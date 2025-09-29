Hamás asegura haber perdido contacto con rehenes

Hamás aseguró haber perdido comunicación con dos rehenes israelíes tras los últimos ataques a la Ciudad de Gaza, afirmando que “los prisioneros corren un riesgo real” y pidiendo al Ejército israelí que se retire de la zona para intentar rescatarlos
Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza.
Aunque Israel no se ha pronunciado, en repetidas ocasiones se ha mantenido firme en que no detendrá su ofensiva, pero el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que estarían cerca de lograr un acuerdo que incluiría un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes y el futuro gobierno en Gaza sin Hamás.
