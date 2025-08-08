  • Cotizaciones
    viernes 08 de agosto de 2025

    Israel aprueba un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza

    El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para tomar el control de Ciudad de Gaza, horas después de que el mandatario expresase públicamente su deseo de hacerse con toda la Franja, aunque sin intención de gestionarla posteriormente. La operación recibió luz verde pese a las reticencias de un sector del Ejército

    Un tanque israelí avanza hacia la frontera con la Franja de Gaza el 8 de julio de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Con mayoría de votos, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en la madrugada del jueves al viernes el plan de Benjamin Netanyahu para tomar el control de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

    Al mismo tiempo, adoptó “cinco principios para poner fin a la guerra”, que serían el desarme de Hamás, la devolución de los rehenes vivos y muertos, el control de la seguridad israelí en la Franja y el establecimiento de una administración civil alternativa, que no pase por Hamás ni por la Autoridad Nacional Palestina.

    Un residente de Gaza recibe una lata de comida en medio de la aguda crisis alimentaria que vive el territorio palestino y que numerosas organizaciones y gobiernos achacan a Israel 
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga
    La cantante española Rosalía
    Conflicto en Medio Oriente

    Las críticas a Rosalía por su silencio sobre Gaza atizan el debate sobre el deber social de los artistas

    Por France 24

    Este viernes por la mañana comenzó el despliegue de tanques cerca de la frontera, según imágenes de AFP, para una operación que llega horas después de que el primer ministro israelí declarase en una entrevista con Fox News que quiere controlar totalmente la Franja de Gaza, pero no tiene intención de “gobernarla” o “ocuparla”.

    El plan adoptado por las autoridades israelíes insiste además en que habrá distribución de ayuda humanitaria a la población civil “fuera de las zonas de combate”.

    Embed - Guerra en Gaza: entre el hambre y los planes de Israel de "tomar el control total" del enclave

    El pasado martes, el Ejército ya expresó su oposición a una operación terrestre en las zonas más pobladas de la Franja de Gaza, donde posiblemente se encuentran los rehenes, mostrando su preferencia por llevar a cabo incursiones selectivas.

    El jefe del Estado Mayor advirtió de que si los combates se prolongaban, podría llegarse al extremo de que algunos rehenes nunca fuesen encontrados.

    “Sacrificar” a los rehenes

    En la actualidad, de los 251 rehenes secuestrados en el ataque de Hamás y otras milicias islámicas el 7 de octubre de 2023, todavía quedan 49 retenidos en territorio palestino, de los que 27, según el Ejército, están muertos.

    Hamás, por su parte, aseguró que “los planes de Netanyahu para escalar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en busca de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista”.

    Embed - Familiares de rehenes israelíes piden su liberación desde una flotilla rumbo a Gaza

    Las Naciones Unidas, por medio de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró su rechazo a una toma de la Franja de Gaza por parte de Israel. “Debe detenerse de inmediato”, dijo en un comunicado, añadiendo que “va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación”.

    Según Türk, “todo apunta a que esta nueva escalada provocará desplazamientos forzados aún más masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucciones sin sentido y crímenes atroces”.

    El Alto Comisionado recordó además que tanto todos los rehenes israelíes en manos de las milicias islámicas como los palestinos detenidos “deben ser liberados de inmediato y sin condiciones”.

    Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer calificó el plan de Israel de “error”, indicando que a su juicio “esta acción no contribuirá en nada a poner fin al conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes. Solo provocará más masacres”.

    FUENTE:RFI

