  • Cotizaciones
    martes 19 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos necesitan “más tiempo”, asegura Catar

    Catar afirmó el martes que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán requerían “más tiempo” para llegar a buen puerto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que había cancelado un nuevo ataque contra la República Islámica.

    Personas de origen iraní pasan junto a un cartel con imágenes de los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ali Khamenei (arriba a la izquierda) y Ruhollah Khomeini (arriba a la derecha), en una calle de Teherán, Irán, el 18 de mayo de 2026.&nbsp;

    Personas de origen iraní pasan junto a un cartel con imágenes de los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ali Khamenei (arriba a la izquierda) y Ruhollah Khomeini (arriba a la derecha), en una calle de Teherán, Irán, el 18 de mayo de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Apoyamos los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán (...) para acercar a las partes y encontrar una solución, y creemos que necesitan más tiempo”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, durante una rueda de prensa en Doha.

    Trump aseguró el lunes en su plataforma Truth Social que había renunciado a una nueva ofensiva a petición de los dirigentes de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.

    Leé además

    La gente pasa frente a un enorme cartel publicitario que muestra a los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el ayatolá Ali Jamenei , y al nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei (d), en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán. 
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Medios iraníes denuncian las pocas concesiones hechas por Estados Unidos en las conversaciones de paz
    Donald Trump gesticula durante una cena con líderes de las fuerzas del orden, para celebrar el inicio de la Semana Nacional de la Policía, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 11 de mayo de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump afirma que la tregua está bajo “respiración asistida”

    Al ser preguntado al respecto, el responsable qatarí dijo “no estar en condiciones, en este momento, de dar ninguna indicación sobre lo que podría suceder en las negociaciones”.

    Sin embargo, “queremos proteger a las poblaciones de la región, que serían las principales perdedoras” en caso de una escalada, añadió.

    Embed - Irán envía contrapropuesta a Estados Unidos en medio de unas congeladas negociaciones

    “Negociaciones serias”

    El lunes, Trump anunció que pospuso un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de dirigentes de países del Golfo, y afirmó que se están llevando a cabo “negociaciones serias” con Teherán.

    Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un “ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable”, según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

    El republicano precisó que la petición de suspender la operación militar procede de los dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.

    Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desinformación

    Experto alertó sobre una nueva ola de ‘deepfakes’ en la política brasileña

    Por Guillermina Servian
    Junta anticorrupción

    La Jutep ratifica fallo sobre nepotismo en la Intendencia de Salto y crece tensión con la oposición

    Por Federico Castillo
    Un año del fallecimiento de Mujica

    Tras la partida de Mujica, al Frente Amplio le falta una figura que “ilusione” a la militancia y “descomprima” enojos con el gobierno

    Por Victoria Fernández
    Mercado de crédito

    Crédito: Ministerio de Economía propone “segmentación” para las tasas de interés

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, ubicado en la ciudad de Alexandría y responsable de juzgar a Marset.

    Caso Marset: juez extiende el plazo para que fiscales y abogados defensores negocien un “acuerdo de culpabilidad”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    El 27 y 28 de abril se realizó en Punta del Este una nueva edición del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Cisac.
    Video

    Expertos en derechos de autor piden regular el avance de la inteligencia artificial sobre la creación humana

    Por José Frugoni
    El intendente de Florida Carlos Enciso y el presidente Yamandú Orsi. 

    El gobierno evalúa viabilidad de construir un gasoducto que conecte Argentina y el sur de Brasil

    Por Santiago Sánchez
    Presidente Yamandú Orsi.

    Aprobación de Orsi cae 8% y está en el nivel más bajo desde su asunción, según Factum

    Por Redacción Búsqueda