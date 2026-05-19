Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos necesitan “más tiempo”, asegura Catar

“Apoyamos los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán (...) para acercar a las partes y encontrar una solución, y creemos que necesitan más tiempo”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, durante una rueda de prensa en Doha.

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Trump aseguró el lunes en su plataforma Truth Social que había renunciado a una nueva ofensiva a petición de los dirigentes de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.

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Al ser preguntado al respecto, el responsable qatarí dijo “no estar en condiciones, en este momento, de dar ninguna indicación sobre lo que podría suceder en las negociaciones”.

Sin embargo, “queremos proteger a las poblaciones de la región, que serían las principales perdedoras” en caso de una escalada, añadió.

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“Negociaciones serias”

El lunes, Trump anunció que pospuso un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de dirigentes de países del Golfo, y afirmó que se están llevando a cabo “negociaciones serias” con Teherán.

Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un “ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable”, según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

El republicano precisó que la petición de suspender la operación militar procede de los dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.

Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

FUENTE:RFI