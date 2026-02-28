Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán y anuncia que los bombardeos continuarán

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, afirmó que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, murió en los bombardeos lanzados este sábado contra Irán por fuerzas estadounidenses e israelíes.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Ali Jamenei murió en la ofensiva conjunta con Israel y prometió ataques “intensos y precisos” durante toda la semana. Irán no confirmó el deceso y la ONU advirtió sobre “graves consecuencias”
“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin ofrecer detalles adicionales sobre la fuente de la información. Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente el fallecimiento.
Jamenei, en el poder desde 1989, es la máxima autoridad política, militar y religiosa de la República Islámica y concentra la decisión final sobre asuntos estratégicos, incluido el programa nuclear.
En el mismo mensaje, Trump aseguró que la ofensiva no se detendrá. “Los intensos y precisos bombardeos continuarán sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo”, afirmó.
El mandatario sostuvo además que la muerte del ayatolá representa “la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país”, en una declaración que sugiere un objetivo político más amplio que la mera acción militar.
Previamente, Israel ya había informado sobre la muerte de Jamenei en los ataques iniciados a primera hora del sábado.
En el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que los ataques de EE.UU. e Israel constituyen una “amenaza para la paz” y pueden tener “graves consecuencias” si no cesan las hostilidades. Guterres pidió una “salida inmediata” a la crisis y exhortó a actuar “responsablemente y juntos” para evitar un deterioro mayor.
El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, condenó los ataques “indiscriminados” de Irán contra países de la región y expresó solidaridad con Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar. También pidió desescalada y respeto al derecho internacional.
Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, acusó de “hipocresía” a quienes cuestionan la ofensiva y defendió la operación como una respuesta a las amenazas del régimen iraní.
En Teherán, algunos habitantes celebraron desde sus ventanas la supuesta muerte del líder supremo, coreando consignas que daban por confirmado su fallecimiento. Sin embargo, la noticia no ha sido validada por fuentes oficiales iraníes.
El Ejército israelí informó además que siete altos mandos iraníes murieron en los ataques, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur; y Ali Shamkhani, asesor cercano de Jamenei.
FUENTE:FRANCE24