al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en el diseño de las próximas fases del programa económico

    Ernesto Talvi.

    Ernesto Talvi.

    FOTO

    Nicolás Celaya /adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El economista, excanciller uruguayo en el anterior gobierno, dirigente colorado y hoy analista internacional, Ernesto Talvi, está colaborando como asesor del Ministerio de Economía de Argentina en la elaboración de la estrategia para las próximas etapas del programa de estabilización impulsado por el gobierno de Javier Milei.

    Según fuentes políticas consultadas por Búsqueda, Talvi trabaja junto al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en temas vinculados al diseño económico y la estrategia del plan. En particular, participa en el análisis de las “próximas fases del plan de estabilización” y en el “desarrollo de herramientas de seguimiento, análisis y monitoreo” del desempeño del programa.

    Leé además

    Ernesto Talvi
    Ernesto Talvi

    “Hoy el Frente Amplio es una fuerza mainstream”, celebra el excanciller Ernesto Talvi

    Por Redacción Búsqueda
    las reformas de milei avanzan en el congreso
    Opinión y Análisis

    Las reformas de Milei avanzan en el Congreso

    Por Andrés Malamud

    Talvi, economista y exprecandidato presidencial del Partido Colorado en 2019, tuvo un breve paso por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2020. Asumió como ministro de Relaciones Exteriores el 1º de marzo de ese año y renunció el 1º de julio. Días después anunció su retiro definitivo de la política y también dejó su banca en el Senado.

    Desde entonces se ha mantenido activo en el ámbito académico y en el análisis económico internacional.

    Selección semanal
    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Investigación

    China invierte US$ 7 millones en Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma con Uruguay y diseñan primera patente

    Por Nicolás Delgado
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage