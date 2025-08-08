Israel aprueba un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza

Con mayoría de votos, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en la madrugada del jueves al viernes el plan de Benjamin Netanyahu para tomar el control de la ciudad de Gaza , en el norte de la Franja.

Al mismo tiempo, adoptó “cinco principios para poner fin a la guerra”, que serían el desarme de Hamás , la devolución de los rehenes vivos y muertos, el control de la seguridad israelí en la Franja y el establecimiento de una administración civil alternativa, que no pase por Hamás ni por la Autoridad Nacional Palestina.

Este viernes por la mañana comenzó el despliegue de tanques cerca de la frontera, según imágenes de AFP, para una operación que llega horas después de que el primer ministro israelí declarase en una entrevista con Fox News que quiere controlar totalmente la Franja de Gaza, pero no tiene intención de “gobernarla” o “ocuparla”.

El plan adoptado por las autoridades israelíes insiste además en que habrá distribución de ayuda humanitaria a la población civil “fuera de las zonas de combate”.

El pasado martes, el Ejército ya expresó su oposición a una operación terrestre en las zonas más pobladas de la Franja de Gaza, donde posiblemente se encuentran los rehenes, mostrando su preferencia por llevar a cabo incursiones selectivas.

El jefe del Estado Mayor advirtió de que si los combates se prolongaban, podría llegarse al extremo de que algunos rehenes nunca fuesen encontrados.

“Sacrificar” a los rehenes

En la actualidad, de los 251 rehenes secuestrados en el ataque de Hamás y otras milicias islámicas el 7 de octubre de 2023, todavía quedan 49 retenidos en territorio palestino, de los que 27, según el Ejército, están muertos.

Hamás, por su parte, aseguró que “los planes de Netanyahu para escalar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en busca de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista”.

Las Naciones Unidas, por medio de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró su rechazo a una toma de la Franja de Gaza por parte de Israel. “Debe detenerse de inmediato”, dijo en un comunicado, añadiendo que “va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación”.

Según Türk, “todo apunta a que esta nueva escalada provocará desplazamientos forzados aún más masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucciones sin sentido y crímenes atroces”.

El Alto Comisionado recordó además que tanto todos los rehenes israelíes en manos de las milicias islámicas como los palestinos detenidos “deben ser liberados de inmediato y sin condiciones”.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer calificó el plan de Israel de “error”, indicando que a su juicio “esta acción no contribuirá en nada a poner fin al conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes. Solo provocará más masacres”.

FUENTE:RFI