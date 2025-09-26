Ovaciones y protestas en la ONU: Uruguay estuvo entre las delegaciones que no abandonaron el discurso de Benjamín Netanyahu
Docenas de países abandonaron el recinto, pero Uruguay se mantuvo entre las delegaciones presentes durante el discurso de Netanyahu, en el que calificó de “suicidio nacional” la creación de un Estado palestino
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, protagonizó este viernes 26 de setiembre un discurso cargado de tensiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención estuvo marcada por aplausos de sus simpatizantes, gritos en la sala y la retirada en masa de delegaciones diplomáticas. Entre los países que permanecieron en el recinto durante toda la exposición estuvo Uruguay.
Desde el podio, Netanyahu rechazó de forma tajante las acusaciones de genocidio y de provocar hambre en la Franja de Gaza. “Tomen las falsas acusaciones de genocidio; se acusa a Israel de atacar a civiles, pero nada más lejos de la realidad”, afirmó, asegurando que su gobierno está “alimentando a la población” del enclave palestino y tomando medidas para evitar víctimas civiles. En cambio, acusó a Hamás de utilizar a los civiles “como escudos humanos” y de sostener una “repugnante guerra de propaganda que los medios europeos se tragan entera”.
El mandatario insistió en que Israel “ha aplastado gran parte de la maquinaria terrorista de Hamás” y que ahora busca “terminar el trabajo lo antes posible”. En ese marco, reiteró su llamado al grupo islamista a deponer las armas, al tiempo que elogió los esfuerzos de Líbano por desarmar a Hezbolá, aunque pidió “más que palabras” para alcanzar una paz duradera.
Netanyahu también se refirió al creciente reconocimiento internacional del Estado palestino, que calificó de “suicidio nacional” para Israel. “No permitiremos que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque falte coraje para enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas que claman por la sangre de Israel”, señaló.
Decenas de diplomáticos abandonan la Asamblea de la ONU en protesta por la intervención de Netanyahu. El primer ministro israelí niega el genocidio y carga contra los países que han reconocido el estado palestino. pic.twitter.com/8G1CdGwMDM
Durante su discurso, el primer ministro recordó a los rehenes israelíes en Gaza y aseguró que instaló altavoces en el enclave para que pudieran escucharlo. “No los hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No descansaremos hasta que todos regresen a casa”, expresó primero en hebreo y luego en inglés.
En otro pasaje, Netanyahu pidió reimponer las sanciones de la ONU contra Irán, que deberían reactivarse este sábado, y defendió los ataques israelíes y estadounidenses de junio contra instalaciones nucleares iraníes. Según él, esas acciones “eliminaron una amenaza existencial contra Israel y una amenaza mortal contra el mundo civilizado”. Advirtió además que Teherán no debe conservar “capacidades nucleares militares” y exigió eliminar las reservas de uranio enriquecido.
Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.
El discurso estuvo acompañado por abucheos y consignas lanzadas desde la sala, mientras la delegación israelí aplaudía de pie a su líder. “Gran parte del mundo ya no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí”, dijo Netanyahu, agradeciendo además el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump frente a Irán. En contraste, criticó a varios gobiernos que, según él, “se rindieron ante medios sesgados, sectores islamistas radicales y turbas antisemitas”.
“Muchos líderes que condenan públicamente a Israel nos agradecen a puerta cerrada”, concluyó, en una intervención que dejó en evidencia la fractura entre Israel y buena parte de la comunidad internacional.