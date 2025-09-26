  • Cotizaciones
    viernes 26 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ovaciones y protestas en la ONU: Uruguay estuvo entre las delegaciones que no abandonaron el discurso de Benjamín Netanyahu

    Docenas de países abandonaron el recinto, pero Uruguay se mantuvo entre las delegaciones presentes durante el discurso de Netanyahu, en el que calificó de “suicidio nacional” la creación de un Estado palestino

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 , RFI y Redacción Búsqueda

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, protagonizó este viernes 26 de setiembre un discurso cargado de tensiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención estuvo marcada por aplausos de sus simpatizantes, gritos en la sala y la retirada en masa de delegaciones diplomáticas. Entre los países que permanecieron en el recinto durante toda la exposición estuvo Uruguay.

    Desde el podio, Netanyahu rechazó de forma tajante las acusaciones de genocidio y de provocar hambre en la Franja de Gaza. “Tomen las falsas acusaciones de genocidio; se acusa a Israel de atacar a civiles, pero nada más lejos de la realidad”, afirmó, asegurando que su gobierno está “alimentando a la población” del enclave palestino y tomando medidas para evitar víctimas civiles. En cambio, acusó a Hamás de utilizar a los civiles “como escudos humanos” y de sostener una “repugnante guerra de propaganda que los medios europeos se tragan entera”.

    Leé además

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
    Conflicto en Medio Oriente

    “No sucederá”: Benjamin Netanyahu responde a los líderes que reconocen un Estado palestino

    Por RFI
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a bordo de su avión oficial.
    Conflicto en Medio Oriente

    Benjamín Netanyahu modifica su ruta de vuelo a Estados Unidos para evitar un posible arresto por crímenes de guerra

    Por France 24
    Embed - “Un Estado palestino es recompensa a quienes perpetraron la masacre del 7 de octubre”: Netanyahu

    El mandatario insistió en que Israel “ha aplastado gran parte de la maquinaria terrorista de Hamás” y que ahora busca “terminar el trabajo lo antes posible”. En ese marco, reiteró su llamado al grupo islamista a deponer las armas, al tiempo que elogió los esfuerzos de Líbano por desarmar a Hezbolá, aunque pidió “más que palabras” para alcanzar una paz duradera.

    Netanyahu también se refirió al creciente reconocimiento internacional del Estado palestino, que calificó de “suicidio nacional” para Israel. “No permitiremos que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque falte coraje para enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas que claman por la sangre de Israel”, señaló.

    Embed

    Durante su discurso, el primer ministro recordó a los rehenes israelíes en Gaza y aseguró que instaló altavoces en el enclave para que pudieran escucharlo. “No los hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No descansaremos hasta que todos regresen a casa”, expresó primero en hebreo y luego en inglés.

    En otro pasaje, Netanyahu pidió reimponer las sanciones de la ONU contra Irán, que deberían reactivarse este sábado, y defendió los ataques israelíes y estadounidenses de junio contra instalaciones nucleares iraníes. Según él, esas acciones “eliminaron una amenaza existencial contra Israel y una amenaza mortal contra el mundo civilizado”. Advirtió además que Teherán no debe conservar “capacidades nucleares militares” y exigió eliminar las reservas de uranio enriquecido.

    ONU-Netanyahu
    Decenas de delegados de distintos pa&iacute;ses se pusieron de pie en el momento en que Netanyahu se dirig&iacute;a a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.

    Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.

    El discurso estuvo acompañado por abucheos y consignas lanzadas desde la sala, mientras la delegación israelí aplaudía de pie a su líder. “Gran parte del mundo ya no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí”, dijo Netanyahu, agradeciendo además el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump frente a Irán. En contraste, criticó a varios gobiernos que, según él, “se rindieron ante medios sesgados, sectores islamistas radicales y turbas antisemitas”.

    “Muchos líderes que condenan públicamente a Israel nos agradecen a puerta cerrada”, concluyó, en una intervención que dejó en evidencia la fractura entre Israel y buena parte de la comunidad internacional.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Opinión y Análisis

    La semana vista por Junior

    Latu

    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

    Empleo

    Los planes del Inefop: más llegada a colectivos vulnerables y oficina “móvil” por los barrios

    Yamandú Orsi

    En su primera visita a Estados Unidos, Yamandú Orsi da señales a gobiernos de distinto signo político y al empresariado

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    El Ministerio de Trabajo diseña plataforma que permita “matchear” trabajadores y empresas

    Por Catalina Misson
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.
    Video

    Ovaciones y protestas en la ONU: Uruguay estuvo entre las delegaciones que no abandonaron el discurso de Benjamín Netanyahu

    Por  France 24,  RFI  y Redacción Búsqueda
    Fachada del Ministerio de Salud Pública.

    Mutualistas apuntan a que los seguros privados queden fuera del SNIS en una eventual “segunda reforma”

    Por Leonel García
    Penadés habla de las llamadas de Lacalle Pou a su familia, del “comportamiento miserable” de otros dirigentes y lanza un aviso: “Saben que sé cosas”
    Video

    Penadés habla de las llamadas de Lacalle Pou a su familia, del “comportamiento miserable” de otros dirigentes y lanza un aviso: “Saben que sé cosas”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra