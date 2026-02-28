  • Cotizaciones
    sábado 28 de febrero de 2026

    Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán y anuncia que los bombardeos continuarán

    El presidente de Estados Unidos aseguró que Ali Jamenei murió en la ofensiva conjunta con Israel y prometió ataques “intensos y precisos” durante toda la semana. Irán no confirmó el deceso y la ONU advirtió sobre “graves consecuencias”

    Donald Trump habla sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de 2026.

    Donald Trump habla sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, afirmó que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, murió en los bombardeos lanzados este sábado contra Irán por fuerzas estadounidenses e israelíes.

    “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin ofrecer detalles adicionales sobre la fuente de la información. Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente el fallecimiento.

    Leé además

    Canciller Mario Lubetkin.
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump hace un gesto al llegar al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida, previo a iniciar el ataque a Irán.
    Conflicto en Medio Oriente

    Quiénes intervienen en el conflicto entre Irán y Estados Unidos

    Por RFI
    Trump-Iran
    Mensaje de Donald Trump en su red social Truth Social confirmando la muerte de Ali Jamenei.

    Mensaje de Donald Trump en su red social Truth Social confirmando la muerte de Ali Jamenei.

    Jamenei, en el poder desde 1989, es la máxima autoridad política, militar y religiosa de la República Islámica y concentra la decisión final sobre asuntos estratégicos, incluido el programa nuclear.

    “Los bombardeos continuarán”

    En el mismo mensaje, Trump aseguró que la ofensiva no se detendrá. “Los intensos y precisos bombardeos continuarán sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo”, afirmó.

    El mandatario sostuvo además que la muerte del ayatolá representa “la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país”, en una declaración que sugiere un objetivo político más amplio que la mera acción militar.

    Previamente, Israel ya había informado sobre la muerte de Jamenei en los ataques iniciados a primera hora del sábado.

    Embed - ¿Quién es Alí Jamenei? La trayectoria del líder supremo iraní • FRANCE 24 Español

    Reacciones en la ONU

    En el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que los ataques de EE.UU. e Israel constituyen una “amenaza para la paz” y pueden tener “graves consecuencias” si no cesan las hostilidades. Guterres pidió una “salida inmediata” a la crisis y exhortó a actuar “responsablemente y juntos” para evitar un deterioro mayor.

    El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, condenó los ataques “indiscriminados” de Irán contra países de la región y expresó solidaridad con Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar. También pidió desescalada y respeto al derecho internacional.

    Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, acusó de “hipocresía” a quienes cuestionan la ofensiva y defendió la operación como una respuesta a las amenazas del régimen iraní.

    Celebraciones y nuevas bajas en Irán

    En Teherán, algunos habitantes celebraron desde sus ventanas la supuesta muerte del líder supremo, coreando consignas que daban por confirmado su fallecimiento. Sin embargo, la noticia no ha sido validada por fuentes oficiales iraníes.

    El Ejército israelí informó además que siete altos mandos iraníes murieron en los ataques, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur; y Ali Shamkhani, asesor cercano de Jamenei.

    FUENTE:FRANCE24

