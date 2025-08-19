Hamás acepta propuesta de cese el fuego en Gaza: ¿Qué contiene el acuerdo?

Un cese el fuego de 60 días, el intercambio de prisioneros palestinos, la liberación de la mitad de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, la entrega inmediata de ayuda humanitaria, entre otros, son algunos de los puntos acordados.
Hamás anunció que aceptará la propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por los mediadores de Egipto y Qatar, según informaron fuentes involucradas
Un cese el fuego de 60 días, el intercambio de prisioneros palestinos, la liberación de la mitad de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, la entrega inmediata de ayuda humanitaria, entre otros, son algunos de los puntos acordados.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La iniciativa es similar a la presentada por Estados Unidos.
FUENTE:FRANCE24