  • Cotizaciones
    martes 03 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La caída de Ali Jamenei: cómo la CIA puso en la diana de Israel al líder supremo de Irán

    La muerte del líder supremo iraní marca un punto de inflexión en la escalada regional. El ataque fue resultado de una coordinación estrecha entre Estados Unidos e Israel, meses de inteligencia sobre la cúpula iraní y una ventana táctica que permitió abatir al ayatolá Ali Jameneí, con información clave de la CIA

    Las fuerzas de seguridad iraníes hacen guardia junto a la enorme valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026.

    Las fuerzas de seguridad iraníes hacen guardia junto a la enorme valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La muerte de Ali Jameneí en un bombardeo en Teherán es el resultado de una operación que combinó inteligencia de alta precisión, sincronización política y una ejecución militar calibrada al minuto. La Fuerza Aérea de Israel atacó el complejo de mando donde se encontraba el líder iraní, en una acción guiada por información detallada.

    Detrás de esa “operación precisa” hubo un elemento clave: la inteligencia proporcionada por la CIA, que permitió identificar no solo la ubicación exacta del objetivo, sino también el momento óptimo para golpear. La operación se enmarca en una ofensiva más amplia contra la estructura de mando del llamado “Eje de Resistencia”, en un contexto de guerra abierta que amenaza con extenderse por toda la región.

    Embed - Muerte del ayatolá Ali Jamenei divide la diáspora

    Seguimiento de meses

    De acuerdo con revelaciones del diario estadounidense The New York Times, la CIA llevaba meses rastreando los movimientos de Jameneí, afinando progresivamente su capacidad para anticipar sus desplazamientos y rutinas. Este trabajo de inteligencia permitió detectar un elemento crucial: una reunión de alto nivel prevista en un complejo gubernamental en el corazón de Teherán, donde se concentrarían figuras clave del aparato político y militar iraní.

    La certeza de que el líder supremo asistiría a ese encuentro ofreció una oportunidad estratégica. Washington y Tel Aviv decidieron entonces ajustar el momento del ataque para maximizar el impacto, buscando no solo eliminar al principal objetivo, sino también debilitar simultáneamente la cúpula de seguridad iraní. La información fue descrita como de “alta fidelidad”, lo que permitió planificar una operación con un margen mínimo de error.

    Esta coordinación refleja un nivel de cooperación estrecha entre Estados Unidos e Israel, consolidada tras episodios previos de confrontación regional desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

    Embed - Irán: ¿quiénes fueron los altos mandos que murieron tras ofensiva de EE. UU. e Israel?

    “Sorpresa táctica”

    El operativo militar se puso en marcha en la madrugada del sábado 28 de febrero. Aviones de combate israelíes despegaron alrededor de las 6:00 a. m. hora local, equipados con municiones de largo alcance y alta precisión. Menos de dos horas después, hacia las 9:40 a. m. en Teherán, los misiles impactaron simultáneamente en varios puntos estratégicos del complejo.

    En el momento del ataque, altos responsables de seguridad iraní se encontraban reunidos en uno de los edificios, mientras Jameneí estaba en una estructura cercana. La simultaneidad de los impactos buscó desarticular cualquier respuesta inmediata. Según fuentes citadas por el diario estadounidense, la operación logró una “sorpresa táctica”, pese al estado de alerta previo.

    El ataque se inscribe en una campaña más amplia de eliminación de líderes aliados de Irán. Entre ellos, figuras como el líder del Hezbolá libanés Hassan Nasrallah, asesinado en un ataque en 2024, o el líder de Hamás Yahya Sinwar, muerto semanas después. Para Israel, la muerte de Jamenei representa “el fin de un capítulo de décadas”, en palabras de su Ejército, que lo consideraba el arquitecto de la estrategia regional iraní.

    Con EFE

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra
    Cancillería

    Mario Lubetkin: “Lo que pasó en México puede ser parte de nuestra realidad”

    Por Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage