Ovaciones y protestas en la ONU: Uruguay estuvo entre las delegaciones que no abandonaron el discurso de Benjamín Netanyahu

Docenas de países abandonaron el recinto, pero Uruguay se mantuvo entre las delegaciones presentes durante el discurso de Netanyahu, en el que calificó de “suicidio nacional” la creación de un Estado palestino

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, protagonizó este viernes 26 de setiembre un discurso cargado de tensiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención estuvo marcada por aplausos de sus simpatizantes, gritos en la sala y la retirada en masa de delegaciones diplomáticas. Entre los países que permanecieron en el recinto durante toda la exposición estuvo Uruguay.

Desde el podio, Netanyahu rechazó de forma tajante las acusaciones de genocidio y de provocar hambre en la Franja de Gaza. “Tomen las falsas acusaciones de genocidio; se acusa a Israel de atacar a civiles, pero nada más lejos de la realidad”, afirmó, asegurando que su gobierno está “alimentando a la población” del enclave palestino y tomando medidas para evitar víctimas civiles. En cambio, acusó a Hamás de utilizar a los civiles “como escudos humanos” y de sostener una “repugnante guerra de propaganda que los medios europeos se tragan entera”.

Embed - “Un Estado palestino es recompensa a quienes perpetraron la masacre del 7 de octubre”: Netanyahu

El mandatario insistió en que Israel “ha aplastado gran parte de la maquinaria terrorista de Hamás” y que ahora busca “terminar el trabajo lo antes posible”. En ese marco, reiteró su llamado al grupo islamista a deponer las armas, al tiempo que elogió los esfuerzos de Líbano por desarmar a Hezbolá, aunque pidió “más que palabras” para alcanzar una paz duradera.

Netanyahu también se refirió al creciente reconocimiento internacional del Estado palestino, que calificó de “suicidio nacional” para Israel. “No permitiremos que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque falte coraje para enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas que claman por la sangre de Israel”, señaló.