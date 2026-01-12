  • Cotizaciones
    lunes 12 de enero de 2026

    Irán pide a Trump negociar tras amenazas de intervenir por represión en protestas

    Las protestas en Irán han avanzado con fuerza y la represión va a la par. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el gobierno iraní quiere negociar luego de que Washington amenazara con una intervención militar si continúan cohesionando a los manifestantes. El canciller iraní confirmó las afirmaciones, pero no descartó una confrontación

    Protestas en Irán.

    Protestas en Irán.

    FOTO

    AFP

    Irán confirmó este lunes 12 de enero que mantiene un contacto activo con Washington, en una muestra de apertura para negociar con el gobierno de Donald Trump, después de que el líder de la Casa Blanca amenazara con intervenir ante la creciente represión de las actuales protestas antigubernamentales en la República Islámica.

    “El canal de comunicación entre nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, y el enviado especial de Estados Unidos (Steve Witkoff) está abierto y se intercambian mensajes siempre que es necesario”, informó el portavoz de esa cartera iraní, Esmaeil Baghaei, antes de añadir que su país “nunca abandonó la mesa de negociaciones”.

    Eso sí, Baghaei resaltó que las conversaciones deben “basarse en la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación unilateral y basada en dictados”.

