Irán advierte sobre posibles ataques a destinos turísticos en todo el mundo

Irán elevó este viernes el tono del conflicto con una advertencia que excede el frente militar tradicional. El portavoz militar, el general Abolfazl Shekarchi, afirmó que parques, zonas recreativas y destinos turísticos en todo el mundo podrían convertirse en objetivos para los “enemigos” de Teherán, en una señal que apunta a internacionalizar el conflicto.

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La declaración llega tras semanas de ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel sobre territorio iraní y se interpreta como un intento de disuasión indirecta, trasladando el riesgo a escenarios civiles y fuera del campo de batalla convencional. No se trata solo de una amenaza retórica: abre la puerta a operaciones asimétricas o acciones de grupos aliados en terceros países.

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El mensaje también busca contrarrestar la narrativa israelí. El jueves, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la ofensiva había debilitado significativamente la capacidad de Irán para fabricar misiles. Teherán respondió de forma explícita: sostiene que sigue produciendo armamento.

En paralelo, un proyectil impactó cerca de la muralla de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en un episodio que Israel utilizó para reforzar su denuncia contra el régimen iraní y justificar la continuidad de las operaciones militares.

A casi tres semanas del inicio formal de la guerra, el 28 de febrero, el panorama dentro de Irán sigue siendo opaco. La falta de información independiente impide evaluar con precisión cuánto daño han sufrido sus instalaciones nucleares, energéticas y militares.

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Los ataques han eliminado a varios altos dirigentes, lo que alimenta las dudas sobre la cadena de mando real dentro del país. Aun así, Irán ha demostrado capacidad operativa suficiente como para sostener ofensivas que afectan rutas energéticas clave.

Esa capacidad quedó en evidencia con ataques a infraestructura en el Golfo: drones impactaron refinerías en Arabia Saudita y Kuwait, mientras que instalaciones críticas en Qatar también sufrieron daños. Se trata de objetivos sensibles que amplifican el impacto del conflicto más allá del terreno militar.

Las consecuencias ya se sienten a nivel global. La interrupción del suministro energético elevó los precios del petróleo y, en cadena, encareció alimentos y combustibles en distintos mercados.

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Escalada, contención y señales cruzadas

El conflicto combina gestos de escalada con intentos parciales de contención. Israel confirmó la suspensión de nuevos ataques a infraestructura energética iraní, a pedido del presidente estadounidense Donald Trump, en un movimiento que busca evitar un desborde total en el mercado energético.

Al mismo tiempo, Reino Unido autorizó a EE.UU. a utilizar bases en su territorio para lanzar operaciones contra posiciones iraníes que amenacen el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio global.

Desde Europa, el presidente francés Emmanuel Macron propuso una moratoria sobre ataques a infraestructura civil, especialmente energética, e inició contactos con Washington y Qatar para reducir tensiones. Sin embargo, por ahora no hay señales claras de que esa iniciativa prospere.

En el plano simbólico, el ayatolá Mojtaba Khamenei reapareció con un mensaje por el Nowruz, el Año Nuevo persa, en el que aseguró que “el enemigo ha sido derrotado”, pese al contexto adverso y la presión militar.

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Washington evalúa un repliegue parcial

En un giro que agrega incertidumbre, Trump planteó la posibilidad de reducir gradualmente las operaciones militares estadounidenses en la región. El anuncio contrasta con su negativa reciente a un alto el fuego inmediato.

El presidente argumentó que los objetivos estratégicos están cerca de cumplirse y sugirió que otros países deberían asumir la responsabilidad de vigilar el Estrecho de Ormuz, una arteria clave para el transporte de petróleo.

La declaración abre interrogantes sobre el verdadero alcance de la campaña militar y sobre si Washington busca una salida ordenada o simplemente redefinir su involucramiento.

También expone tensiones dentro de la propia estrategia estadounidense, que ha oscilado entre el debilitamiento del régimen iraní y la contención del conflicto para evitar un shock económico global.

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Energía, sanciones y presión económica

En el frente económico, Irán negó tener excedentes de petróleo disponibles para el mercado internacional, en respuesta a versiones de que EE.UU. podría flexibilizar sanciones para liberar crudo almacenado en buques.

Desde Teherán sostienen que esa posibilidad es más una señal política que una opción real, en un contexto donde la producción está condicionada por la guerra y las restricciones externas.

El dato es relevante porque el mercado energético se convirtió en un campo de batalla paralelo. Washington evalúa medidas para contener el alza de precios, mientras Irán utiliza su capacidad de disrupción como herramienta de presión.

FUENTE:FRANCE24