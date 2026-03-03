La caída de Ali Jamenei: cómo la CIA puso en la diana de Israel al líder supremo de Irán
La muerte del líder supremo iraní marca un punto de inflexión en la escalada regional. El ataque fue resultado de una coordinación estrecha entre Estados Unidos e Israel, meses de inteligencia sobre la cúpula iraní y una ventana táctica que permitió abatir al ayatolá Ali Jameneí, con información clave de la CIA
Las fuerzas de seguridad iraníes hacen guardia junto a la enorme valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026.
La muerte de Ali Jameneí en un bombardeo en Teherán es el resultado de una operación que combinó inteligencia de alta precisión, sincronización política y una ejecución militar calibrada al minuto. La Fuerza Aérea de Israel atacó el complejo de mando donde se encontraba el líder iraní, en una acción guiada por información detallada.
Detrás de esa “operación precisa” hubo un elemento clave: la inteligencia proporcionada por la CIA, que permitió identificar no solo la ubicación exacta del objetivo, sino también el momento óptimo para golpear. La operación se enmarca en una ofensiva más amplia contra la estructura de mando del llamado “Eje de Resistencia”, en un contexto de guerra abierta que amenaza con extenderse por toda la región.
Seguimiento de meses
De acuerdo con revelaciones del diario estadounidense The New York Times, la CIA llevaba meses rastreando los movimientos de Jameneí, afinando progresivamente su capacidad para anticipar sus desplazamientos y rutinas. Este trabajo de inteligencia permitió detectar un elemento crucial: una reunión de alto nivel prevista en un complejo gubernamental en el corazón de Teherán, donde se concentrarían figuras clave del aparato político y militar iraní.
La certeza de que el líder supremo asistiría a ese encuentro ofreció una oportunidad estratégica. Washington y Tel Aviv decidieron entonces ajustar el momento del ataque para maximizar el impacto, buscando no solo eliminar al principal objetivo, sino también debilitar simultáneamente la cúpula de seguridad iraní. La información fue descrita como de “alta fidelidad”, lo que permitió planificar una operación con un margen mínimo de error.
Esta coordinación refleja un nivel de cooperación estrecha entre Estados Unidos e Israel, consolidada tras episodios previos de confrontación regional desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
En el momento del ataque, altos responsables de seguridad iraní se encontraban reunidos en uno de los edificios, mientras Jameneí estaba en una estructura cercana. La simultaneidad de los impactos buscó desarticular cualquier respuesta inmediata. Según fuentes citadas por el diario estadounidense, la operación logró una “sorpresa táctica”, pese al estado de alerta previo.
El ataque se inscribe en una campaña más amplia de eliminación de líderes aliados de Irán. Entre ellos, figuras como el líder del Hezbolá libanés Hassan Nasrallah, asesinado en un ataque en 2024, o el líder de Hamás Yahya Sinwar, muerto semanas después. Para Israel, la muerte de Jamenei representa “el fin de un capítulo de décadas”, en palabras de su Ejército, que lo consideraba el arquitecto de la estrategia regional iraní.