    Hamás asegura haber perdido contacto con rehenes

    Hamás aseguró haber perdido comunicación con dos rehenes israelíes tras los últimos ataques a la Ciudad de Gaza, afirmando que “los prisioneros corren un riesgo real” y pidiendo al Ejército israelí que se retire de la zona para intentar rescatarlos

    Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza.

    Por France 24

    Aunque Israel no se ha pronunciado, en repetidas ocasiones se ha mantenido firme en que no detendrá su ofensiva, pero el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que estarían cerca de lograr un acuerdo que incluiría un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes y el futuro gobierno en Gaza sin Hamás.

    Embed - Netanyahu se reunirá con Trump mientras continúan ataques en Ciudad de Gaza

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.
    Tensión en la ONU: Benjamín Netanyahu negó genocidio en Gaza y Uruguay permaneció en la sala durante su discurso

    Por  France 24 , RFI  y Redacción Búsqueda
    Un niño palestino camina mientras se eleva el humo tras un ataque aéreo israelí cerca del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de setiembre de 2025. 
    Gaza supera los 66.000 muertos palestinos; Hamás advierte sobre la vida de dos rehenes de Israel

    Por France 24

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández
    Blancos ampliarán denuncia por compra de María Dolores, mientras Salle estima que la investigación se archivará

    Por Redacción Búsqueda
    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

    Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y Jorge Díaz, prosecretario, en Comisión de Presupuestos de Diputados.

    Parlamento pone foco en contratos a ONG y Presidencia atribuye a un “error” la quita de fondos a Fundación A Ganar

    Por Nicolás Delgado
    Sede del FMI en Washington. 

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau
    Yamandú Orsi y Gianni Infantino el 23 de septiembre, durante el encuentro de FIFA con parte de los organizadores del Mundial 2030. 

    Mundial 2030: encerrado en un “brete”, el gobierno negocia con la FIFA más recursos y apunta a privados

    Por  Juan Francisco Pittaluga  y Santiago Sánchez
    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero
    Atentado a Ferrero: el sistema político advierte ataque a la “institucionalidad”

    Por Redacción Búsqueda