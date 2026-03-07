Ernesto Talvi asesora al Ministerio de Economía de Argentina en el plan de estabilización

El economista, excanciller uruguayo en el anterior gobierno, dirigente colorado y hoy analista internacional, Ernesto Talvi, está colaborando como asesor del Ministerio de Economía de Argentina en la elaboración de la estrategia para las próximas etapas del programa de estabilización impulsado por el gobierno de Javier Milei.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Según fuentes políticas consultadas por Búsqueda, Talvi trabaja junto al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en temas vinculados al diseño económico y la estrategia del plan. En particular, participa en el análisis de las “próximas fases del plan de estabilización” y en el “desarrollo de herramientas de seguimiento, análisis y monitoreo” del desempeño del programa.
Talvi, economista y exprecandidato presidencial del Partido Colorado en 2019, tuvo un breve paso por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2020. Asumió como ministro de Relaciones Exteriores el 1º de marzo de ese año y renunció el 1º de julio. Días después anunció su retiro definitivo de la política y también dejó su banca en el Senado.
Desde entonces se ha mantenido activo en el ámbito académico y en el análisis económico internacional.