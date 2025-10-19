Israel anuncia que reanuda el alto el fuego tras una jornada de enfrentamientos y bombardeos en Gaza

Israel aseguró este domingo que ha “reanudado la aplicación del alto el fuego” en la Franja de Gaza , después de una jornada marcada por enfrentamientos y bombardeos en distintos puntos del territorio. La ofensiva israelí, que dejó al menos 33 muertos según la Defensa Civil de Gaza, fue presentada como una respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu calificó como una “violación flagrante” del acuerdo por parte de Hamás .

El ejército israelí informó que las hostilidades comenzaron en la zona de Rafah, en el sur de la Franja, cuando milicias palestinas habrían disparado “un misil antitanque y armas de fuego” contra una excavadora militar. “En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron la zona para eliminar la amenaza”, indicó un comunicado oficial.

Poco después, Netanyahu ordenó “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas” en Gaza y mantuvo una reunión con el ministro de Defensa y los jefes de seguridad. El Ejército israelí confirmó que había iniciado “una serie de ataques contra infraestructuras terroristas de Hamás” en el sur del enclave.

Como consecuencia de los bombardeos, al menos cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas frente a un café en el centro de Gaza, según fuentes médicas locales. La Defensa Civil del enclave palestino elevó la cifra total de fallecidos a 33 a lo largo del día.

En paralelo, un funcionario de seguridad israelí anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, al afirmar que los cruces fronterizos fueron cerrados “tras la violación del acuerdo por parte de Hamás”.

La organización islamista, por su parte, negó haber atacado a las tropas israelíes y acusó a Israel de ser el responsable de romper la tregua al impedir la reapertura del cruce de Rafah, paso fronterizo clave entre Gaza y Egipto. En un comunicado, Hamás afirmó no tener constancia del incidente denunciado por Israel y advirtió que una “escalada militar” podría obstaculizar la búsqueda de los cuerpos de rehenes fallecidos. El grupo aseguró haber encontrado el cadáver de un cautivo más, que planea entregar este domingo como parte de los compromisos del alto el fuego.

Hacia la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que daban por terminados los ataques y que habían “reanudado la aplicación del alto el fuego” en coordinación con los mediadores internacionales. “Continuaremos aplicando el acuerdo y responderemos con firmeza a cualquier violación”, afirmó el ejército en un comunicado difundido por la agencia EFE.

La nueva ola de violencia reavivó los temores sobre un posible colapso de la tregua mediada por Egipto, Qatar y Estados Unidos, que busca sostener los intercambios de rehenes y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza.

