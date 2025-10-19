  • Cotizaciones
    domingo 19 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Israel anuncia que reanuda el alto el fuego tras una jornada de enfrentamientos y bombardeos en Gaza

    Tras acusar a Hamás de violar la tregua, Israel lanzó ataques aéreos en el sur de la Franja y suspendió la entrada de ayuda humanitaria. Hamás advirtió que una nueva escalada pondría en riesgo la recuperación de los cuerpos de rehenes y denunció que fue Israel quien rompió el acuerdo

    Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza.

    Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Israel aseguró este domingo que ha “reanudado la aplicación del alto el fuego” en la Franja de Gaza, después de una jornada marcada por enfrentamientos y bombardeos en distintos puntos del territorio. La ofensiva israelí, que dejó al menos 33 muertos según la Defensa Civil de Gaza, fue presentada como una respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu calificó como una “violación flagrante” del acuerdo por parte de Hamás.

    El ejército israelí informó que las hostilidades comenzaron en la zona de Rafah, en el sur de la Franja, cuando milicias palestinas habrían disparado “un misil antitanque y armas de fuego” contra una excavadora militar. “En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron la zona para eliminar la amenaza”, indicó un comunicado oficial.

    Leé además

    Oración del viernes en las ruinas de la mezquita Albaani en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 17 de octubre de 2025.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Búsqueda contrarreloj de cuerpos en medio de tensiones por el alto el fuego en Gaza

    Por France 24
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 
    Conflicto en Medio Oriente

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Embed

    Poco después, Netanyahu ordenó “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas” en Gaza y mantuvo una reunión con el ministro de Defensa y los jefes de seguridad. El Ejército israelí confirmó que había iniciado “una serie de ataques contra infraestructuras terroristas de Hamás” en el sur del enclave.

    Como consecuencia de los bombardeos, al menos cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas frente a un café en el centro de Gaza, según fuentes médicas locales. La Defensa Civil del enclave palestino elevó la cifra total de fallecidos a 33 a lo largo del día.

    En paralelo, un funcionario de seguridad israelí anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, al afirmar que los cruces fronterizos fueron cerrados “tras la violación del acuerdo por parte de Hamás”.

    Embed - El ministerio de Sanidad de Gaza confirma la recepción de 15 cuerpos palestinos • FRANCE 24

    La organización islamista, por su parte, negó haber atacado a las tropas israelíes y acusó a Israel de ser el responsable de romper la tregua al impedir la reapertura del cruce de Rafah, paso fronterizo clave entre Gaza y Egipto. En un comunicado, Hamás afirmó no tener constancia del incidente denunciado por Israel y advirtió que una “escalada militar” podría obstaculizar la búsqueda de los cuerpos de rehenes fallecidos. El grupo aseguró haber encontrado el cadáver de un cautivo más, que planea entregar este domingo como parte de los compromisos del alto el fuego.

    Hacia la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que daban por terminados los ataques y que habían “reanudado la aplicación del alto el fuego” en coordinación con los mediadores internacionales. “Continuaremos aplicando el acuerdo y responderemos con firmeza a cualquier violación”, afirmó el ejército en un comunicado difundido por la agencia EFE.

    La nueva ola de violencia reavivó los temores sobre un posible colapso de la tregua mediada por Egipto, Qatar y Estados Unidos, que busca sostener los intercambios de rehenes y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

    Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
    Seguridad Pública

    Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    La plataforma china Temu.

    Compras con franquicia y Temu: “compulsivos”, “racionales” y un crecimiento de casi 60% hasta setiembre

    Por Ismael Grau
    Imagen inspirada en una escena de Belleza americana, creada con inteligencia artificial.
    Video

    Cariño, pasame los espárragos y no me interrumpas

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza.
    Video

    Israel anuncia que reanuda el alto el fuego tras una jornada de enfrentamientos y bombardeos en Gaza

    Por France 24
    Los diputados Agustín Quintana (suplente) y Paula de Armas (Partido Colorado), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), Federico Preve y Alejandro Zavala (Frente Amplio).

    Oficialismo logró sortear su falta de mayoría en Diputados y acordar con varios sectores de la oposición un apoyo “histórico” al Presupuesto

    Por Nicolás Delgado